Piyasadan Toplatılan Mavi Erkek Gömleği! Bakanlık Markasını da Açıkladı ‘Sakın Giymeyin’ Dedi!
Piyasadan Toplatılan Mavi Erkek Gömleği! Bakanlık Markasını da Açıkladı ‘Sakın Giymeyin’ Dedi!
Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden bir gömleğin piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi. Yapılan açıklamada markası belirtilen mavi gömlekte limit değerler üzerinde kurşun olması nedeniyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve mağazalara verilen gömleklerin toplatılmasına karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı, "Caizen" markalı mavi gömlek için limit değerler üzerinde kurşun olması nedeniyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve mağazalara verilen gömleklerin toplatılmasına karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını belirtildi.
Öte yandan ürünün etiketinde ''High Quality'' yani ''Yüksek Kalite'' yazması dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın