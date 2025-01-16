Cüneyt Özdemir’den Okan Bayülgen’e: “Medya Sirkinin Polemik Canavarı Palyaçosu”

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen’in katıldığı bir televizyon programında Youtube üzerinden yayınlar yapan gazeteciler hakkında yaptığı “Koskoca adamların abone çıngırağına basın demesi çok ayıp” sözlerine çok sert tepki verdi.

“Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı palyaçosuna, hele bak sen şu Kuki’ye” diyen Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen’in tarzı için “Saygı duyduğumuz yaratıcı adam gitti, hiçbir bok beğenmeyen, herkese laf atan, kendi inandıklarından başka her şeyi küçümseyen bi adam geldi” dedi.