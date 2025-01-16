Cüneyt Özdemir’den Okan Bayülgen’e: “Medya Sirkinin Polemik Canavarı Palyaçosu”
Cüneyt Özdemir’den Okan Bayülgen’e: “Medya Sirkinin Polemik Canavarı Palyaçosu”
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen’in katıldığı bir televizyon programında Youtube üzerinden yayınlar yapan gazeteciler hakkında yaptığı “Koskoca adamların abone çıngırağına basın demesi çok ayıp” sözlerine çok sert tepki verdi.
“Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı palyaçosuna, hele bak sen şu Kuki’ye” diyen Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen’in tarzı için “Saygı duyduğumuz yaratıcı adam gitti, hiçbir bok beğenmeyen, herkese laf atan, kendi inandıklarından başka her şeyi küçümseyen bi adam geldi” dedi.
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Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Youtube üzerinden programlar yapan gazeteciler hakkında ““Koskoca adamların abone çıngırağına basın demesi çok ayıp” dedi.
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Okan Bayülgen’in bu sözlerine Youtube yayınları yapan ve milyonlarca kişiye ulaşan gazeteci Cüneyt Özdemir’den cevap geldi.
Okan Bayülgen için sert ifadeler kullanan Cüneyt Özdemir, “Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı palyaçosuna, hele bak sen şu Kuki’ye. Saygı duyduğumuz yaratıcı adam gitti, hiçbir bok beğenmeyen, herkese laf atan, kendi inandıklarından başka her şeyi küçümseyen bi adam geldi” dedi.
İşte Cüneyt Özdemir'in Okan Bayülgen hakkında yaptığı açıklamalar...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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