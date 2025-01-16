90 Yıl Önceki İstihbarat Raporlarında Mustafa Kemal Atatürk’e Verilen Kod Adı Ortaya Çıktı
90 Yıl Önceki İstihbarat Raporlarında Mustafa Kemal Atatürk’e Verilen Kod Adı Ortaya Çıktı
MİT, takip altındaki Times muhabirine yönelik 90 yıl önceki istihbarat belgesini yayımladı. Raporda, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi'nin kod adlarına da yer verildi. Rapora göre; Mustafa Kemal Atatürk’ün kod adı: Robertson!
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MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi.
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Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.
Belgeye göre Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi'nin kod adları da yer aldı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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