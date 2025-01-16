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90 Yıl Önceki İstihbarat Raporlarında Mustafa Kemal Atatürk’e Verilen Kod Adı Ortaya Çıktı

90 Yıl Önceki İstihbarat Raporlarında Mustafa Kemal Atatürk’e Verilen Kod Adı Ortaya Çıktı

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.01.2025 - 14:53 Son Güncelleme: 16.01.2025 - 15:02

MİT, takip altındaki Times muhabirine yönelik 90 yıl önceki istihbarat belgesini yayımladı. Raporda, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi'nin kod adlarına da yer verildi. Rapora göre; Mustafa Kemal Atatürk’ün kod adı: Robertson!

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MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi.

Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.

Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.

Belgeye göre Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi'nin kod adları da yer aldı:

Belgeye göre Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi'nin kod adları da yer aldı:

Mustafa Kemal Atatürk: Robertson

İsmet İnönü: Smith

Mareşal Fevzi: Brown

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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