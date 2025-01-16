Armağan Çağlayan’ın Programına Katılan Vedat Milor Hastalığını ve Hastalığının Sebebini Açıkladı
Armağan Çağlayan’ın Programına Katılan Vedat Milor Hastalığını ve Hastalığının Sebebini Açıkladı
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor konuk olduğu Armağan Çağlayan’ın programında yaşadığı hastalığı ve bu hastalığın nedenini açıkladı.
Milor, 'civa zehirlenmesi' nedeniyle ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar olduğunu anlatırken, 'İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var. Doktorum aşağı yukarı sinirlerimin 1000 yılda düzeleceğini söyledi” dedi.
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk oldu.
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündem olan Milor'a, Çağlayan da 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusunu yöneltti.
Milor'un bu soruya verdiği yanıt ise şaşırttı. Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirterek şunları anlattı:
Armağan Çağlayan'ın, Vedat Milor'u konuk aldığı programın tamamını buradan izleyebilirsiniz...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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