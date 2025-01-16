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Armağan Çağlayan’ın Programına Katılan Vedat Milor Hastalığını ve Hastalığının Sebebini Açıkladı

Armağan Çağlayan’ın Programına Katılan Vedat Milor Hastalığını ve Hastalığının Sebebini Açıkladı

Armağan Çağlayan Vedat Milor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.01.2025 - 13:54

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor konuk olduğu Armağan Çağlayan’ın programında yaşadığı hastalığı ve bu hastalığın nedenini açıkladı. 

Milor, 'civa zehirlenmesi' nedeniyle ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar olduğunu anlatırken, 'İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var. Doktorum aşağı yukarı sinirlerimin 1000 yılda düzeleceğini söyledi” dedi. 

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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk oldu.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk oldu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündem olan Milor'a, Çağlayan da 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusunu yöneltti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündem olan Milor'a, Çağlayan da 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusunu yöneltti.

Milor'un bu soruya verdiği yanıt ise şaşırttı. Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirterek şunları anlattı:

Milor'un bu soruya verdiği yanıt ise şaşırttı. Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirterek şunları anlattı:

'Nihayetinde his kaybı olmaya başladı, polinöropati denilen olay görüldü. Mesela dizinize vurulduğunda ayağınızın kalkması lazım ama kalkmıyor. Neyse ki doktorum akıl etti ve ağır metal testi yaptırdı. Vücudumda çok yüksek miktarda civa bulundu. 

Civa zehirlenmesi olmuş ve o civa da gidip sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırmış. O yüzden zorladığım zaman bir şeyleri tutmak için semptomlar ortaya çıkıyor. Civa neden olur, rivayetler muhtelif ancak daha çok mesela midye. İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var. Ülkemizde bunlardan çok bulunuyor. Doktorum aşağı yukarı sinirlerimin 1000 yılda düzeleceğini söyledi.'

Armağan Çağlayan'ın, Vedat Milor'u konuk aldığı programın tamamını buradan izleyebilirsiniz...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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