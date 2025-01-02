TSK'dan İhraç Edilen Teğmenleri Mansur Yavaş İşe Almış!
TSK'dan İhraç Edilen Teğmenleri Mansur Yavaş İşe Almış!
Önceki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen dört teğmeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işe aldığı ortaya çıktı.
Detayları Barış Terkoğlu köşesinde yazdı…
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Harbiye’den mezun olan teğmenlerin 'kılıçlı yemin' gerekçesiyle TSK'den atılmaları talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi aylardır ülke gündeminde.
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Ancak önceki yıl, 10 Kasım töreninde, Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmeni ve iki arkadaşını uyaran dört Atatürkçü teğmen gündemden düştü. Olayda bahsi geçen yedi teğmen TSK’den atılmıştı.
Dört Atatürkçü teğmenin ihraç kararının ardından aylarca işsiz kaldığını, “Başıma bir iş gelir” korkusuyla kimsenin onları işe almadığını gündeme taşıyan gazeteci Barış Terkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 teğmene sahip çıkarak onları belediyede işe aldığını yazdı.
Terkoğlu'nun Cumhuriyet'teki köşesinden ilgili bölüm şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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