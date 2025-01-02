TSK'dan İhraç Edilen Teğmenleri Mansur Yavaş İşe Almış!

'Durumu öğrenen Mansur Yavaş dört teğmene de sahip çıkmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinde alın teriyle geçinebilecekleri görevler vermiş. Konuştuğum teğmenlerin avukatı, TSK’ye dönüş için davalarının devam ettiğini, teğmenlerin en büyük hayalinin üniformalarına tekrar kavuşmak olduğunu, bu ay sonunda duruşmalarının olduğunu anlattı. Öte yandan iktidardan birilerinin devreye girip 'Onları çalıştırmayın' diye belediyeye baskı yapmalarından da korktuğunu söyledi.'