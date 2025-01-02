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TSK'dan İhraç Edilen Teğmenleri Mansur Yavaş İşe Almış!

TSK'dan İhraç Edilen Teğmenleri Mansur Yavaş İşe Almış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2025 - 12:35

Önceki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen dört teğmeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işe aldığı ortaya çıktı. 

Detayları Barış Terkoğlu köşesinde yazdı…

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Harbiye’den mezun olan teğmenlerin 'kılıçlı yemin' gerekçesiyle TSK'den atılmaları talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi aylardır ülke gündeminde.

Harbiye’den mezun olan teğmenlerin 'kılıçlı yemin' gerekçesiyle TSK'den atılmaları talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi aylardır ülke gündeminde.

Ancak önceki yıl, 10 Kasım töreninde, Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmeni ve iki arkadaşını uyaran dört Atatürkçü teğmen gündemden düştü. Olayda bahsi geçen yedi teğmen TSK’den atılmıştı.

Ancak önceki yıl, 10 Kasım töreninde, Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmeni ve iki arkadaşını uyaran dört Atatürkçü teğmen gündemden düştü. Olayda bahsi geçen yedi teğmen TSK’den atılmıştı.

Dört Atatürkçü teğmenin ihraç kararının ardından aylarca işsiz kaldığını, “Başıma bir iş gelir” korkusuyla kimsenin onları işe almadığını gündeme taşıyan gazeteci Barış Terkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 teğmene sahip çıkarak onları belediyede işe aldığını yazdı.

Dört Atatürkçü teğmenin ihraç kararının ardından aylarca işsiz kaldığını, “Başıma bir iş gelir” korkusuyla kimsenin onları işe almadığını gündeme taşıyan gazeteci Barış Terkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 teğmene sahip çıkarak onları belediyede işe aldığını yazdı.

Terkoğlu'nun Cumhuriyet'teki köşesinden ilgili bölüm şöyle:

Terkoğlu'nun Cumhuriyet'teki köşesinden ilgili bölüm şöyle:

'Durumu öğrenen Mansur Yavaş dört teğmene de sahip çıkmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinde alın teriyle geçinebilecekleri görevler vermiş. Konuştuğum teğmenlerin avukatı, TSK’ye dönüş için davalarının devam ettiğini, teğmenlerin en büyük hayalinin üniformalarına tekrar kavuşmak olduğunu, bu ay sonunda duruşmalarının olduğunu anlattı. Öte yandan iktidardan birilerinin devreye girip 'Onları çalıştırmayın' diye belediyeye baskı yapmalarından da korktuğunu söyledi.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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