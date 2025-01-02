Sürpriz Kabine Değişikliği İddiası: Berat Albayrak Dışişleri Bakanı Olarak mı Dönüyor?
Sürpriz Kabine Değişikliği İddiası: Berat Albayrak Dışişleri Bakanı Olarak mı Dönüyor?
Ankara kulislerinde, AK Parti’de beklenen kabine ve parti yönetimi değişikliklerinin şubat ayında yapılabileceği konuşulmaya başlandı. Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan Erdal Sağlam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İçişleri Bakanlığı’na geçeceği ve yerine Berat Albayrak’ın gelebileceğini iddia etti.
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Son yerel seçimler sonrasında AK Parti’de hem parti yönetiminde hem de kabinede önemli değişiklikler olacağı iddia ediliyordu. AK Parti’de özellikle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden bakan olacağı konuşulanlar arasındaydı.
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Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan Erdal Sağlam, beklenen kabine değişikliklerinin şubat ayı içerisinde olabileceğini iddia etti.
Gazeteci Sağlam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine geçebileceğini, Dışişleri Bakanı olarak da Berat Albayrak’ın atanacağını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in koltuğunu koruyacağı düşünülüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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