onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sürpriz Kabine Değişikliği İddiası: Berat Albayrak Dışişleri Bakanı Olarak mı Dönüyor?

Sürpriz Kabine Değişikliği İddiası: Berat Albayrak Dışişleri Bakanı Olarak mı Dönüyor?

Berat Albayrak
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.01.2025 - 11:59

Ankara kulislerinde, AK Parti’de beklenen kabine ve parti yönetimi değişikliklerinin şubat ayında yapılabileceği konuşulmaya başlandı. Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan Erdal Sağlam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İçişleri Bakanlığı’na geçeceği ve yerine Berat Albayrak’ın gelebileceğini iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yerel seçimler sonrasında AK Parti’de hem parti yönetiminde hem de kabinede önemli değişiklikler olacağı iddia ediliyordu. AK Parti’de özellikle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden bakan olacağı konuşulanlar arasındaydı.

Son yerel seçimler sonrasında AK Parti’de hem parti yönetiminde hem de kabinede önemli değişiklikler olacağı iddia ediliyordu. AK Parti’de özellikle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden bakan olacağı konuşulanlar arasındaydı.

Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan Erdal Sağlam, beklenen kabine değişikliklerinin şubat ayı içerisinde olabileceğini iddia etti.

Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan Erdal Sağlam, beklenen kabine değişikliklerinin şubat ayı içerisinde olabileceğini iddia etti.

Kaynak

Gazeteci Sağlam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine geçebileceğini, Dışişleri Bakanı olarak da Berat Albayrak’ın atanacağını iddia etti.

Gazeteci Sağlam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine geçebileceğini, Dışişleri Bakanı olarak da Berat Albayrak’ın atanacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in koltuğunu koruyacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in koltuğunu koruyacağı düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
9
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın