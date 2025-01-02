Yalıda Yılbaşı Keyfi Yarım Kaldı: Üniversite Kulübünün Düzenlediği Partiye Polis Baskını
Yalıda Yılbaşı Keyfi Yarım Kaldı: Üniversite Kulübünün Düzenlediği Partiye Polis Baskını
Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, yılbaşı akşamı Sarıyer’de bulunan bir yalıda parti düzenledi. Biletleri 650 ile 850 lira arasında satılan yılbaşı partisine polis ve zabıta ekiplerinin baskın yaptığı ortaya çıktı. Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisi, yalının kaçak olarak işletilmesi sebebiyle yarıda kaldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, üniversite öğrencilerine bilet fiyatları 650 ile 850 lira arasında değişen yalıda yılbaşı partisi organizasyonu yaptı.
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Bileti alan öğrencilerin gelmesiyle yılbaşı partisi düzenlendi ancak gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte yalıya baskın düzenledi.
Zabıta ekipleri yaptığı çalışmada yalının umuma açık bir yer olmadığını, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığını tespit etti. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı, günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatında da ofis olarak göründüğü ortaya çıktı.
Ekipler düzenlenen partiyi bitirirken, alkol satış belgesi olmamasına rağmen satışa hazır 20 adet alkol dolu şişe ve 80 adet boş alkol şişesi de ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü, 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.
Yalıdaki yılbaşı partisine polis baskınından görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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