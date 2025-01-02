Yalıda Yılbaşı Keyfi Yarım Kaldı: Üniversite Kulübünün Düzenlediği Partiye Polis Baskını

Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, yılbaşı akşamı Sarıyer’de bulunan bir yalıda parti düzenledi. Biletleri 650 ile 850 lira arasında satılan yılbaşı partisine polis ve zabıta ekiplerinin baskın yaptığı ortaya çıktı. Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisi, yalının kaçak olarak işletilmesi sebebiyle yarıda kaldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.