Bir Sosyal Medya Daha Kapatıldı: Tango’ya Erişim Engeli Geldi
Bir Sosyal Medya Daha Kapatıldı: Tango’ya Erişim Engeli Geldi
Türkiye’de kısa süreli Instagram yasağı sonrasında Discord ve Roblox gibi platformlara da erişim engeli getirilmişti. Dünya genelinde 400 milyondan fazla kullancısı olan Tango isimli sosyal medya platformunun da yasaklandığı ortaya çıktı. Erişim engeli kararını, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği aldı.
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Dünyada yaygın olarak kullanılan Discord ve Roblox gibi uygulamalara getirilen erişim engeli yasağı sürerken, bir sosyal medya platformu daha yasaklandı.
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Kullanıcılarına mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi hizmetler sunan sosyal medya platformu ‘Tango’ erişime engellendi.
Erişim engeli kararını Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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