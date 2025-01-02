ABD'de Bir Silahlı Saldırı Daha! Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Düzenlendi

New York City, Queens'teki Amazura Gece Kulübü'nde en az 11 kişinin yaralandığı toplu bir silahlı saldırı gerçekleşti. New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.

Yeni yılın ilk saatlerinde de ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı sokağa araçlı ve silahlı saldırı yapılmış, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.