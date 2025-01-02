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ABD'de Bir Silahlı Saldırı Daha! Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Düzenlendi

ABD'de Bir Silahlı Saldırı Daha! Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Düzenlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2025 - 08:44

New York City, Queens'teki Amazura Gece Kulübü'nde en az 11 kişinin yaralandığı toplu bir silahlı saldırı gerçekleşti. New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.

Yeni yılın ilk saatlerinde de ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı sokağa araçlı ve silahlı saldırı yapılmış, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

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Queens'te bulunan popüler bir gece kulübüne silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda en az 11 kişinin vurulduğu doğrulandı, ancak durumları belirsizliğini koruyor. Bazılarının kritik yaralar aldığı bildirildi.

Queens'te bulunan popüler bir gece kulübüne silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda en az 11 kişinin vurulduğu doğrulandı, ancak durumları belirsizliğini koruyor. Bazılarının kritik yaralar aldığı bildirildi.

New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı. Polis ve sağlık personeli olay yerinde yaralıları tedavi ediyor.

New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı. Polis ve sağlık personeli olay yerinde yaralıları tedavi ediyor.

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ABD'de yeni yılın ilk saatlerinde bir saldırı daha olmuştu!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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