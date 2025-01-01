Karadağ’da Restorana Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti
Karadağ’da Restorana Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti
Karadağ’ın eski başkenti Cetinje yakınlarında bulunan bir restorana düzenlenen silahalı saldırıda toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Karadağ basını, olayda hayatını kaybedenlerin 2’sinin 18 yaşından küçük olduğunu iddia etti. Saldırının, restoranda yaşanan bir tartışma sonrasında gerçekleştirdiği belirtiliyor.
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Karadağ’ın tarihi başkenti olan Cetinje’de bulunan restorana düzenlenen silahlı saldırı gündem oldu.
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Karadağ polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı" ifadelerine yer verildi.
Polis ekipleri bölgede bulunanları evden çıkmamaları konusunda uyardı.
7 kişinin öldüğü saldırının, restoranın barında çıkan bir tartışma sonrasında yaşandığı iddia ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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