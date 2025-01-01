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Sağlıkta Şiddet: Kendisini Uyaran Diş Hekimini Bıçaklayan Yabancı Uyruklu Kadın Tutuklandı

Sağlıkta Şiddet: Kendisini Uyaran Diş Hekimini Bıçaklayan Yabancı Uyruklu Kadın Tutuklandı

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2025 - 22:13

Suriye uyruklu bir kadın, Bursa’da bir klinikte kendisini yüksek sesli konuştuğu ve küfür ettiği için uyaran diş hekimini bıçakla yaralamıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın tutuklandı. Konu ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 28 Aralık’ta bir kliniğe giden Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın isimli kadın, iddiaya göre, diş kliniğinde yüksek sesle konuşup, küfrederek çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 28 Aralık’ta bir kliniğe giden Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın isimli kadın, iddiaya göre, diş kliniğinde yüksek sesle konuşup, küfrederek çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı.

Gürültü üzerine odasından çıkan diş hekimi H.N.Ö., kadını uyardı. Uyarıları dikkate almayan Hamda Husseın Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö’yü sol omzundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Gürültü üzerine odasından çıkan diş hekimi H.N.Ö., kadını uyardı. Uyarıları dikkate almayan Hamda Husseın Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö’yü sol omzundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.Ö. sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.Ö. sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yıldırım ilçesinde şüpheli H.H.Y.’nin kesici alet ile müşteki H.N.Ö.’yü yaraladığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan şüpheli H.H.Y.’nin, 'Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama' suçundan tutuklanarak konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadeleri kullanıldı.

Diş hekimine saldırı anı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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