Sağlıkta Şiddet: Kendisini Uyaran Diş Hekimini Bıçaklayan Yabancı Uyruklu Kadın Tutuklandı

Suriye uyruklu bir kadın, Bursa’da bir klinikte kendisini yüksek sesli konuştuğu ve küfür ettiği için uyaran diş hekimini bıçakla yaralamıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın tutuklandı. Konu ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.