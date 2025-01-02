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Zehirlemeye Çalıştılar! Rusya’ya Kaçan Suriye’nin Devrik Lideri Beşar Esad’a Suikast Girişimi

Zehirlemeye Çalıştılar! Rusya’ya Kaçan Suriye’nin Devrik Lideri Beşar Esad’a Suikast Girişimi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2025 - 09:50 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 10:34

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. The Sun’ın iddiasına göre; Suriye'den ailesiyle birlikte kaçarak Rusya'ya sığınan Esad Moskova'da zehirlenerek öldürülmeye çalışıldı

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3256844...
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Suriye’de yaşanan rejim değişimi sonrasında ülkesinden kaçarak Rusya’ya sığınan devrik lider Beşar Esad’a suikast girişimi yapıldığı iddia edildi.

Suriye’de yaşanan rejim değişimi sonrasında ülkesinden kaçarak Rusya’ya sığınan devrik lider Beşar Esad’a suikast girişimi yapıldığı iddia edildi.

The Sun’da yer alan habere göre; 8 Aralık’tan bu yana Rusya’ya sığınmacı olan Beşar Esad, geçtiğimiz Pazar günü rahatsızlanarak tedavi altına alındı.

The Sun’da yer alan habere göre; 8 Aralık’tan bu yana Rusya’ya sığınmacı olan Beşar Esad, geçtiğimiz Pazar günü rahatsızlanarak tedavi altına alındı.

Esad’ın şiddetli bir şekilde öksürdüğü ve boğulduğu iddia edildi. Belirtiler sonrasında Esad’ın tedavi altına alındığı belirtildi.

Esad’ın şiddetli bir şekilde öksürdüğü ve boğulduğu iddia edildi. Belirtiler sonrasında Esad’ın tedavi altına alındığı belirtildi.

Yapılan testler sonucunda Beşar Esad’ın vücudunda zehir tespit edildi.

Yapılan testler sonucunda Beşar Esad’ın vücudunda zehir tespit edildi.

Tedavi sonunda Beşar Esad’ın durumunun stabil olduğu belirtildi.

Tedavi sonunda Beşar Esad’ın durumunun stabil olduğu belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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