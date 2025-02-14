Sema Kendini mi Eletecek? Survivor'da Sema ve Pınar Kavgasına Aileler de Dahil Oldu!

Survivor'ın geçtiğimiz sezonundan bu yana birbirinden nefret eden ikilisi Pınar ve Sema yeni sezonda karşılaştı. İşte iyice çığrından çıktı. Yarışmayı terk edecek seviyeye gelen kavgada aileler de araya girdi. Sema'nın kardeşi Seda Instagram'dan yaptığı paylaşımda 'Korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması.' dedi.