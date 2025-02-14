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Sema Kendini mi Eletecek? Survivor'da Sema ve Pınar Kavgasına Aileler de Dahil Oldu!

Sema Kendini mi Eletecek? Survivor'da Sema ve Pınar Kavgasına Aileler de Dahil Oldu!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.02.2025 - 08:47

Survivor'ın geçtiğimiz sezonundan bu yana birbirinden nefret eden ikilisi Pınar ve Sema yeni sezonda karşılaştı. İşte iyice çığrından çıktı. Yarışmayı terk edecek seviyeye gelen kavgada aileler de araya girdi. Sema'nın kardeşi Seda Instagram'dan yaptığı paylaşımda 'Korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması.' dedi.

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Survivor'da geçtiğimiz sezon birbirine giren ve Sema'nın elenmesine neden olan Pınar ve Sema kavgası yeni sezonda da devam ediyor.

Survivor'da geçtiğimiz sezon birbirine giren ve Sema'nın elenmesine neden olan Pınar ve Sema kavgası yeni sezonda da devam ediyor.

Geçtiğimiz gün yarışmada kendisine rakip olarak Sema'nın kendisini rakip olarak seçmesinin ardından Pınar yarışmak istemediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz gün yarışmada kendisine rakip olarak Sema'nın kendisini rakip olarak seçmesinin ardından Pınar yarışmak istemediğini dile getirdi.

Çünkü Sema'nın kendisine şiddet uygulayabileceğini ve o da kendini tutamayabilecek olduğunun altını çizdi.

Çünkü Sema'nın kendisine şiddet uygulayabileceğini ve o da kendini tutamayabilecek olduğunun altını çizdi.

İkili bu tartışma sonunda yarışmayı bırakacak kadar ileri gitmişti. Onlar yarışmada kavga ederken dışarda da ailelerinden paylaşımlat geldi.

İkili bu tartışma sonunda yarışmayı bırakacak kadar ileri gitmişti. Onlar yarışmada kavga ederken dışarda da ailelerinden paylaşımlat geldi.

Sema'nın kardeşi Seda Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması." dedi.

Sema'nın kardeşi Seda Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması." dedi.
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İşte o paylaşım:

Olayla ilgili kendisi hakkında konuşulanlara da yanıt verdi👇🏻

Pınar'ın eşi Erhan Seçkin ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eşi Pınar Saka'nın olduğu kareyi ''Bizim camianın gelini. Notaların hanımı'' notuyla kahkaha emojisiyle yayınladı.

Pınar'ın eşi Erhan Seçkin ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eşi Pınar Saka'nın olduğu kareyi ''Bizim camianın gelini. Notaların hanımı'' notuyla kahkaha emojisiyle yayınladı.
www.milliyet.com.tr

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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