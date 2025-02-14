Gülseren Budayıcıoğlu, Kral Kaybederse'de Kenan ve Fadi Aşkında Neler Yaşanacağını Anlatmış!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Kral Kaybederse herkesin ilgisini çekti. Dizinin gerçek bir hikayeden alıntılanması da merak uyandırıcıydı. Dizide Kenan ve Fadi arasında aşk yaşanacağını tahmin etmişsinizdir. Meğer Budayıcıoğlu yıllar önce dizi ile ilgili konuşurken bu aşktan da bahsetmiş.