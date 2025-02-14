Gülseren Budayıcıoğlu, Kral Kaybederse'de Kenan ve Fadi Aşkında Neler Yaşanacağını Anlatmış!
Gülseren Budayıcıoğlu, Kral Kaybederse'de Kenan ve Fadi Aşkında Neler Yaşanacağını Anlatmış!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Kral Kaybederse herkesin ilgisini çekti. Dizinin gerçek bir hikayeden alıntılanması da merak uyandırıcıydı. Dizide Kenan ve Fadi arasında aşk yaşanacağını tahmin etmişsinizdir. Meğer Budayıcıoğlu yıllar önce dizi ile ilgili konuşurken bu aşktan da bahsetmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Kral Kaybederse ilk bölümü ile herkesin ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide karakterler oldukça merak uyandıran tiplemeler ancak en çok Halit Ergenç'in hayat verdiği Kenan Baran merak ediliyor.
Kenan'ın Merve Dizdar'ın hayat verdiği Fadi ile arasında bir şeyler olacağını anlamışsınızdır.
Gülseren Budayıcıoğlu, yıllar önce çektiği bir videoda Kral Kaybederse ile ilgili tüyolar vermiş.
Fadi ve Kenan'ın aşkından bahseden Budayıcıoğlu, "Kenan anne travması nedeniyle kadınların kendisini terk etmesinden korktuğu için farklı kişilerle ilişki yaşıyor." demiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fadi ise vaktinde çok büyük konuşmuş. Bu adam evli, bu kadınlar kafayı mı yemiş, diyerek Kenan'la ilişki yaşayan kadınları eleştiriyormuş.
Sonunda ise Budayıcıoğlu'nun anlatımına göre, eleştirdiği şeyler başına gelmiş. Kenan'ın gücüne o da aşık olmuş. Kenan'la ilişki yaşamışlar.
Ancak bu hikaye Kenan'ın sonu olmuş. Budayıcıoğlu, "Bu bir av ve avcı ilişkisiydi ancak Kenan, Fadi'yi avladım sanarken kendi avlandı." diye anlatıyor.
Çok da spoiler vermek istemiyoruz ama belli ki Kenan'a dersini veren Fadi olmuş. Bakalım, neler yaşanacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın