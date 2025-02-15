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MasterChef Semih Aşkını Duyurdu: Sevgilisi Eski Survivor Yarışmacısı Çıktı!

MasterChef Semih Aşkını Duyurdu: Sevgilisi Eski Survivor Yarışmacısı Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.02.2025 - 17:22

MasterChef Türkiye 2024 sezonundan tanıdığımız başarılı yarışmacı Semih Temiz, yarışma sonrası gözlerden uzaklaşmıştı. Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Semih, geçtiğimiz sevgililer gününde takipçilerine aşkını duyurdu. MasterChef Semih'in sevgilisi de ekranlardan tanıdığımız birisi çıktı. Meğer eski Survivor yarışmacısı ile birliktelermiş...

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MasterChef Türkiye 2024 sezonunda üçüncülük elde eden Semihcan Temiz, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda üçüncülük elde eden Semihcan Temiz, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından kız arkadaşı ile fotoğraf paylaşan Semih'in sevgilisi tanıdık çıktı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından kız arkadaşı ile fotoğraf paylaşan Semih'in sevgilisi tanıdık çıktı.

Meğer MasterChef Semih'in sevgilisi 2021 yılında Survivor’da yarışan ve performansıyla dikkat çeken Sancakay Ilım Morgül'müş.

Meğer MasterChef Semih'in sevgilisi 2021 yılında Survivor’da yarışan ve performansıyla dikkat çeken Sancakay Ilım Morgül'müş.

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye, yarışmacılarıyla sık sık magazin gündemine otururken, Semih’in bu paylaşımı da takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte o pozları👇🏻

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye, yarışmacılarıyla sık sık magazin gündemine otururken, Semih’in bu paylaşımı da takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte o pozları👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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