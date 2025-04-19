İlker Aksum, Yabancı Damat Dizisi ile İlgili Pek Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı!

Bir dönemin efsane dizisi Yabancı Damat'ın Ruşen'i İlker Aksum, A Para Eğlence'ye verdiği röportajda dizi ile ilgili pek bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Meğer dizide Niko karakteriyle tanınan ve ardından çok sevilen oyuncu Özgür Çevik yerine başta başkası düşünülmüş. Hatta o oyuncu ile dizi iki bölüm çekilmiş. Ancak daha sonra skandal bir olay yaşandığı için çekimler baştan yapılmış.