İlker Aksum, Yabancı Damat Dizisi ile İlgili Pek Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=M8Om1...
Bir dönemin efsane dizisi Yabancı Damat'ın Ruşen'i İlker Aksum, A Para Eğlence'ye verdiği röportajda dizi ile ilgili pek bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Meğer dizide Niko karakteriyle tanınan ve ardından çok sevilen oyuncu Özgür Çevik yerine başta başkası düşünülmüş. Hatta o oyuncu ile dizi iki bölüm çekilmiş. Ancak daha sonra skandal bir olay yaşandığı için çekimler baştan yapılmış.
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21 yıl önce yayınlanan efsane dizi Yabancı Damat, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına yerleşti.
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Dizinin oyuncularından İlker Aksum şaşırtan gerçeği açıkladı.
O ismi duyunca çok şaşıracaksınız!
Neler neler olmuş öyle!
Özgür Çevik çok başarılı bir 'yabancı damat' oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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