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İlker Aksum, Yabancı Damat Dizisi ile İlgili Pek Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı!

İlker Aksum, Yabancı Damat Dizisi ile İlgili Pek Bilinmeyen Bir Gerçeği Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.04.2025 - 12:25

Bir dönemin efsane dizisi Yabancı Damat'ın Ruşen'i İlker Aksum, A Para Eğlence'ye verdiği röportajda dizi ile ilgili pek bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Meğer dizide Niko karakteriyle tanınan ve ardından çok sevilen oyuncu Özgür Çevik yerine başta başkası düşünülmüş. Hatta o oyuncu ile dizi iki bölüm çekilmiş. Ancak daha sonra skandal bir olay yaşandığı için çekimler baştan yapılmış.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=M8Om1...
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21 yıl önce yayınlanan efsane dizi Yabancı Damat, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına yerleşti.

21 yıl önce yayınlanan efsane dizi Yabancı Damat, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına yerleşti.

Yayınlandığı dönem çok sevilen ve hala izleyenlerin dönüp dolaşıp tekrarını izlediği bir dizi haline gelen Yabancı Damat ile ilgili bir gerçek gündeme bomba gibi düştü.

Dizinin oyuncularından İlker Aksum şaşırtan gerçeği açıkladı.

Dizinin oyuncularından İlker Aksum şaşırtan gerçeği açıkladı.

Dizide Ruşen karakterine hayat veren İlker Aksum'dan yıllar sonra bir itiraf geldi. Daha önce konuşulan ancak pek yaygın bilinmeyen bu gerçek, dizinin başrolü Niko karakteri için önce başka bir oyuncunun düşünülmüş olmasıydı.

O ismi duyunca çok şaşıracaksınız!

O ismi duyunca çok şaşıracaksınız!

Meğer Niko'yu önce Kargo müzik grubunun solisti Koray Can Demir oynamış. Hatta Aksum'un açıklamasına göre iki bölüm çekmişler bile. Ancak sonra ortalığı karıştıran bir olay yaşanmış.

Neler neler olmuş öyle!

Neler neler olmuş öyle!

Çekimler için Yunanistan'a giden ekibi yolda durdurmuşlar. Meğer Koray Can Demir asker kaçağıymış ve giderken de kimseye bunu söylememiş. Ünlü solist askere gönderilince de yeni bir başrol arayışı doğmuş. Böylece Özgür Çevik kadroya girmiş.

Özgür Çevik çok başarılı bir 'yabancı damat' oldu.

Özgür Çevik çok başarılı bir 'yabancı damat' oldu.

Aksum, Çevik'in rolünü ne kadar iyi oynadığını 'Adam efsane oldu. Nazlı ve Niko'nun heykelini diktiler. Dizi ilk kez Avrupa'ya açılan Türk dizisi oldu.' sözleriyle anlattı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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