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You Final Sezonu Yayınlandı: İzleyenler İkiye Bölündü, İşte Finale İlk Tepkiler...

You Final Sezonu Yayınlandı: İzleyenler İkiye Bölündü, İşte Finale İlk Tepkiler...

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.04.2025 - 09:30

Netflix’te yayınlanan psikolojik gerilim ve suç temalı efsane dizimiz You final sezonu ile sevenlerine veda etti. Geçtiğimiz gün yayınlanan final sezonunu bir çırpıda bitiren You hayranlarından sosyal medyada yorum yağdı. X'de, eski adıyla Twitter'da kullanıcılar final ile ilgili nasıl yorumlar yaptılar? Bazıları hüsrana uğradı, peki neden? İşte detaylar...

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Joe Goldberg'e veda ettik!

Joe Goldberg'e veda ettik!

Sevilen Netflix dizisi You final sezonu ile ekrana geldi. Dizi, geçtiğimiz 24 Nisan'da yayınlanan beşinci sezonuyla final yaptı ve Joe Goldberg'in karanlık hikayesine son noktayı koydu.​ 

Şimdiye dek Joe’nun bir kadına (ilk sezonda Beck) olan takıntılı aşkını izlemiştik ancak finalde bizi çok heyecanlandıracak bir sürpriz bekliyor. Beşinci sezon, Joe'nun eşi Kate ve oğlu Henry ile birlikte New York'a dönmesiyle başlıyor. Joe geçmişi geride bırakmak istiyor ancak bakalım geçmişi onun peşini bırakacak mı? 

Merak edenler ve izlemek isteyenler için daha fazla spoiler vermeden izleyenlerden sosyal medya üzerinden gelen ilk yorumlarına bir bakalım...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Siz diziyi izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...

Siz diziyi izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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