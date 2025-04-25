You Final Sezonu Yayınlandı: İzleyenler İkiye Bölündü, İşte Finale İlk Tepkiler...
Netflix’te yayınlanan psikolojik gerilim ve suç temalı efsane dizimiz You final sezonu ile sevenlerine veda etti. Geçtiğimiz gün yayınlanan final sezonunu bir çırpıda bitiren You hayranlarından sosyal medyada yorum yağdı. X'de, eski adıyla Twitter'da kullanıcılar final ile ilgili nasıl yorumlar yaptılar? Bazıları hüsrana uğradı, peki neden? İşte detaylar...
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Joe Goldberg'e veda ettik!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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