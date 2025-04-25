You Final Sezonu Yayınlandı: İzleyenler İkiye Bölündü, İşte Finale İlk Tepkiler...

Sevilen Netflix dizisi You final sezonu ile ekrana geldi. Dizi, geçtiğimiz 24 Nisan'da yayınlanan beşinci sezonuyla final yaptı ve Joe Goldberg'in karanlık hikayesine son noktayı koydu.​

Şimdiye dek Joe’nun bir kadına (ilk sezonda Beck) olan takıntılı aşkını izlemiştik ancak finalde bizi çok heyecanlandıracak bir sürpriz bekliyor. Beşinci sezon, Joe'nun eşi Kate ve oğlu Henry ile birlikte New York'a dönmesiyle başlıyor. Joe geçmişi geride bırakmak istiyor ancak bakalım geçmişi onun peşini bırakacak mı?

Merak edenler ve izlemek isteyenler için daha fazla spoiler vermeden izleyenlerden sosyal medya üzerinden gelen ilk yorumlarına bir bakalım...