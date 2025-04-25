Serenay Sarıkaya'nın Dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
Netflix Türkiye'nin heyecanla 2. sezonu beklenen Serenay Sarıkaya'lı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayın tarihi belli oldu. Meraklısına duyurulur! Ayrıca 2. sezondan fotoğraflar da paylaşıldı. Heyecan dorukta! İşte detaylar...
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Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonu ile beğeni toplamıştı.
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Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon yayın tarihi belli oldu.
Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezondan kareler:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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