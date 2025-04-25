onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Serenay Sarıkaya'nın Dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Serenay Sarıkaya'nın Dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kimler Geldi Kimler Geçti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.04.2025 - 15:24

Netflix Türkiye'nin heyecanla 2. sezonu beklenen Serenay Sarıkaya'lı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayın tarihi belli oldu. Meraklısına duyurulur! Ayrıca 2. sezondan fotoğraflar da paylaşıldı. Heyecan dorukta! İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonu ile beğeni toplamıştı.

Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonu ile beğeni toplamıştı.

9 Mayıs 2024 tarihinde Netflix Türkiye'de yayınlanmaya başlayan romantik komedi dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, ilgiyle karşılanmıştı. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı dizinin 2. sezon haberi sevinçle duyurulmuştu.

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon yayın tarihi belli oldu.

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon yayın tarihi belli oldu.

Modern ilişkilerin karmaşık dünyasında Leyla'nın bakış açısından olayları izlediğimiz dizinin 2. sezonu büyük sürprizlerle 15 Mayıs'ta yayınlanacak.

İşte Netflix'in müjdeli haberi:

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezondan kareler:

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezondan kareler:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın