Tıpkı John Wick! Başrolünde ve Yönetmen Koltuğunda Dev Patel'in Olduğu 'Monkey Man' Filmine Gelen Tepkiler
Tıpkı John Wick! Başrolünde ve Yönetmen Koltuğunda Dev Patel'in Olduğu 'Monkey Man' Filmine Gelen Tepkiler
Dev Patel'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve ilk denemesi olan Monkey Man (Maymun Adam) filmi 5 Nisan'da vizyona girdi. John Wick'e benzetilen filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Dev Patel'in senarist ekibinde olup yönetmen koltuğunda oturduğu ve son zamanların en çok dikkat çeken aksiyon ve gerilim filmi olan Maymun Adam (Monkey Man) 5 Nisan günü vizyona girdi.
Filmin oyuncu kadrosunda Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Sobhita Dhulipala, Sikandar Kher, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte ve Makarand Deshpande yer alıyor.
Dev Patel ismini hepiniz hatırlarsınız. Patel, ilk olarak 2008 yılında Danny Boyle'un Slumdog Millionaire filminde genç bir adamı canlandırdığında küresel tanınırlık kazanmıştı. 33 yaşındaki oyuncu bu filmdeki Jamal Malik rolüyle BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmişti.
Dev Patel'in ilk yönetmenlik denemesi olan bu filmin konusu oldukça dikkat çekici. Film, kimliği belirsiz genç bir adam olan Kid'in annesi Neela'nın ölümünden sorumlu olan bir grup yozlaşmış lideri avlamak için bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
Ancak Kid intikam almak için çıktığı bu yolculukta yozlaşmış liderler tarafından eziyet gören yoksul ve güçsüz insanların kurtarıcısı haline geliyor. Maymun Adam'da Patel, Hindu mitolojisini ve dövüş sanatlarını bir araya getirerek Hindistan'ın sosyal sorunlarını heyecan verici bir şekilde ekranlarımıza getiriyor.
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Dev Patel bu filmde birçok şeyden esinlenmiş. Basına verdiği röportajlardan birinde aksiyon filmlerine olan sevgisinin, Bruce Lee dövüş sanatları filmlerinin, Kore intikam sinemasının ve Galli yönetmen Gareth Evans'ın 2011 yılı yapımı The Raid: Redemption filminin kendisine ilham olduğunu söylüyor.
Ancak filmi izleyenler Maymun Adam'ı "Mumbai'deki John Wick" olarak eleştiriyorlar. Seriye aşırı benzediğini düşünüyorlar. Peki filmi izleyenler bu konuda ne yorum yapıyor? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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Siz Dev Patel'in ilk yönetmenlik denemesi olan Maymun Adam'ı izlediniz mi? John Wick serisine denildiği gibi benziyor mu? Yorumlara buyrun!
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