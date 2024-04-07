Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
3. Succession kesilen sahneler:
4. Her an kum solucanı çıkacak gibi...
5. Üyeliği çöpe atmışız gibi bir his üzerimizde...
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7. Dedem demez öyle şeyler...
8. Dune'daki sürpriz sahnesi bu muymuş?
9. Açılın sinekuş geliyor.
10. Nasıl yaptın? Hemen anlat.
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12. Birtakım denk gelişler...
13. Burada da kazanamamıştır...
14. Yapın da yabancılar yorum görsün hahahaha...
15. Haftaya görüşmek üzere...
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