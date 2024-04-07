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Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 15:01

Herkese şimdiden iyi bayramlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden komik dizi ve film gönderileri X'te paylaşıldı. Gelin okuyunca herkesi güldüren o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
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2. Ustam bize oradan az ayaklı...

3. Succession kesilen sahneler:

3. Succession kesilen sahneler:
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4. Her an kum solucanı çıkacak gibi...

4. Her an kum solucanı çıkacak gibi...
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5. Üyeliği çöpe atmışız gibi bir his üzerimizde...

5. Üyeliği çöpe atmışız gibi bir his üzerimizde...
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6. Ah be dayı naptın bize...

7. Dedem demez öyle şeyler...

7. Dedem demez öyle şeyler...
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8. Dune'daki sürpriz sahnesi bu muymuş?

8. Dune'daki sürpriz sahnesi bu muymuş?
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9. Açılın sinekuş geliyor.

9. Açılın sinekuş geliyor.
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10. Nasıl yaptın? Hemen anlat.

10. Nasıl yaptın? Hemen anlat.
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11. Böyle azim görülmedi...

12. Birtakım denk gelişler...

12. Birtakım denk gelişler...
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13. Burada da kazanamamıştır...

13. Burada da kazanamamıştır...
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14. Yapın da yabancılar yorum görsün hahahaha...

14. Yapın da yabancılar yorum görsün hahahaha...
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15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
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