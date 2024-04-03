Başrolünde Jake Gyllenhaal ve Conor McGregor'ın Yer Aldığı Amazon Prime Filmi 'Road House'a Gelen Tepkiler
Başrolünde Jake Gyllenhaal ve Conor McGregor'ın Yer Aldığı Amazon Prime Filmi 'Road House'a Gelen Tepkiler
Amazon Prime Video filmi 'Road House' yayınlandığı andan itibaren 50 milyon izlenerek bir rekora imza attı. Jake Gyllenhaal ve Conor McGregor'ın başrolde yer aldığı bu filmin ayrıntılarına ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.
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Amazon Prime Video'nun yeni filmi Bar Fedaisi (Road House), geçtiğimiz mart ayında yayınlandı. Film, gösterime girdiği andan itibaren dijital platformda büyük bir hit haline geldi.
Doug Liman'ın yönettiği Road House filmi, 1989 yapımı aynı adlı filmin yeniden uyarlamasıdır. Filmin başrolünde olan Jake Gyllenhaal, Road House adlı barda çalışmaya başlayan eski UFC dövüşçüsü Elwood Dalton'u canlandırıyor.
Ünlü UFC dövüşçüsü Conor McGregor ise bir çete liderinin Dalton'ı kasabadan uzaklaştırmakla görevlendirdiği Knox rolüyle bu filmde ilk kez oyunculuğa adım atıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre eleştirmenler tarafından da çok beğenilen Road House, şimdiden çok izlenen yapımlar arasında. Film, gösterime girdiği ilk iki haftanın sonunda dünya çapında 50 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir rekor kırdı.
1989 yılında ilk gösterime giren film, şiddet içerikli sahneleri, basitliği ve yüzeyselliği nedeniyle o dönem eleştirmenler tarafından topa tutulmuştu. Ancak bu eleştiriler Road House'un klasikleşmesine engel olamamıştı.
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2024 yılında yeniden uyarlanan film, sinemalarda gösterime girmediği halde izlenme oranlarıyla daha şimdiden bir klasik haline geleceğini bize gösteriyor. Filmin yapımcıları Road House'un yükselişe geçeceğinden ve büyük bir başarı kazanacağından emin gözüküyor.
Peki Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior ve Billy Magnussen'in başrolde olduğu Road House'u izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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Peki siz Road House filmini nasıl buldunuz? Jake Gyllenhaal ve Conor McGregor'ın dövüş sahnesi nasıldı? Yorumlara buyrun!
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