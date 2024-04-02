James Bond Film Serisinde Euphoria Oyuncularının Adının Geçmesi Heyecan Yarattı!

James Bond serisinin 26. filmi için yapımcılar kolları sıvadı. 007'nin ve Bond kızlarının kim olacağından tutun da yönetmen için ilk düşünülen isme kadar pek çok spekülasyon ortaya atıldı. İçeriden bir kaynak ise bu spekülasyonlar hakkında bize bazı ipuçları verdi. Gelin hep birlikte onlara bi' bakalım.