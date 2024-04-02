James Bond Film Serisinde Euphoria Oyuncularının Adının Geçmesi Heyecan Yarattı!
James Bond Film Serisinde Euphoria Oyuncularının Adının Geçmesi Heyecan Yarattı!
James Bond serisinin 26. filmi için yapımcılar kolları sıvadı. 007'nin ve Bond kızlarının kim olacağından tutun da yönetmen için ilk düşünülen isme kadar pek çok spekülasyon ortaya atıldı. İçeriden bir kaynak ise bu spekülasyonlar hakkında bize bazı ipuçları verdi. Gelin hep birlikte onlara bi' bakalım.
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26. Bond filmiyle ilgili söylentiler şu aralar sinema dünyasının odağında. Hatırlarsanız 007 rolünün 33 yaşındaki ünlü oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif edildiği günlerdir konuşuluyor.
Tabii iddialar bununla da sınırlı kalmıyor. Yeni James Bond filminin geçmişin kötü adamlarının yer aldığı bir yeniden çevrim olacağı iddiaları da gündemde.
James Bond'u kimin oynayacağı ve diğer pek çok spekülasyon şöyle yana bi' dursun son günlerde "Bond kızlarıyla" ilgili söylentiler heyecan yaratıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre 26. filmde rol alacak Bond kızlarının ödüllü dizi Euphoria'da severek izlediğimiz Sydney Sweeney ve Zendaya olacağı iddia ediliyor.
Daily Mail'e konuşan seriye yakın bir isim, serinin baş yapımcısı Barbara Broccoli'nin Bond kızları için "femme fatale" rolünü üstlenecek genç bir yıldız aradığını ve 27 yaşındaki Zendaya ile 26 yaşındaki Sweeney'nin Bond'un ekrandaki aşkları olarak düşündüğünü dile getirdi.
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Yeni James Bond filminin yönetmeninin kim olacağı da ayrı bir spekülasyon konusu. Basına konuşan isim, Dune serisinin Oscar adayı yönetmeni Denis Villeneuve'ün yeni filmi yönetmek için Broccoli'nin ilk tercihi olduğunu öne sürdü.
Siz yeni James Bond filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? 007 için Aaron Taylor-Johnson iyi bir tercih mi? Ya Bond kızları Sweeney ve Zendaya olursa nasıl olur? Peki Denis Villeneuve'ü bir Bond filminin arkasında görmek? Yorumlara buyrun!
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