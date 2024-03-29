Çin'de İşlenen Patron Cinayetinin Arkasından Netflix'in Çok İzlenen Dizisi '3 Cisim Problemi' Çıktı!
Çin'de İşlenen Patron Cinayetinin Arkasından Netflix'in Çok İzlenen Dizisi '3 Cisim Problemi' Çıktı!
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Netflix'te yayınlanan '3 Cisim Problemi' son zamanların en popüler yapımlarından biri. Ancak dizinin konusuyla dikkat çektiği kadar arka planda yaşananlar da oldukça merak uyandırıcı.
Çin'deki eski bir Yoozoo oyun yöneticisi olan Xu Yao, şirketin kurucusu Lin Qi'yi zehirlediği için geçtiğimiz hafta ölüm cezasına çarptırıldı. Şimdi bunun '3 Cisim Problemi' ile ne alakası var diyeceksiniz. Hemen oraya geliyoruz. Anlatmak için 4 sene öncesine gidelim.
Vizyon sahibi ve parlak bir genç milyarder olan Lin Qi, Xu Yao'dan 'Üç Cisim Problemi'nin haklarını satın almıştı. Bu sırada seçkin bir avukat olan Xu Yao'nun uzmanlığından yararlandı ve Netflix ile bir anlaşma yapılması da dahil olmak üzere iş operasyonlarına öncülük etmesi için onu CEO olarak atadı.
Bu başarı için Lin, Xu'ya yaklaşık 3 milyon dolarlık bir maaş ödedi. Ancak Xu'nun performansı Netflix anlaşmasının beklentileri karşılayamadı ve Lin'in maaşını 750.000 dolara düşürmesine ve iş operasyonlarını geliştirmek için ek yöneticiler getirmesine yol açtı.
CEO unvanını koruyan Xu, bu rütbe indirimi karşısında öfkelendi ve Netflix projesinde yapımcı olarak anılmaması nedeniyle daha da sinirlendi.
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İntikam duygusuyla hareket eden ve 'Breaking Bad' dizisinden ilham alan Xu, Lin'in cinayetini titizlikle planladı. 160 telefon satın aldı ve planı için gerekli kimyasalları alıp hayvanlar üzerinde test etmek üzere Japonya'da bir şirket kurdu.
Xu daha sonra Lin ve meslektaşlarını zehirledi. Lin, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı ve zehirlendiği hemen anlaşıldı. Yapılan incelemelerde zehrin içerisinde kirpi balığı zehiri ve cıva gibi egzotik maddeler de dahil olmak üzere en az üç başka zehiri içerdiği ortaya çıktı.
39 yaşında olan Lin, yaklaşık 10 gün sonra öldü. Polis, Lin'in ölümünden birkaç gün sonra Xu'yu gözaltına aldı. Dizi 'Game of Thrones' yaratıcıları David Benioff ve D.B. tarafından üretildi. 2020 yılında işlenen bu cinayet hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aşırı planlı ve korkutucu değil mi? Yorumlara buyrun!
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