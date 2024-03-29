Çin'de İşlenen Patron Cinayetinin Arkasından Netflix'in Çok İzlenen Dizisi '3 Cisim Problemi' Çıktı!

Çin'deki eski bir Yoozoo oyun yöneticisi olan Xu Yao, şirketin kurucusu Lin Qi'yi zehirlediği için geçtiğimiz hafta ölüm cezasına çarptırıldı. '3 Cisim Problemi' ile ayrıntısına gelin hep birlikte bakalım.