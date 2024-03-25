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Netflix Dizisi '3 Cisim Problemi'ndeki Bir Sahne İzleyicilere Hayret Edecekleri Bir Sürpriz Yaşattı

Netflix Dizisi '3 Cisim Problemi'ndeki Bir Sahne İzleyicilere Hayret Edecekleri Bir Sürpriz Yaşattı

Game of Thrones dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 13:35

Netflix'e gösterime girdiğinden beri çok beğenilen 3 Cisim Problemi hakkında dizinin yaratıcılarından bir açıklama geldi. Game of Thrones'dan hatırladığımız John Bradley'in bu dizideki karakterinin kaderiyle ilgili dikkat çeken bilgiler verildi. Detaylar içerikte!

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Netflix yapımı 3 Cisim Problemi (3 Body Problem) dizisi, 21 Mart günü dijital platformda izleyicilerle buluştu. Fantastik ve bilim kurgu türündeki dizi, Ye Wenjie'nin 1960'larda verdiği bir kararın uzay ve zamanın ötesinde yankılanarak günümüzdeki bir grup bilim insanına ulaşmasını ve insanlığın büyük bir tehditle karşılaşmasını konu alıyor.

Netflix yapımı 3 Cisim Problemi (3 Body Problem) dizisi, 21 Mart günü dijital platformda izleyicilerle buluştu. Fantastik ve bilim kurgu türündeki dizi, Ye Wenjie'nin 1960'larda verdiği bir kararın uzay ve zamanın ötesinde yankılanarak günümüzdeki bir grup bilim insanına ulaşmasını ve insanlığın büyük bir tehditle karşılaşmasını konu alıyor.

Bu arada dizi her ne kadar beğenilse de tartışmalara yol açtı. 1966 yılında Çin Kültür Devrimi sırasında Pekin'deki bir üniversitede geçen açılış sahnesinde hükümetin görüşlerine karşı çıktığı için Kızıl Muhafızlar tarafından kalabalığın önünde acımasızca dövülen bir fizik profesörünün gösterilmesi tepkilere neden oldu.

Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrollerinde Saamer Usmani, Jess Hong, Jovan Adepo, Sea Shimooka ve Benedict Wong gibi oyuncular yer alıyor. Game of Thrones'dan tanıdığımız John Bradley, yeni dizide Jack Rooney'yi canlandırıyor.

Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrollerinde Saamer Usmani, Jess Hong, Jovan Adepo, Sea Shimooka ve Benedict Wong gibi oyuncular yer alıyor. Game of Thrones'dan tanıdığımız John Bradley, yeni dizide Jack Rooney'yi canlandırıyor.

3 Cisim Problemi, dikkat çeken konusuyla herkesin beğenisini toplamıştı. Diziyi izleyenlerden gelen yorumları buradan okuyabilirsiniz:

Independent Türkçe'nin haberine göre dizinin yaratıcıları David Benioff ile D.B. Weiss, Game of Thrones'la tanınan aktörün hayat verdiği Jack Rooney'nin şoke edici kaderiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre dizinin yaratıcıları David Benioff ile D.B. Weiss, Game of Thrones'la tanınan aktörün hayat verdiği Jack Rooney'nin şoke edici kaderiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Game of Thrones'ın favori karakteri Sam bu dizide üstat olmak için çabalayan bir karakterken 3 Cisim Problemi'ndeki Jack, okulu bırakıp bir atıştırmalık şirketi kuruyor ve milyonlar kazanıyor.

Game of Thrones'ın favori karakteri Sam bu dizide üstat olmak için çabalayan bir karakterken 3 Cisim Problemi'ndeki Jack, okulu bırakıp bir atıştırmalık şirketi kuruyor ve milyonlar kazanıyor.

Dizinin yaratıcıları Game of Thrones'da Bradley'in karakterinin dizinin finaline kadar hayatta kaldığını söylüyor. Söylemeden geçmeyelim bundan sonrası 3 Cisim Problemi ile ilgili spoiler içeriyor. Evet dizide Jack'i öldürüyorlar.

Dizinin yaratıcıları Game of Thrones'da Bradley'in karakterinin dizinin finaline kadar hayatta kaldığını söylüyor. Söylemeden geçmeyelim bundan sonrası 3 Cisim Problemi ile ilgili spoiler içeriyor. Evet dizide Jack'i öldürüyorlar.
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Benioff ve Weiss yaptığı açıklamada,

Benioff ve Weiss yaptığı açıklamada,

'Bradley'i nihayet öldürmek çok tatmin edici. O kadar hoşumuza gitti ki onun bıçaklanma sahnesini çekmeye devam ettik. Onu Game of Thrones dizisinde izleyen herkes öldürmeyeceğimizi zannediyordu ve sürpriz! Onu bu dizide öldürdük ve izleyicilere ters köşe yaptık' sözlerini kullandı.

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