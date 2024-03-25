Netflix Dizisi '3 Cisim Problemi'ndeki Bir Sahne İzleyicilere Hayret Edecekleri Bir Sürpriz Yaşattı

'Bradley'i nihayet öldürmek çok tatmin edici. O kadar hoşumuza gitti ki onun bıçaklanma sahnesini çekmeye devam ettik. Onu Game of Thrones dizisinde izleyen herkes öldürmeyeceğimizi zannediyordu ve sürpriz! Onu bu dizide öldürdük ve izleyicilere ters köşe yaptık' sözlerini kullandı.