Netflix Dizisi '3 Cisim Problemi'ndeki Bir Sahne İzleyicilere Hayret Edecekleri Bir Sürpriz Yaşattı
Netflix Dizisi '3 Cisim Problemi'ndeki Bir Sahne İzleyicilere Hayret Edecekleri Bir Sürpriz Yaşattı
Netflix'e gösterime girdiğinden beri çok beğenilen 3 Cisim Problemi hakkında dizinin yaratıcılarından bir açıklama geldi. Game of Thrones'dan hatırladığımız John Bradley'in bu dizideki karakterinin kaderiyle ilgili dikkat çeken bilgiler verildi. Detaylar içerikte!
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Netflix yapımı 3 Cisim Problemi (3 Body Problem) dizisi, 21 Mart günü dijital platformda izleyicilerle buluştu. Fantastik ve bilim kurgu türündeki dizi, Ye Wenjie'nin 1960'larda verdiği bir kararın uzay ve zamanın ötesinde yankılanarak günümüzdeki bir grup bilim insanına ulaşmasını ve insanlığın büyük bir tehditle karşılaşmasını konu alıyor.
Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrollerinde Saamer Usmani, Jess Hong, Jovan Adepo, Sea Shimooka ve Benedict Wong gibi oyuncular yer alıyor. Game of Thrones'dan tanıdığımız John Bradley, yeni dizide Jack Rooney'yi canlandırıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre dizinin yaratıcıları David Benioff ile D.B. Weiss, Game of Thrones'la tanınan aktörün hayat verdiği Jack Rooney'nin şoke edici kaderiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Game of Thrones'ın favori karakteri Sam bu dizide üstat olmak için çabalayan bir karakterken 3 Cisim Problemi'ndeki Jack, okulu bırakıp bir atıştırmalık şirketi kuruyor ve milyonlar kazanıyor.
Dizinin yaratıcıları Game of Thrones'da Bradley'in karakterinin dizinin finaline kadar hayatta kaldığını söylüyor. Söylemeden geçmeyelim bundan sonrası 3 Cisim Problemi ile ilgili spoiler içeriyor. Evet dizide Jack'i öldürüyorlar.
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Benioff ve Weiss yaptığı açıklamada,
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