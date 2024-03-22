Netflix'in Heyecan ve Merak Uyandıran Yeni Dizisi '3 Cisim Problemi'ni İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Son günlerde herkesin heyecanla beklediği '3 Cisim Problemi' dün (21 Mart) Netflix'te gösterime girdi. Dizi yayınlandığı andan itibaren bilim kurgu ve fantastik hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki diziyi izleyenlerden ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' bakalım.