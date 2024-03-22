Netflix'in Heyecan ve Merak Uyandıran Yeni Dizisi '3 Cisim Problemi'ni İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Netflix'in Heyecan ve Merak Uyandıran Yeni Dizisi '3 Cisim Problemi'ni İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
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Son aylarda Netflix'in en çok beklenen yeni dizisi '3 Cisim Problemi' 21 Mart günü gösterime girdi. Bilim kurgu ve psikolojik gerilim türündeki dizi, Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlandı.
İngilizce ve Çince konuşulan dizinin başrollerinde Saamer Usmani, Jess Hong, Jovan Adepo, Sea Shimooka ve Benedict Wong gibi oyuncular yer alıyor.
'3 Cisim Problemi', fantastik ve dramatik bir hikayeye sahip. Ye Wenjie, Çin Kültür Devrimi sırasında babasının vahşice öldürüldüğünü gören bir astrofizikçidir. Ye, bilimsel geçmişi nedeniyle orduya asker olarak alınır ve Çin'in uzak bir bölgesindeki gizli bir radar üssünde görevlendirilir.
Dizide Ye'nin 1960'larda verdiği bir kararın, uzay ve zamanın ötesinde yankılanarak günümüzdeki bir grup bilim insanına ulaşmasını ve insanlığın büyük bir tehditle karşılaşmasını takip ederiz.
'3 Cisim Problemi' nefes kesici hikayesi ve sahneleriyle şimdiden dizi severlerin çok dikkatini çekmiş durumda. Peki diziyi ilk izleyenlerden ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz herkesin heyecanla takip ettiği '3 Cisim Problemi'ni izlediniz mi? Diziyi nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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