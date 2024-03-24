Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Dizisi "3 Cisim Problemi" Giriş Sahnesi Yüzünden Çin'de Tepki Çekti!
Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Dizisi "3 Cisim Problemi" Giriş Sahnesi Yüzünden Çin'de Tepki Çekti!
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Netflix'in yeni dizisi "3 Cisim Problemi," Liu Cixin'in Hugo Ödüllü romanından uyarlanarak büyük bir bütçe ile hayata geçirildi.
Uzaylı istilasına karşı insanlığın hazırlık sürecini konu edinen dizi özellikle açılış sahnesiyle hem Çin'de hem de ABD'de dikkat çekici tepkilere yol açtı.
Açılış sahnesi 1966 yılında Çin Kültür Devrimi sırasında Pekin'deki bir üniversitede geçiyor. Bu sahnede hükümetin görüşlerine karşı çıktığı için Kızıl Muhafızlar tarafından kalabalığın önünde acımasızca dövülen bir fizik profesörü gösteriliyor.
Romandan doğrudan alınan bu sahne, kitabın Çin versiyonunda detaylı bir şekilde yer almamış, İngilizce versiyonu için ise yazarın onayıyla eserin başına taşınmış.
Çin'de Netflix'in yasak olması sebebiyle dizi resmi yollardan izlenemese de bazı izleyiciler yasa dışı yollarla erişim sağlayarak sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler.
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Çinli izleyicilerden gelen tepkiler arasında dizinin açılış sahnesinin ülkeyi kötü bir şekilde gösterme amacı taşıdığına dair eleştiriler yer aldı. Ayrıca dizinin Çin'de geçmesine rağmen Londra'da çekilmiş olması ve dizide farklı ırklardan oyuncuların yer alması gibi nedenler de eleştiriler arasında.
ABD'de ise bazı muhafazakar çevreler dizinin açılış sahnesini çok beğendiler. Hollywood'un kolektivist ideolojilerin aşırılıklarını nadiren ele aldığına dikkat çeken bu gruplar sahnenin ifade özgürlüğünün önemini vurgulayan güçlü bir mesaj taşıdığını belirtti.
Dizi sorumlularından Alexander Woo, New York Times'a yaptığı açıklamada tarihin bu dönemi hakkında çok az şey yazıldığını ve sahnenin olabildiğince gerçekçi bir şekilde tasvir edilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.
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