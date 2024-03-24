Gelmiş Geçmiş En Efsane Tetikçi Filmleri: Çatışma ve Gerilim Dolu 25 Başyapıt
Gelmiş Geçmiş En Efsane Tetikçi Filmleri: Çatışma ve Gerilim Dolu 25 Başyapıt
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Gerçek hayatta şiddete karşı olsanız bile, bazen acımasız bir tetikçi filminin tadını çıkarmak istersiniz. Dağınık ve bazen karanlık olabilirler, ancak her zaman kovalamacanın heyecanından beslenirler. Bu türdeki en iyi filmler sizi karakterlerinin keskin nişancı lensinin arkasına koyarak gördüklerini görmenizi, hissettiklerini hissetmenizi ve sonunda öldürdüklerini öldürmenizi sağlar. İşte sizin için hazırladığımız, hedefini tam ortadan vuran 25 tetikçi filmi!
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25. In Bruges (2008)
24. Collateral (2004)
23. Kill Bill (2003)
22. The Bourne Identity (2002)
21. The Conformist (1971)
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20. The Killer (1989)
19. Death Wish (1974)
18. John Wick (2014)
17. Le Samourai (1967)
16. Leon the Professional (1994)
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15. No Country for Old Men (2007)
14. Fallen Angels (1998)
13. Casino Royal (2006)
12. The Godfather 2 (1974)
11. Kind Hearts and Coronets (1949)
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10. Goodfellas (1990)
9. Hanna (2011)
8. Mr. and Mrs. Smith (2005)
7. The Irishman (2019)
6. The Departed (2006)
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5. Sicario (2015)
4. Mafioso (1962)
3. The Bourne Supremacy (2004)
2. Taken (2008)
1. The Godfather (1972)
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