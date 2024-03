Gelmiş Geçmiş En Efsane Tetikçi Filmleri: Çatışma ve Gerilim Dolu 25 Başyapıt

IMDb Puanı: 7.6

Wong-Kar Wai'den bir aksiyon filmi mi? Bizi de alın! In the Mood for Love gibi karamsar klasiklerin yönetmeni Wai, şimdiye kadar çekilmiş en hipnotik sahnelerden bazılarında yolları kesişen bir suikastçı, bir aşık ve bir dükkan sahibinin hikayesiyle diğerlerine benzemeyen bir tetikçi filmi ortaya koydu.

Oyuncular: Leon Lai, Michelle Reis, Takeshi Kaneshiro

Yönetmen: Kar-Wai Wong