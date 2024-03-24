Gelmiş Geçmiş En Efsane Tetikçi Filmleri: Çatışma ve Gerilim Dolu 25 Başyapıt

IMDb Puanı: 7.5

Michael Mann'ın bu filminde başka hiçbir aksiyon filminde olmayan bir şey var: Tom Cruise kötü adam rolünde. Tabii ki Cruise'un Tropic Thunder'daki yüksek sesle konuşan, kalça sallayan yöneticisini saymazsanız, ki bu şimdiye kadarki en favori Cruise performansımız olabilir. Yani, Cruise kel bir şapkayla dans ettiğinde kim isterik bir şekilde gülmez ki?

Oyuncular: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith

Yönetmen: Michael Mann