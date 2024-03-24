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Gelmiş Geçmiş En Efsane Tetikçi Filmleri: Çatışma ve Gerilim Dolu 25 Başyapıt

Gelmiş Geçmiş En Efsane Tetikçi Filmleri: Çatışma ve Gerilim Dolu 25 Başyapıt

film
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 14:01

Gerçek hayatta şiddete karşı olsanız bile, bazen acımasız bir tetikçi filminin tadını çıkarmak istersiniz. Dağınık ve bazen karanlık olabilirler, ancak her zaman kovalamacanın heyecanından beslenirler. Bu türdeki en iyi filmler sizi karakterlerinin keskin nişancı lensinin arkasına koyarak gördüklerini görmenizi, hissettiklerini hissetmenizi ve sonunda öldürdüklerini öldürmenizi sağlar. İşte sizin için hazırladığımız, hedefini tam ortadan vuran 25 tetikçi filmi!

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. In Bruges (2008)

25. In Bruges (2008)

IMDb Puanı: 7.9

In Bruges, farklı hedefleri amaçlayan ve hepsini vuran bir tetikçi filmi. Brugge'de sıkışıp kalan iki tetikçinin bira içerek günlerini geçirmelerini konu alıyor. Aksiyonun ne zaman geleceğini merak ediyor olabilirsiniz - endişelenmeyin, geliyor. Ama asıl aksiyon Martin McDonagh'ın havai fişek gibi patlayan ve mermi gibi şaklayan diyaloglarından geliyor.

Oyuncular: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes

Yönetmen: Martin McDonagh

24. Collateral (2004)

24. Collateral (2004)

IMDb Puanı: 7.5

Michael Mann'ın bu filminde başka hiçbir aksiyon filminde olmayan bir şey var: Tom Cruise kötü adam rolünde. Tabii ki Cruise'un Tropic Thunder'daki yüksek sesle konuşan, kalça sallayan yöneticisini saymazsanız, ki bu şimdiye kadarki en favori Cruise performansımız olabilir. Yani, Cruise kel bir şapkayla dans ettiğinde kim isterik bir şekilde gülmez ki? 

Oyuncular: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith

Yönetmen: Michael Mann

23. Kill Bill (2003)

23. Kill Bill (2003)

IMDb Puanı: 8.1

Her zaman söylediğim gibi: Bir gelini düğün gününde asla terk etme. Kin ve kılıçla peşinizden gelecektir. Quentin Tarantino'nun aksiyon gösterisinde bir gelin, kendisini mihrapta terk eden adamdan intikam alıyor.

Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah

Yönetmen: Quentin Tarantino

22. The Bourne Identity (2002)

22. The Bourne Identity (2002)

IMDb Puanı: 7.9

Tetikçi olduğunu unutursan tetikçi olur musun? Sanırım öyle. İlk Bourne filmine göre, tetikçi hayatını asla geride bırakmazsınız. Sadece içgüdüsel, hızla kurgulanmış kovalamaca sahnelerinde ondan kaçarsınız.

Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper

Yönetmen: Doug Liman

21. The Conformist (1971)

21. The Conformist (1971)

IMDb Puanı: 8.0

Bernardo Bertolucci'nin bu komplo geriliminin gölgelerinden, ormanlarından ve mozaik renklerinden tetikçiler çıkıyor. Kahramanımız faşizmin yanlış tarafında yaşadığını öğrenirken, bu bir mesaj içeren bir ruh hali parçasıdır. 

Oyuncular: Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli,

Gastone Moschin

Yönetmen: Bernardo Bertolucci

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20. The Killer (1989)

20. The Killer (1989)

IMDb Puanı: 7.8

John Woo'yu özleten bir film olan Katil, bize tetikçi filmlerinin nasıl olabileceğini hatırlatıyor. Operatik, atmosferik ve duygusal olabilirler; kuşlar silah sesleri arasında kanat çırpar ve suikastçılar bombaların etrafında dönerler. Sebepleri olan kahramanlar ve nedenleri olan kötü adamlarla. Tarz sahibi! 

Oyuncular: Yun-Fat Chow, Danny Lee, Sally Yeh

Yönetmen: John Woo

19. Death Wish (1974)

19. Death Wish (1974)

IMDb Puanı: 7.0

Suikastçılar ve kanunsuzlar genellikle bir ve aynıdır. Elbette, Pierce Bronsan'ın kahramanı New York sokaklarını temizlemek için para almıyor, ancak yaptığı iş ile James Bond'un yaptığı iş arasında elbette cinayetler dışında pek bir fark yok.

Oyuncular: Charles Bronson, Hope Lange, Vincent Gardenia

Yönetmen: Michael Winner

18. John Wick (2014)

18. John Wick (2014)

IMDb Puanı: 7.4

John Wick serisi kendini aşmanın yollarını arıyor. Keanu Reeves'in kötü adamların arasına daldığı bir araba kovalamacası yeterli değil mi? Hadi onu ışıklı cam bir kuleye koyalım. Bazıları abartılı olsa da, orijinali hala operatik olarak basit. 

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

Yönetmen: Chad Stahelski, David Leitch (uncredited)

17. Le Samourai (1967)

17. Le Samourai (1967)

IMDb Puanı: 8.1

John Wick ve Taken gibi aksiyon serilerinin tam tersi. Bu Fransız gerilimi buz gibi ölçülü. Alan Dion Paris'te polislerden saklanırken bir fötr şapkanın altına gizleniyor. Aksiyondan çok tona öncelik veren bir gerilim filmi, ki bu da dijital patlamalar çağında ferahlatıcı. 

Oyuncular: Alain Delon, Nathalie Delon, François Périer

Yönetmen: Jean-Pierre Melville

16. Leon the Professional (1994)

16. Leon the Professional (1994)

IMDb Puanı: 8.5

Hollywood, bir tetikçinin bir kızı kanatları altına almasını konu alan bu gerilim filminde art house ile buluşuyor. Natalie Portman'ın canlandırdığı kadın kahramana zorbalık eden herkesin pişman olacağını söyleyelim, özellikle de babasının peşindeki kötü adamların.

Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

Yönetmen: Luc Besson

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15. No Country for Old Men (2007)

15. No Country for Old Men (2007)

IMDb Puanı: 8.1

Sakın aldanmayın. Bu adamlar son demlerini yaşıyor gibi görünebilirler ama göründüklerinden çok daha beceriklidirler. Coen Kardeşler klasiği, yaşlanan bir polisin, kurbanlarını yazı tura atarak öldüren, solgun bir kötü adamla mücadelesini konu alıyor. Nasıl çevirirseniz çevirin, bu film şarap gibi yıllanmış.

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin

Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen

14. Fallen Angels (1998)

14. Fallen Angels (1998)

IMDb Puanı: 7.6

Wong-Kar Wai'den bir aksiyon filmi mi? Bizi de alın! In the Mood for Love gibi karamsar klasiklerin yönetmeni Wai, şimdiye kadar çekilmiş en hipnotik sahnelerden bazılarında yolları kesişen bir suikastçı, bir aşık ve bir dükkan sahibinin hikayesiyle diğerlerine benzemeyen bir tetikçi filmi ortaya koydu.

Oyuncular: Leon Lai, Michelle Reis, Takeshi Kaneshiro

Yönetmen: Kar-Wai Wong

13. Casino Royal (2006)

13. Casino Royal (2006)

IMDb Puanı: 8.0

Film casusları aslında daha büyük bütçeli tetikçilerdir. Hedeflerini avlarlar ama ucuz motel odalarında kalmak yerine dünyayı gezer, martini içer ve güzel kadınlarla tanışırlar. Sanırım bu da Bond'u bir tetikçi yapıyor, hem de gerçekten havalı bir tetikçi.

Oyuncular: Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench

Yönetmen: Martin Campbell

12. The Godfather 2 (1974)

12. The Godfather 2 (1974)

IMDb Puanı: 9.0

Size reddedemeyeceğiniz bir teklifte bulunmama izin verin. The Godfather 2'yi izleyin (tabii ki ilkinden sonra) ve kendinizi gangsterler, tetikçiler, çalışkan göçmenler ve aile bağlarıyla dolu bir dünyada kaybolmuş bulun. Corleone ailesi orijinal tarifleriyle ünlü olabilir, ancak bu bir tabak yemek artığı olmaktan çok uzak. Yemeğin hem mezesi hem de tatlısı.

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall

Yönetmen: Francis Ford Coppola

11. Kind Hearts and Coronets (1949)

11. Kind Hearts and Coronets (1949)

IMDb Puanı: 8.1

Bir adam servetine konmak için tüm ailesini ortadan kaldırıyor. Sadece İngilizler bunu bir komediye, katran kadar kara ama güneşli bir günde kırlar kadar aydınlık bir hicve dönüştürebilir.

Oyuncular: Dennis Price, Alec Guinness, Valerie Hobson

Yönetmen: Robert Hamer

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10. Goodfellas (1990)

10. Goodfellas (1990)

IMDb Puanı: 8.7

Scorsese'nin en iyi başarısı olabilir. Bu amansız şiddet ve enerji fırtınası, gecenin geç saatlerinden sonra annenin makarnası kadar hoş karşılanıyor. Bu gerilim filmindeki tetikçiler için bu, gangsterleri toprağa gömecekleri bir gece anlamına geliyor.

Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

Yönetmen: Martin Scorsese

9. Hanna (2011)

9. Hanna (2011)

IMDb Puanı: 6.8

Zavallı Hanna. O da hükümet tarafından acımasız bir suikastçıya dönüştürülen kızlardan biri. En azından onun dünyasında bu her zaman oluyor ve bu bağımsız gerilimde buna bir son verecek kişi o olacak.

Oyuncular: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana

Yönetmen: Joe Wright

8. Mr. and Mrs. Smith (2005)

8. Mr. and Mrs. Smith (2005)

IMDb Puanı: 6.5

Artık Bay ve Bayan Smith gibi tetikçiler yok, aklımıza gelmiyor. Film yıldızları gibi davranıyor, komedyenler gibi atıp tutuyor ve profesyonel keskin nişancılar gibi ateş ediyorlar. Süper eğlenceli bir romanda eğlenceli bir çift oluşturuyorlar.

Oyuncular: Brad Pitt, Angelina Jolie, Adam Brody

Yönetmen: Doug Liman

7. The Irishman (2019)

7. The Irishman (2019)

IMDb Puanı: 7.8

Gangsterler, tetikçiler, goodfellalar, kötü adamlar ve gerçekten kötü kaderler - Scorsese'nin Mean Streets ve Goodfellas gibi klasiklerle kurduğu ve Netflix'teki bu İrlandalı gangster hikayesiyle yeniden kurduğu millieu budur. 

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Yönetmen: Martin Scorsese

6. The Departed (2006)

6. The Departed (2006)

IMDb Puanı: 8.5

Bunun listemizdeki son Scorsese filmi olacağına söz veriyoruz. Listemizi Scorsese filmleriyle doldurmamak zor çünkü bu filmlerin çoğu mafya babalarının diğer mafya babalarını öldürmek için gönderilmesini konu alıyor. Yönetmenin tek En İyi Film ödülü bu formülün cesur ve yıldızlarla dolu versiyonuyla geldi. En iyi işi olmasa da, yine de heyecan verici bir gerilim.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson

Yönetmen: Martin Scorsese

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5. Sicario (2015)

5. Sicario (2015)

IMDb Puanı: 7.6

Tetikçiler hükümet tarafından kiralanırsa bu bir tetikçi filmi olur mu? Emin değilim. Ama Denis Villeneuve'ün sınır ötesi geriliminin nabız atışlarını göz önüne alırsak, bunu yine de dahil edeceğiz. Kartelin izini sürme eylemi nadiren bu kadar büyüleyici olmuştur.

Oyuncular: Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro

Yönetmen: Denis Villeneuve

4. Mafioso (1962)

4. Mafioso (1962)

IMDb Puanı: 7.7

The Godfather ve Goodfellas'tan önce Mafioso vardı. Memleketi Sicilya'ya dönen bir İtalyan'ın hikâyesini anlatan bu ağır gerilim, sayısız tür filmine zemin hazırladı ve bunlardan çok azı onun atmosferini yakalayabildi. Bir tatil filmi olarak başlar ama tamamen başka bir şeye dönüşür.

Oyuncular: Alberto Sordi, Norma Bengell, Gabriella Conti

Yönetmen: Alberto Lattuada

3. The Bourne Supremacy (2004)

3. The Bourne Supremacy (2004)

IMDb Puanı: 7.7

Daha fazla Jason Bourne! Bu kez hafızasını silen örgütün peşinde ve asla unutamayacağınız bir final yapıyor. 

Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen

Yönetmen: Paul Greengrass

2. Taken (2008)

2. Taken (2008)

IMDb Puanı: 7.8

Liam Neeson'ın çok özel bir dizi yeteneği var. Sert bir sesle konuşabilir, tek satırlık espriler yapabilir ve küçük bir lekeye camsil sürer gibi bütün bir çeteyi silip süpürebilir. Aynı zamanda bunu satabiliyor ki bu da onun intikam gerilimini bir fenomen haline getiriyor.

Oyuncular: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

Yönetmen: Pierre Morel

1. The Godfather (1972)

1. The Godfather (1972)

IMDb Puanı: 9.2

The Godfather hakkında daha önce söylenmemiş ne söyleyebiliriz ki? Bugüne kadar yapılmış en iyi filmlerden biri, film yapma şeklimizi ve hatta filmlere bakışımızı değiştirdi. Corleone ailesinin hikayesi harika detaylar, yaratıcı teknikler, gangster şiddeti ve zamansız cinayetlerle canlıdır.

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

Yönetmen: Francis Ford Coppola

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