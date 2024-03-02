Beklentinizi Yükseltin: 'Furiosa'dan 'Dune Part 2'ye 2024 Yılında Çıkması Planlanan En İyi 15 Vizyon Filmi

Bir kasırgadan daha korkutucu ne olabilir? Çok ama çok sayıda kasırga. Helen Hunt, Bill Paxton ve Philip Seymour Hoffman'ın başrollerini paylaştığı 1996 yapımı Twister'ın bir 'güncellemesi' olarak lanse edilen bu filmin nasıl bir şekil alacağı uzun vadeli tahminciler tarafından hala belirsizliğini koruyor. Senarist Mark L Smith bu kez iklim değişikliğine selam göndereceğini söyledi. Collider'a verdiği demeçte, '[Tornado Alley] artık daha doğuya uzanıyor ve ilerliyor, tarihler daha geniş, sayılar daha yüksek ve fırtınaların kendileri daha şiddetli,' dedi. 'Dolayısıyla, iklim değişikliğinin nedenleri ve etkilerine de ışık tutmak için bu unsurları kullandık.' Minari ve zaman zaman Mandaloryalı yönetmen Lee Isaac Young kamera arkasına geçerken, Normal People'dan Daisy-Edgar Jones oyuncu kadrosunun başında yer alıyor.