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Beklentinizi Yükseltin: 'Furiosa'dan 'Dune Part 2'ye 2024 Yılında Çıkması Planlanan En İyi 15 Vizyon Filmi

Beklentinizi Yükseltin: 'Furiosa'dan 'Dune Part 2'ye 2024 Yılında Çıkması Planlanan En İyi 15 Vizyon Filmi

film
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 18:02

2024 yılı, sinema dünyasında büyük heyecanların yaşandığı bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Film endüstrisinin en büyük yapımları, merakla beklenen devam filmleri ve heyecan verici yeni projelerle dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Bu yıl, sinema tutkunları için birbirinden önemli ve heyecan verici film yayınlarına tanıklık edecek. Aralarında 'Furiosa' ve 'Dune Part İki' gibi devam filmlerinin bulunduğu büyük yapımların yanı sıra, birçok farklı türde film de seyircilerle buluşacak. Bilim kurgudan gerilime, komediden aksiyona kadar geniş bir yelpazede, her zevke hitap eden yapımlarla dolu bir yıl olacak. Bu yazıda, 2024'ün en büyük film yayınlarına bir göz atacağız ve merakla beklenen yapımların yanı sıra, sinema tutkunlarının heyecanla bekleyebileceği diğer ilginç projeleri de keşfedeceğiz. Haydi, sinema dünyasının kapılarını aralayıp bu heyecan verici yolculuğa başlayalım!

Kaynak: https://www.esquire.com/uk/culture/a4...
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1. Priscilla

1. Priscilla

Lost in Translation'ın yönetmeninin Priscilla Presley'nin (kızlık soyadı Wagner) hayatına getirdiği gösterişli ve özenli yaklaşım, Elvis'e karşı sessiz bir kontrpuan oluşturuyor. Priscilla'nın hayatını, üvey babasının ABD Hava Kuvvetleri'nde subay olduğu Batı Almanya'daki öğrencilik yıllarından Elvis'le yaşadığı aşka kadar izliyoruz (ilk tanıştıklarında Priscilla 14, Elvis ise 24 yaşındaydı). Sonrası çalkantılı bir ilişki: bazen uyumlu, bazen incitici ama her zaman biraz manipülatif. İkinci yarı tüm duygusal ipuçlarını vermese de, film asla muhteşem görünmekten geri kalmıyor.

2. The Zone of Interest

2. The Zone of Interest

Kült İngiliz yönetmen-yazar Jonathan Glazer'ın eleştirmenlerce beğenilen filmi, gizli dehşetlerin önünde yaşanan bir aile dramı olarak Nazi komutanı Rudolf Höss'e ve bahçesi Auschwitz toplama kampı ile yüksek bir beton duvarı paylaşan aile evine odaklanıyor. Merhum Martin Amis'in 2014 tarihli aynı adlı romanından ('İlgi Alanı', İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi partisi tarafından kampların yakın çevresini tanımlamak için kullanılan bir terimdi) gevşek bir şekilde uyarlanan film, Esquire tarafından geçtiğimiz günlerde 'zekice tasarlanmış, rahatsız edici derecede kopuk bir film' olarak tanımlandı.

3. Iron Claw

3. Iron Claw

Kendi seçkin güreş kariyerinin küllerinden bir hanedanlık kurmaya kararlı otoriter bir babanın teşvikiyle dört yetenekli kardeş, 1980'lerin hızla büyüyen ve giderek daha kazançlı hale gelen pistinde dünya çapında yıldız olmak için uçurumun kenarına sürüklenir ve başarılarının ardından depresyon, kendini yok etme ve tamamen kötü şansa yenik düşerler.

4. Dune Part Two

4. Dune Part Two

Wonka'nın geçtiği her yerdeki en sevimli ve en tuhaf sömürgeci rolünün hemen ardından Timmy Chalamet, Denis Villeneuve'ün kumlu destanına geri dönüyor. Onun Paul Atreides'ini ilk bölümün sonunda Fremenlere yeni katılmış olarak bırakmıştık ve şimdi nihayet Zendaya'nın Chani'siyle yüz yüze geliyor. Bu kez ailesi adına intikam peşinde koşmaya devam edecek, ancak oyuncu kadrosu Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken ve Lea Seydoux'yu da içerecek şekilde genişletildi.

5. Ghostbusters: Frozen Empire

5. Ghostbusters: Frozen Empire

Son Hayalet Avcıları filmi eleştirel anlamda büyük bir fiyaskoydu ama büyük bir hasılat elde etti ve Kristen Wiig'li Hayalet Avcıları'na hâlâ kızgın olan zavallıların karınlarını gıdıkladı. Afterlife'ı Stranger Things'e benzeyen Oklahoma'da geçiren Spengler ailesi bu kez Hayalet Avcıları'nın kalbinin attığı yere geri dönüyor: New York City'ye ve orijinal Hayalet Avcıları'na baskınlarında yardım edecekleri bir itfaiye binasına.

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6. Civil War

6. Civil War

Alex Garland (Ex Machina, Annihilation, Men, Devs) makul gelecek şokunu son derece iyi yapıyor ve Kirsten Dunst bu filmin başrolünde. Amerika'da olası bir ayrışma ve iç savaş konusu üzerinde duruluyor filmde.

7. The Fall Guy

7. The Fall Guy

Bunu Drive gibi düşünün ama sürücü koltuğunda Ken var. Ryan Gosling Colt rolünde. Kız arkadaşı Jody'nin (Emily Blunt) yönetmen olarak ilk filmi olan yeni filminde çalışmaktadır, ancak filmin yıldızı Tom (Aaron Taylor-Johnson) kaybolur ve film çekilecek gibi görünür. Bunun üzerine Colt, Tom'un nereye gittiğini bulmak ve Jody'nin elinden kaçan büyük şansı yakalamasını sağlamak için isteksizce özel dedektif olur. Filmi David Leitch yönetiyor ve Bullet Train'i izlediyseniz, komedi aksiyon gerilim filmlerinin bir ucunu diğerinden ayırabildiğini bilirsiniz.

8. Furiosa: A Mad Max Saga

8. Furiosa: A Mad Max Saga

George Miller, hâlâ göz kamaştıran Mad Max: Fury Road'un öncesindeki film için kavrulmuş çöle geri dönüyor; bu kez Imperator Furiosa'yı Charlize Theron yerine Anya Taylor-Joy canlandırıyor. Furiosa ailesinden kaçırılıp Savaş Lordu Dementus (Chris Hemsworth) liderliğindeki bir motorcu sürüsüyle birlikte yuvarlanmaya başladığında, Dünya'nın ekosisteminin çöküşünün ilk aşamalarındayız, her şeyin dağılmaya başlamasından yaklaşık yarım yüzyıl sonra. Çorak arazide, Fury Road'un kralı Immortan Joe'nun sorumlu olduğu The Citadel'e doğru ilerlerler.Furiosa oradan eve dönüş yolunu bulmak için savaşmak zorundadır.

9. The Bikeriders

9. The Bikeriders

Bu film festival sezonunun en çok ses getiren filmlerinden biriydi. Austin Butler, Easy Rider ve The Wild Ones'ın çalkantılı, efsanevi Amerika'sında geçen bir hikaye için thang-you-ver-murch aksanının tozunu alıyor. Altmışlı yılların ortalarıdır ve Johnny (Tom Hardy) Chicago'da Vandallar adında bir motorcu çetesi kurmuştur; bu çetenin en şımarık üyesi Butler'ın canlandırdığı Benny'dir. Otoriteye karşı saldırıya geçerler, ancak Benny işi biraz fazla ileri götürür - ve çok geçmeden Vandallar, Altmışlar Amerikası'nın yırtık arka tarafındaki başıboşları toplayan ve Vandalları yönetme işini neredeyse imkansız hale getiren bir tür yuvarlanan milis olurlar.Benny, Jodie Comer'ın şimdiki zamandan anlattığı Kathy'den hoşlanmaktadır.

10. Twisters

10. Twisters

Bir kasırgadan daha korkutucu ne olabilir? Çok ama çok sayıda kasırga. Helen Hunt, Bill Paxton ve Philip Seymour Hoffman'ın başrollerini paylaştığı 1996 yapımı Twister'ın bir 'güncellemesi' olarak lanse edilen bu filmin nasıl bir şekil alacağı uzun vadeli tahminciler tarafından hala belirsizliğini koruyor. Senarist Mark L Smith bu kez iklim değişikliğine selam göndereceğini söyledi. Collider'a verdiği demeçte, '[Tornado Alley] artık daha doğuya uzanıyor ve ilerliyor, tarihler daha geniş, sayılar daha yüksek ve fırtınaların kendileri daha şiddetli,' dedi. 'Dolayısıyla, iklim değişikliğinin nedenleri ve etkilerine de ışık tutmak için bu unsurları kullandık.' Minari ve zaman zaman Mandaloryalı yönetmen Lee Isaac Young kamera arkasına geçerken, Normal People'dan Daisy-Edgar Jones oyuncu kadrosunun başında yer alıyor.

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11. Deadpool 3

11. Deadpool 3

Yarı zamanlı aktör ve tam zamanlı Galli Ryan Reynolds üçlemeyi tamamlamak için gündüz işine geri dönüyor. Şimdi, mutant tetikçi Hugh Jackman'ın Wolverine'i ile bir tür dostluk komedisi için bir araya geliyor, ancak henüz açıklanmayan bir rolde Matthew Macfadyen şeklinde bir üçüncü tekerlek var. Şimdiye kadar Deadpool istediği her şeyi yapabiliyordu, ancak daha düz bir MCU'da daha ciddi bir şeyin çözülmesine yardım etmek zorunda kalınca, biraz kendine çeki düzen vermesi gerekiyor.

12. Joker: Folie a Deux

12. Joker: Folie a Deux

Yaklaşık beş yıl sonra Joker'den ne anlamalı: Joaquin Phoenix'in Oscar ödüllü performansı etrafında inşa edilmiş milyar dolarlık bir karakter çalışması mı, yoksa kendini beğenmiş, türevsel bir şımarıklık mı? Devam filminde Phoenix'in Arthur Fleck'i Lady Gaga'nın psikiyatristi Harleen Quinzell'le tanışaca ve Joker alter egosunun nihilizmine daha da adım atacak. Konuyla ilgili ayrıntılar şimdilik kabataslak ama en azından Gaga'nın gerçekten harika bir aksan takınacağına ve bir tanıtım turunda fırtına gibi eseceğine güvenebilirsiniz.

13. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

13. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Hatırlayacaksınız, mükemmel ikinci animasyon Örümcek Adam filminin son kareleri devam filminin 2024'ün başlarında geleceğini vaat ediyordu. Bunun biraz iyimser bir tahmin olduğu ortaya çıktı. Grevler yüzünden her şey biraz geriye itildi. Yapımcı Christopher Miller yine de işlerin yolunda gittiğini söylüyor. Aralık ayında yaptığı açıklamada, 'Bence bu üçleme için çok tatmin edici bir sonuç ve en az diğerleri kadar duygusal' dedi. 'Dizimize kadar batmış durumdayız.'

14. Gladiator 2

14. Gladiator 2

Ridley Scott, Roma İmparatorluğu'na geri dönerek ışığın ölmesine - ve ona atabileceğiniz hemen hemen her şeye - karşı öfkelenmeye devam ediyor. Maximus Decimus Meridius hala ölü ama Maxi'nin ilk filmde kurtardığı çocuk Lucius Verus onun mirasını devam ettirmek için geri döndü. Esquire'ın son kapak yıldızı Paul Mescal, Lucius rolünde son yılların en gözde yıldızlarından Pedro Pascal'ın karşısında yer alıyor. Ne yazık ki bunun Nick Cave'in, Maximus'un Roma tanrıları için bir tetikçi olarak araftan dünyaya geri gönderilmesini ve tek bir hedefi olmasını içeren Gladyatör devam filmi senaryosu taslağıyla hiçbir ilgisi olmayacak: İsa Mesih. Utanç verici.

15. Nosferatu

15. Nosferatu

Tipik bir mevsimsel ikram. Robert Eggers gotik korkuyu kimsenin yapamadığı kadar iyi yapıyor ve Willem Dafoe da tuhaf adamları kimsenin yapamadığı kadar iyi canlandırıyor. Bu yüzden Eggers'ın FW Murnau klasiğini yeniden ele aldığı tutku projesinde Dafoe'nun, genç Ellen Hutter'ı (Lily-Rose Depp) büyüsü altına alan Kont Orlok'un (Bill Skarsgard) peşine düşen ve kocası Thomas'ı (Nicholas Hoult) hayal kırıklığına uğratan alışılmadık bir vampir avcısını canlandırması gerekiyor. Eggers geçtiğimiz günlerde Empire'a verdiği demeçte, 'Bir süredir gerçekten korkutucu olan eski usul bir Gotik film olmadığını düşünüyorum' dedi. 'Ve bence izleyicilerin çoğunluğu bu filmin de böyle olduğunu görecek.' Psikolojik çözülmeler ve eski tarz ürkütücülüğün iyi bir dilimini bekleyin. Bir Noel klasiği. 

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