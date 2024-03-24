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İçinde Bulunduğumuz Kapitalist Sistemin Yarattığı Haksızlıkları Yüze Tokat Gibi Çarpan En İyi Filmler!

İçinde Bulunduğumuz Kapitalist Sistemin Yarattığı Haksızlıkları Yüze Tokat Gibi Çarpan En İyi Filmler!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 14:01

İçinde bulunduğumuz kapitalist düzenin haksızlıklarını eleştirerek sizi sorgulamaya iten hepsi birbirinden harika filmleri sizler için listeledik. Bu listedeki filmleri izlediğinizde var olan düzene bakışınız değişecek ve içinizde bir başkaldırı hissedeceksiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Fast Food Nation, 2006

20. Fast Food Nation, 2006

IMDb: 6.3 

Özet: Fast food zinciri 'Mickey'nin en başarılı ürünü, yeni piyasaya sürdüğü 'Big One'dır. Şirket yetkilileri bu hamburgerin etinde bir tuhaflık sezerler ve konuyu araştırmak için adamları Don'ı 'Big One'ın yapıldığı et fabrikasına gönderirler. Don, görünürde temiz ve düzenli çalışan fabrikada olanlardan habersizdir. Buradaki işçilere kesilen sığırlara davranıldığından pek de farklı davranılmamaktadır. Öte yandan, para biriktirmek için 'Mickey'de çalışan Amber ve arkadaşları Amerika'nın ve benzer toplumların 'Hamburger Cumhuriyet'ine dönüşmelerini önlemek için kendilerine göre bir plan yapmışlardır. 

Oyuncular: Greg Kinnear, Bruce Willis, Catalina Sandino Moreno 

Yönetmen: Richard Linklater

19. The Idiots, 1998

19. The Idiots, 1998

IMDb: 6.7 

Özet: Birlikte yaşayan bir grup zeki insan zihinsel özürlü taklidi yaparak, toplumun değerlerini sarsmayı amaçlar. Sık sık toplumun arasına karışıp rollerini gerçekleştirirler. Zaman zaman aralarına yeni isimler de katılmaktadır ve kendilerini aşacak yeni oyunlar keşfetmekte zorlanmazlar.  

Oyuncular: Bodil Jørgensen, Jens Albinus, Anne Louise Hassing 

Yönetmen: Lars von Trier

18. In Time, 2011

18. In Time, 2011

IMDb: 6.7 

Özet: 25 yaşına gelen insanların, yaşlanmayı durdurmak için var güçleriyle çalışmak zorunda olduğu bir gelecekte geçen filmde, zaman gerçekten para ve güç demek. Will Salas, bir hata sonucu cinayetten hüküm giyer ve hapishaneden kurtulmak için tek şansı gerçek yüzünü gördüğü sistemi çökertmektir. Zira zamanın rahatlıkla satın alınabildiği bu sistemde zenginler sonsuza kadar genç kalarak yaşarken fakir ve güçsüz olan ise ölerek, elenir. Üstelik kendi yaşayamadıkları yıllar başkalarının hayatlarına eklenir. Güçsüz olanlar sadece bir gün daha hayatta kalabilmek için 'zaman' dilenir, ödünç alır hatta bazen zamanı çalar. Will Salas ise bütün bu yozlaşmış sisteme karşı baş kaldırır. 

Oyuncular: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy 

Yönetmen: Andrew Niccol

17. Snowpiercer, 2013

17. Snowpiercer, 2013

IMDb: 7.1   

Özet: Gezegendeki neredeyse tüm insanları öldüren küresel ısınmayı durdurmak için yapılan başarısız bir deney nedeniyle gerçekleşen buz çağında hayatta kalan insanlar Snowpiercer isimli bir trende yaşamak zorundadır.   

Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton   

Yönetmen: Bong Joon Ho

16. They Live, 1988

16. They Live, 1988

IMDb: 7.2  

Özet: Hayatını sürdürebilmek için yolu büyük şehre düşen John Nada adındaki kasabalı bir işçi, korkunç bir keşif yapar: Tüm Dünya, başka bir boyuttan gelen ve beyinleri kontrol edebilen insan formundaki uzaylılar tarafından istila edilmiştir. Bu korkunç istilayı önlemek için Nada'nın sahip olduğu silahlar, sadece bir makineli tüfek ve özel güneş gözlükleridir.   

Oyuncular: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster  

Yönetmen: John Carpenter

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15. The Gods Must Be Crazy, 1980

15. The Gods Must Be Crazy, 1980

IMDb: 7.3  

Özet: Xi ile kabilesinin kendine özgü bir kültürü ve yaşam tarzı vardır hiçbir şekilde medeniyetten haberleri yoktur. Bu bir gün uçaktan bir Coca-Cola şişesinin düşüp onunla karşılaştıkları güne kadar.  

Oyuncular: N!xau, Marius Weyers, Sandra Prinsloo  

Yönetmen: Jamie Uys

14. The Meaning of Life, 1983

14. The Meaning of Life, 1983

IMDb: 7.5 

Özet: BBC'nin 70'lerde hayli popüler olmuş komedi dizisi Monty Python, şimdi de sinemaseverlerin karşısında! 6 kişiden oluşan Python ekibinin bu sürreal macerası, 1983'te Cannes'da Jüri Büyük Ödülü kazanmıştı. Oyuncu kadrosunda ünlü yönetmen Terry Gilliam da var. Python ekibi, hayatın anlamını çözmek için doğumdan başlayarak, birbirinden ilginç deneyler ve gözlemlerin eşliğinde yaşamın evrelerini araştırmaya başlar. 

Oyuncular: John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle 

Yönetmen: Terry Jones

13. Falling Down, 1993

13. Falling Down, 1993

IMDb: 7.6  

Özet: Trafik tıkanmış. Terör şehri donatmış. Dükkanlarda ve restoranlarda müşterilere saygı kalmamış. Büyük şehirde hayat, herkesi çileden çıkarabilir. Fakat Bill Foster çileden çıkmıştan da öte. Sıcak bir yaz gününde, tıkanmış bir trafikte, fırın gibi sıcak arabasında evine gitmeye çalışan sıradan bir adam, arabasını trafiğin ortasında bırakıp, kentin içine dalarak vahşet saçmaya başlar.   

Oyuncular: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey  

Yönetmen: Joel Schumacher

12. Good Bye Lenin, 2003

12. Good Bye Lenin, 2003

IMDb: 7.7 

Özet: Doğu Almanya yıkılmadan önce kalp krizi geçiren ve 8 ay komada kalan anne, dışarda olup bitenlerden habersizdir. Doktor en ufak bir şokta annenin ölebileceğini söyler. Bunun üzerine oğlu ona yapay bir dünya oluşturur. Hatta bunun için arkadaşıyla birlikte çektiği haber bültenlerini annesine izletir. Doğu Almanya'nın yıkılması ile sosyalizme inanan insanların hayallerinin yıkılışına dikkat çeken film dünyadaki politik sistemleri de eleştirmektedir. 

Oyuncular: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova 

Yönetmen: Wolfgang Becker

11. Solaris, 1972

11. Solaris, 1972

IMDb: 8.0  

Özet: Ünlü bilimkurgu yazarı Stanislaw Lem'in kitabından uyarlanmış olan Solaris'te, araştırma yapılan bir gezegendeki, bir çeşit zeka barındırdığı bilinen, fakat açıklanamayan olaylar yüzünden çok gizli tutulan Solaris Okyanusu görevi anlatılıyor. Uzay üssündeki üç bilim adamının başına açıklanamayan olayların gelmesiyle birlikte, filmimizin ana karakteri, görevi devamı hakkında karar vermek üzere Solaris Okyanusu üzerindeki üsse gönderilir. İstasyonda hayat durmuş gibidir ve hayatta kalan iki bilim adamı da çok gizemli ve ketum davranmaktadır. Üste, yedi yıl önce ölmüş olan karısıyla karşılaşmasıyla birlikte, bu yabancı zekanın doğasını anlamaya başlar.  

Oyuncular: Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Järvet  

Yönetmen: Andrei Tarkovsky

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10. Into the Wild, 2007

10. Into the Wild, 2007

IMDb: 8.1  

Özet: Film, konforlu yaşamını terk eden ve Alaska’nın kırsalında hayatının en büyük meydan okumasını gerçekleştirmek üzere yollara düşen Christopher’ın hikayesini anlatıyor.   

Oyuncular: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener 

Yönetmen: Sean Penn

9. The Big Lebowski, 1998

9. The Big Lebowski, 1998

IMDb: 8.1   

Özet: Jeffrey Lebowski, tembel, rahat ve bowling meraklısı bir adamdır. Bir gün, adının benzerliği nedeniyle başka bir Lebowski ile karıştırılır ve evi yanlışlıkla kirletilir. Bu olay, Lebowski'nin milyoner Jeffrey Lebowski ile tanışmasına yol açar.   

Oyuncular: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore   

Yönetmenler: Joel Coen, Ethan Coen

8. There Will Be Blood, 2007

8. There Will Be Blood, 2007

IMDb: 8.2  

Özet: Aile çiftliği arazisinde petrol çıkartma haklarını almasıyla birlikte servetini hızla katlayan bir iş insanı ile kısa sürede gelişip kalkınan kasabanın karizmatik genç rahibinin paralel öyküsü anlatılır. 

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciaran Hinds  

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

7. The Truman Show, 1998

7. The Truman Show, 1998

IMDb: 8.2   

Özet: Truman Burbank sıradan bir adamdır ve kendisi dışındaki herkesin aslında oyuncu olduğu yapay bir dünyada yaşamaktadır. Truman'ın hayatı, her adımı ve davranışı, evindeki kameralar tarafından kaydedilmekte ve dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler tarafından canlı olarak izlenmektedir ancak Truman, hayatının sıradanlığından sıkılmaya başlar ve gerçek dünyanın ne olduğunu merak eder. Film; medya manipülasyonu, özgürlük, bireysellik ve insanların doğal olarak nasıl yaşaması gerektiği gibi konuları ele alır.   

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney   

Yönetmen: Peter Weir

6. V for Vendetta, 2005

6. V for Vendetta, 2005

IMDb: 8.2 

Özet: Gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. 

Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Rupert Graves 

Yönetmen: James McTeigue

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5. American Beauty, 1999

5. American Beauty, 1999

IMDb: 8.3   

Özet: Lester Burnham, çevresindeki insanlar tarafından sevilmediğini hissetmektedir. Yıllardır gizlemekte olduğu tutkuları sonucunda Lester, hayatında birkaç küçük değişiklik yapmaya karar verir.  

Oyuncular: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch   

Yönetmen: Sam Mendes

4. A Clockwork Orange, 1971

4. A Clockwork Orange, 1971

IMDb: 8.3     

Özet: Otomatik Portakal, şiddet bağımlısı gençlerden kurulu bir çetenin, çevrelerine saçtığı dehşet ve korkuyu işleyerek bir korku imparatorluğunun resmini çizmektedir. Çetenin lideri Alex, işler çığırından çıkınca yakalanır ve gözaltına alınır. Ama hapse atılmaz; cezası bir şiddet deneyine kobay olarak kullanılmak olur. Bu deney insanoğlu ve şiddet kavramı arasındaki ilişkiyi ortaya koyma amaçlıdır ama deneyin kendisi de bir o kadar insan doğasına aykırıdır.   

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates     

Yönetmen: Stanley Kubrick

3. Modern Times, 1936

3. Modern Times, 1936

IMDb: 8.5  

Özet: Charlie Chaplin, son sessiz filminde yüksek tempolu işi sebebiyle çıldıran bir fabrika işçisini canlandırıyor. Hastane sonrası bir yürüyüşe karışan Küçük Serseri hapse düşüyor. Aşık olduğu kızı yetimhaneden kurtarmaya çalışan Küçük Serseri, birçok işe girip çıkar ve mutlu bir hayat kurmaya çalışır.  

Oyuncular: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman  

Yönetmen: Charles Chaplin

2. The Matrix, 1999

2. The Matrix, 1999

IMDb: 8.7   

Özet: Bilgisayar programcısı ve hacker olan Neo lakaplı Thomas Anderson, siyah takım elbiseli adamların takibindedir. Morpheus ile tanıştığında, yaşadığımız dünyanın aldatıcı olduğunu öğrenir. Neo, Trinity ve Morpheus'un yardımıyla, bu düzeni yıkmaya çalışan bir gruba katılır.   

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss   

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

1. Fight Club, 1999

1. Fight Club, 1999

IMDb: 8.8   

Özet: Film, sıradan hayatının girdaplarında bunalımlar yaşayan bir sigorta müfettişi olan ana karakteri merkezine alır. Bu isimsiz karakter, uykusuzluğunu yenmek ve hayatına anlam katmak için kanserlilere moral destek sağlayan terapi gruplarına katılır.   

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf   

Yönetmen: David Fincher

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