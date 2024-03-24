İçinde Bulunduğumuz Kapitalist Sistemin Yarattığı Haksızlıkları Yüze Tokat Gibi Çarpan En İyi Filmler!

IMDb: 8.2

Özet: Truman Burbank sıradan bir adamdır ve kendisi dışındaki herkesin aslında oyuncu olduğu yapay bir dünyada yaşamaktadır. Truman'ın hayatı, her adımı ve davranışı, evindeki kameralar tarafından kaydedilmekte ve dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler tarafından canlı olarak izlenmektedir ancak Truman, hayatının sıradanlığından sıkılmaya başlar ve gerçek dünyanın ne olduğunu merak eder. Film; medya manipülasyonu, özgürlük, bireysellik ve insanların doğal olarak nasıl yaşaması gerektiği gibi konuları ele alır.

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney

Yönetmen: Peter Weir