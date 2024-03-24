İçinde Bulunduğumuz Kapitalist Sistemin Yarattığı Haksızlıkları Yüze Tokat Gibi Çarpan En İyi Filmler!
İçinde Bulunduğumuz Kapitalist Sistemin Yarattığı Haksızlıkları Yüze Tokat Gibi Çarpan En İyi Filmler!
İçinde bulunduğumuz kapitalist düzenin haksızlıklarını eleştirerek sizi sorgulamaya iten hepsi birbirinden harika filmleri sizler için listeledik. Bu listedeki filmleri izlediğinizde var olan düzene bakışınız değişecek ve içinizde bir başkaldırı hissedeceksiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Fast Food Nation, 2006
19. The Idiots, 1998
18. In Time, 2011
17. Snowpiercer, 2013
16. They Live, 1988
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15. The Gods Must Be Crazy, 1980
14. The Meaning of Life, 1983
13. Falling Down, 1993
12. Good Bye Lenin, 2003
11. Solaris, 1972
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10. Into the Wild, 2007
9. The Big Lebowski, 1998
8. There Will Be Blood, 2007
7. The Truman Show, 1998
6. V for Vendetta, 2005
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5. American Beauty, 1999
4. A Clockwork Orange, 1971
3. Modern Times, 1936
2. The Matrix, 1999
1. Fight Club, 1999
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