İzledikten Sonra Üzerinizde Bırakacağı Ağır Etkinin Günlerce Geçemeyeceği Gerilim Dolu 20 Film

IMDb: 8.3

1988'de yağmurlu bir gecede kaçırılan sinirli sarhoş Oh Dae-Su, tuhaf, penceresiz bir otel odasında uyanır. Bilinmeyen bir nedenle kilit altında tutulan Oh Dae-Su'nun görünmez tutsakları onu besler ve intiharı önlemek için sistemli bir şekilde uyuşturur, ona yalnızca eşlik etmesi için bir renkli televizyon sunarlar. Ve on beş uzun yıl boyunca esareti içinde, şaşırmış Oh Dae-Su kendini serbest bırakılmış bulur. Şimdi, acımasız kaçıranlar Oh Dae-Su'yu gizemli kaçırmanın arkasındaki kişileri bulmaya teşvik ederler ve nihayet bilinmeyen işkencecinin acımasızca özlediği intikamını almasını sağlarlar. Ancak, Oh Dae-Su'dan bu kadar çok nefret edecek kim olabilir ki, ona hızlı ve temiz bir ölümü bile çok görür?