İzledikten Sonra Üzerinizde Bırakacağı Ağır Etkinin Günlerce Geçemeyeceği Gerilim Dolu 20 Film
İzledikten Sonra Üzerinizde Bırakacağı Ağır Etkinin Günlerce Geçemeyeceği Gerilim Dolu 20 Film
Kaynak: https://www.cracked.com/article_41349...
Herkesin, keyifli olduğu halde aslında oldukça kötü olan favori filmleri vardır. Bu filmler, genellikle yetenek ve çaba dengesizliği ya da anlamsız bir konu nedeniyle komik hale gelir. Ancak, tam tersi olarak, bazı filmler o kadar 'iyi'dir ki, izleyiciyi rahatsız eder. Reddit'te bir kullanıcı bu etkiyi bırakan filmleri takipçilerine sordu. İşte alınan yanıtlar ve yanıtlardaki 20 film 👇
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20. Mother! (2017)
19. Kids (1995)
18. The Master (2012)
17. The Road (2009)
16. Hereditary (2018)
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15. Irreversible (2002)
14. Boys Don't Cry (1999)
13. The Machinist (2004)
12. Philadelphia (1993)
11. Brokeback Mountain (2005)
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10. Dancer in the Dark (2000)
9. The King's Speech (2010)
8. Requiem for a Dream (2000)
7. Oldboy (2003)
6. Come and See (1985)
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5. Joker (2019)
4. American History X (1998)
3. Saving Private Ryan (1998)
2. Schindler's List (1993)
1. The Dark Knight (2008)
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Siz bu filmlerden kaçını izlediniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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