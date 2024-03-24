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İzledikten Sonra Üzerinizde Bırakacağı Ağır Etkinin Günlerce Geçemeyeceği Gerilim Dolu 20 Film

İzledikten Sonra Üzerinizde Bırakacağı Ağır Etkinin Günlerce Geçemeyeceği Gerilim Dolu 20 Film

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 12:01

Herkesin, keyifli olduğu halde aslında oldukça kötü olan favori filmleri vardır. Bu filmler, genellikle yetenek ve çaba dengesizliği ya da anlamsız bir konu nedeniyle komik hale gelir. Ancak, tam tersi olarak, bazı filmler o kadar 'iyi'dir ki, izleyiciyi rahatsız eder. Reddit'te bir kullanıcı bu etkiyi bırakan filmleri takipçilerine sordu. İşte alınan yanıtlar ve yanıtlardaki 20 film 👇

Kaynak: https://www.cracked.com/article_41349...
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20. Mother! (2017)

20. Mother! (2017)

IMDb: 6.6

Vahşi, düz bir çayırlıkla çevrili, cennetsel bir yeşil ormanla çevrili bir çift, kısa bir süre önce yanan ve destekleyici eşinin özenle restore ettiği ıssız bir malikanede kendilerini izole etmiştir. Bu güvenli ortamda, bir zamanlar ünlü orta yaşlı şair kocası, büyük eserini yaratma arzusundadır; ancak, onu takip eden sıkıntılı yaratıcı döngüden kurtulamaz gibi görünmektedir. Sonra, beklenmedik bir şekilde kapıda bir tıkırtı, gecenin geç saatlerinde gelen gizemli bir ziyaretçi ve onun müdahaleci karısı, yazarın durağan hayal gücünü uyandıracaktır. Küçük küçük, şaşkın eşinin şaşkınlığına rağmen, onların sığınağına giren kaos ne kadar artarsa, onun delinmiş erkek egosu için o kadar iyidir. Sonunda, bu artan karmaşa çiftin dokunulmaz sığınağını zarar verecek mi, hem de onarılamaz bir şekilde?

19. Kids (1995)

19. Kids (1995)

IMDb: 7

Summer, New York City, 1995. Tüm varlığı uyuşturucu, kaykay ve seks hakkındaki iğrenç teorisi etrafında dönen 17 yaşındaki havalı, aylak Telly, sanki yarın yokmuş gibi yaşıyor. Şimdi ise 12 yaşında iri gözlü bir bakire onunla seks yapmayı kabul etti. Ancak düzgün konuşan Casanova, bir sonraki kurbanı ararken seksin bir silah olduğunun farkında değildir. Ve sonra, hiçbir şeyden haberi olmayan eski sevgilisi yanlışlıkla HIV pozitif olduğunu keşfeder. Talihsiz genç, ergenlik çağındaki hedonistin izini sürmek için 24 saatlik anlamsız bir göreve çıkarken, başka bir saf ergenlik öncesi bakire onun rahatsız edici cinsel iştahının kurbanı olmadan önce sorular ortaya çıkar. Kızlar Telly'de ne görüyor? Utanmaz yalancıyı durdurmaya yönelik bu umutsuz arayış, çok geç kalınmış bir vaka mı?

18. The Master (2012)

18. The Master (2012)

IMDb: 7.1

II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD Deniz Kuvvetleri'nden taburcu olduktan sonra, Freddie Quell, tropiklerdeki savaş deneyimleri nedeniyle askeri olmayan hayata uyum sağlamakta zorluk çekmektedir. Şiddetli bir öfkeye sahiptir. Cinsellikle saplantılıdır, bu kısmen genç kız arkadaşı Doris Solstad'a bağlanamamasının ve bağlanmayı istememesinin nedenlerindendir. Ayrıca, tehlikeli içeriklerle kendi başına hazırladığı karışımları içerek alkol bağımlısıdır. Bu faktörlerin birleşimiyle birçok işten kovulur, birçok işte çalışır, ancak işler yolunda gitmez. 1950'de sarhoş bir şekilde gezerken, Lancaster ve Peggy Dodd'un kullanmakta olduğu bir yatta Elizabeth'ın evleneceği teknedeki gemiye tesadüfen rastlar. Lancaster, yabancıya bir bağlantı hisseder ve onu çalışması için gemide kalmaya davet eder. Bu işin yanı sıra, Lancaster onu, ciddi hastalıkları iyileştirdiğini ve dünya barışı yarattığını iddia eden Kullanım adı verilen tarikatına dahil eder. Dodd ailesinin tek inanmayan üyesi, Lancaster ve Peggy'nin oğlu Val Dodd'dur, babasının sadece işleri yürütürken uydurduğuna inanır. Psikolojik olarak kaybolmuş olması nedeniyle, Freddie kolay bir av olur, yüksek bir düzeye rehberlik edecek bir şey veya birini arar.

17. The Road (2009)

17. The Road (2009)

IMDb: 7.2

Kıyamet sonrası bir dünyadayız, felaket sonrası ne olduğunu bilmiyoruz, ancak sık sık depremler gibi tehlikeler yaşanıyor. Bir adam ve kıyamet sonrası doğmuş on yaşlarındaki oğlu sahile doğru ilerliyorlar. Adam, oğluna, hayatta kalmak için insan eti yemeyecekleri öğretmiştir. Adamın elinde sadece iki mermisi kalan bir tabancası var ve bunları kullanmak isteyebilirler. Herkes yiyecek ve yakıt arıyor. Adam, oğluna, karşılaştıkları herkesi kuşkuyla karşılamayı öğretmiştir. Oğlu, babasıyla yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Adam, zaman zaman eşiyle geçirdiği mutlu zamanları hatırlar, ancak eşinin artık yanlarında olmadığını ve nedenini de düşünür.

16. Hereditary (2018)

16. Hereditary (2018)

IMDb: 7.3

Mental olarak hasta olan anneleri öldüğünde, Annie (Toni Collette), kocası (Gabriel Byrne), oğlu (Alex Wolff) ve kızı (Milly Shapiro) hepsi onun ölümünü yaslar. Aile, acılarını hafifletmek için farklı yollara başvurur, bu da Annie'nin ve kızının her ikisinin de doğaüstüyle oynamasıyla sonuçlanır. Her biri, ailelerinin nesiller boyunca geçen karanlık sırlarına ve duygusal travmalarına bağlı olarak rahatsız edici, başka dünyevi deneyimler yaşamaya başlar.

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15. Irreversible (2002)

15. Irreversible (2002)

IMDb: 7.3

Paris'te oldukça pis bir arka sokak barı... İçeriden dışarıya çıkan sedyeler, ambulans ışıkları ve yaşanmış kanlı bir gece... Bu gecenin kurbanları, aslında bu gecenin sonunda değil başındalardır henüz. Hayatın kurgusu, bazen insanın zannettiği gibi ileri doğru değil, geriye doğru akar. Bütün günahlar, birer birer ortaya çıkacaklardır ve insanoğlu kendi pisliğiyle karşı karşıya gelecektir.

14. Boys Don't Cry (1999)

14. Boys Don't Cry (1999)

IMDb: 7.5

Brandon Teena, küçük Nebraska kasabasında popüler olan yeni bir adamdır. Arkadaşlarıyla takılır, içki içer, küfür eder ve bumper surfing yapar; genç kadınları etkiler ve daha duyarlı ve düşünceli bir genç adam tanımamışlardır. Brandon için hayat güzeldir, artık arkadaşların arasında ve kasaba güzeli Lana ile çıkıyor; ancak unutmuş olduğu önemli bir ayrıntı var. Bir başka kasabada GTA ve diğer çeşitli suçlardan aranmıyor olması değil, Brandon Teena'nın aslında Teena Brandon adında bir kadın olarak doğmuş olmasıdır. En yakın arkadaşları bunu keşfettiğinde, Brandon'ın hayatı paramparça olur.

13. The Machinist (2004)

13. The Machinist (2004)

IMDb: 7.6

Trevor Reznik, bir fabrikada bir işçidir. Aşırı bir uykusuzluk vakası, onun bir yıldır uyumamasına ve vücudunun neredeyse hiçbir şey olmamasına neden olmuştur. Kendisine hatırlatma notları yazma takıntısı ve azalan kilosunu izleme alışkanlığı vardır, her ikisi de apartmanındaki sarı not kağıtlarına yazılmıştır. Duygusal anlamda hayatına tek izin verdiği kişi, bir fahişe olan Stevie'dir, ancak bir havaalanı lokantasında çalışan bekar bir anne olan Maria'ya karşı bir hayranlığı vardır. İş arkadaşları, hayatındaki gelişmeleri bilmedikleri için ona güvenmezler ve onun zayıflamış fiziksel görünümüne neden olan şeyler hakkında bilgi sahibi olmadıkları için ondan uzak dururlar. Bir iş yeri olayı, onu iş arkadaşlarından daha da uzaklaştırır ve apartmanında bulduğu bazı yabancı kağıtlarla birlikte, Trevor birilerinin - muhtemelen iş arkadaşlarından biri veya bazıları - onu hedef aldığına inanır ve bu kişileri bir hayalet çalışan olan Ivan olarak kullanır. Trevor, Ivan'ın planlarını ve nerede olduğunu kanıtlamak için bir arayışa çıktıkça, Trevor uykusuzluğuna neyin sebep olduğunu gerçekten anlayabilir.

12. Philadelphia (1993)

12. Philadelphia (1993)

IMDb: 7.7

Philadelphia'daki güçlü bir hukuk firmasında, avukat Andrew Beckett homoseksüelliğini ve HIV durumunu gizler, çünkü bu durumun kariyerini tehlikeye sokacağını düşünmektedir. Ancak sırrı, bir meslektaşının hastalığın belirtili lezyonlarını fark etmesiyle ortaya çıkar. Kısa bir süre sonra işten çıkarılan Beckett, ayrımcılık nedeniyle dava açmaya karar verir ve tek yardım edecek avukat olan Joe Miller (Denzel Washington) ile işbirliği yapar. Mahkemede, eski işverenlerinden birinin en üst düzey avukatlarından Belinda Conine ile karşılaşırlar.

11. Brokeback Mountain (2005)

11. Brokeback Mountain (2005)

IMDb: 7.7

Brokeback Dağı, Wyoming. 1963 yazının sıcak günlerinde kovboy Ennis Del Mar ve Jack Twist, iş ararken Joe Aguirre'nin koyun çiftliğinde buluştu. Beklenmedik koşullar altında, iki adam arasında derin bir ancak gizli bir bağ gelişti ve bunun sonucunda ailelerinin gözleri önünde bir sır gibi yaşadılar. Sonuçta, hayat heyecan verici sürprizlerle dolu. Aşkı, hayatın en büyük gerçeğini kim durdurabilir ki?

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10. Dancer in the Dark (2000)

10. Dancer in the Dark (2000)

IMDb: 7.9

1964 yılında Washington eyaletinde, Çekoslovakya göçmeni Selma Jezková ve oğlu Gene, kasaba şerifi olan Bill ve Linda Houston'a ait kiralık bir karavanla yaşıyorlar. Selma'nın iş arkadaşı Kathy ve onun sevgilisi Jeff gibi bir arkadaş grubu var. Selma, yavaş yavaş kör olması nedeniyle kafasında belirli bir miktar para biriktirmeye çalışıyor, çünkü Gene'in ameliyat olması gerekiyor. Gene, annesinin ve kendi durumunun farkında değil. Selma'nın tek lüksü müzikallerdir ve Kathy, onu eski müzikalleri izlemek için sinemaya götürür. Ancak, Linda'ya alıştığı lüks yaşamı sağlama baskısı altında olan Bill'in finansal sorunları da Gene'in ameliyatını tehdit edebilir.

9. The King's Speech (2010)

9. The King's Speech (2010)

IMDb: 8

Britanya Prensi Albert, Kral George VI olarak tahta çıkmak zorundadır, ancak kekemelik sorunu vardır. Ülkenin eşinin etkili iletişim kurabilmesine ihtiyaç duyduğunu bilen Elizabeth, onun kekemeliğini yenmesine yardımcı olması için Avustralyalı bir aktör ve konuşma terapisti olan Lionel Logue'u tutar. İki adam arasında olağanüstü bir dostluk gelişir ve Logue, hükümdara özgüvenle konuşmayı öğretmek için sıra dışı yöntemler kullanır.

8. Requiem for a Dream (2000)

8. Requiem for a Dream (2000)

IMDb: 8.3

Sara Goldfarb (Ellen Burstyn), emekli bir dul olarak küçük bir apartmanda yaşamaktadır. Zamanının çoğunu televizyon izleyerek geçirir, özellikle belirli bir öz yardım programını izlemektedir. Bu programda konuk olup sıradan yaşamından kurtulmayı hayal eder. Oğlu Harry (Jared Leto) uyuşturucu bağımlısıdır ancak arkadaşı Tyrone (Marlon Wayans) ile birlikte uyuşturucu satıcısı olup büyük başarı elde etme hayalleri kurar. Harry'nin kız arkadaşı Marion (Jennifer Connelly) modacı veya sanatçı olabilir ancak Harry'nin uyuşturucu odaklı dünyasına kapılmış durumdadır. Bu arada Sara'nın kendi bağımlılığı gelişmiştir. Kilolu olmak istemeyen Sara, hızla kilo vermek için tehlikeli ve bağımlılık yapıcı haplar almaya başlar ve bu durum zihnî sağlığına zarar verir.

7. Oldboy (2003)

7. Oldboy (2003)

IMDb: 8.3

1988'de yağmurlu bir gecede kaçırılan sinirli sarhoş Oh Dae-Su, tuhaf, penceresiz bir otel odasında uyanır. Bilinmeyen bir nedenle kilit altında tutulan Oh Dae-Su'nun görünmez tutsakları onu besler ve intiharı önlemek için sistemli bir şekilde uyuşturur, ona yalnızca eşlik etmesi için bir renkli televizyon sunarlar. Ve on beş uzun yıl boyunca esareti içinde, şaşırmış Oh Dae-Su kendini serbest bırakılmış bulur. Şimdi, acımasız kaçıranlar Oh Dae-Su'yu gizemli kaçırmanın arkasındaki kişileri bulmaya teşvik ederler ve nihayet bilinmeyen işkencecinin acımasızca özlediği intikamını almasını sağlarlar. Ancak, Oh Dae-Su'dan bu kadar çok nefret edecek kim olabilir ki, ona hızlı ve temiz bir ölümü bile çok görür?

6. Come and See (1985)

6. Come and See (1985)

IMDb. 8.4

Gel ve Gör'de İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık dönemlerinden birinde, Alman işgali altındaki küçük bir Belarus kasabasındayız. Naziler tüm yahudi köyleri yerle bir edip yerli halkı acımasızca katlederken 13 yaşındaki Florya sahip olduğu tek şeyi, annesini bırakıp Sovyet partizanların güçlerine katılır. Partizanlar Almanlar'a karşı savaşmaya gittiklerinde küçük Florya, Glascha isimli bir kızla arkadaş olur. Bu sevimli dostluk esnasında Florya kendi köyünün adım adım yok oluşuna şahit olur. Savaş bir kez daha acımasızlığını kanıtlayıp insan hayatının ne derece ucuz olduğunu su yüzüne çıkarırken, suçsuz siviller bir kez daha hiç uğruna kaybeden tarafta olurlar.

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5. Joker (2019)

5. Joker (2019)

IMDb: 8.4

Arthur Fleck, sosyal olarak beceriksiz ve iş olarak palyaço olan bir adamdır. Arthur, küçük işlerde çalışarak geçimini sağlar ve bir palyaço kıyafeti giyerek reklam panosu taşır. Annesi Penny Fleck'e bakar ve ruh sağlığıyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe geçmişi hakkında da daha fazla şey öğrenir. Toplumun negatifliği ve zorbalığıyla başa çıkmak zorunda kalan Arthur, bir dönüşte aşağıya doğru bir spiralde ilerler, bu da onun ikinci kişiliği 'Joker'ın nasıl ortaya çıktığını gösterir.

4. American History X (1998)

4. American History X (1998)

IMDb: 8.5

Derek Vineyard, bir kamyonunu çalmaya çalışan ve iki siyah adamı vahşice öldürmek suçundan 3 yıl hapis cezası aldıktan sonra şartlı olarak serbest bırakılır. Kardeşi Danny Vineyard'in anlatımıyla, hapishaneye girmeden önce Derek'in Los Angeles'ta ırkçı suçlar işleyen şiddet yanlısı bir beyaz üstünlükçü çetenin lideri olduğunu öğreniyoruz ve bu eylemler Danny'yi büyük ölçüde etkiliyor. Yeniden şekillenmiş ve hapisten çıkmış olan Derek, çeteyle iletişimini keser ve Danny'nin kendi şiddet dolu yolundan gitmesini engellemeye kararlı olur.

3. Saving Private Ryan (1998)

3. Saving Private Ryan (1998)

IMDb: 8.6

6 Haziran 1944'te Normandiya'ya yapılan Müttefik çıkarması ile başlayan film, Kaptan Miller komutasındaki 2. Ranger Taburu üyelerinin sahil güvenliğini sağlamak için savaşırken bir plaj kıyısına çıkmasını konu alır. Savaş sırasında, iki kardeş şehit olur. Daha önce Yeni Gine'de üçüncü bir kardeş öldürülür. Kardeşlerin annesi, Bayan Ryan, aynı gün üç cenaze telgrafını alır. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı George C. Marshall, dördüncü bir kardeş olan Er James Ryan'ı öğrendiğinde ve onu bulup annesine geri getirmeye karar verdiğinde, bu acısını biraz hafifletme fırsatı bulur...

2. Schindler's List (1993)

2. Schindler's List (1993)

IMDb: 9

Oskar Schindler, bir Nazi Alman işadamıdır ve başlangıçta kendi çıkarları için çalışır. Ancak, Nazi zulmünün yaşandığı bir dönemde, fabrikasını Yahudilere sığınak haline getirerek beklenmedik bir insani yardımcı olur. Oskar Schindler'in gerçek hikayesine dayanan film, Auschwitz toplama kampında gaz odalarına gönderilmekten yaklaşık 1100 Yahudi'yi kurtarmayı başaran bir insani kahramanlığı anlatır. Bu film, içimizdeki iyiliğin bir kanıtıdır.

1. The Dark Knight (2008)

1. The Dark Knight (2008)

IMDb: 9

Batman Begins (2005) olaylarından bir yıl sonra geçen bir hikayede, Batman, Teğmen James Gordon ve yeni Bölge Savcısı Harvey Dent, Gotham City'yi başarıyla çökerten suçluları yakalamaya başlarlar, ta ki Gotham'a yalnızca 'Joker' olarak bilinen gizemli ve sadist suç ustası görünene kadar. Gotham'u kaosa sürükleyen yeni bir dalgayı başlatır. Batman'ın Joker'e karşı mücadelesi derin bir şekilde kişisel hale gelir, onu durdurmak için teknolojisini geliştirmek zorunda kalır ve 'inançlarını sorgulamak zorunda' kalır. Bruce Wayne, Dent ve Rachel Dawes arasında bir aşk üçgeni gelişir.

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