İzledikten Sonra Üzerinizde Bırakacağı Ağır Etkinin Günlerce Geçemeyeceği Gerilim Dolu 20 Film

IMDb: 7.6

Trevor Reznik, bir fabrikada bir işçidir. Aşırı bir uykusuzluk vakası, onun bir yıldır uyumamasına ve vücudunun neredeyse hiçbir şey olmamasına neden olmuştur. Kendisine hatırlatma notları yazma takıntısı ve azalan kilosunu izleme alışkanlığı vardır, her ikisi de apartmanındaki sarı not kağıtlarına yazılmıştır. Duygusal anlamda hayatına tek izin verdiği kişi, bir fahişe olan Stevie'dir, ancak bir havaalanı lokantasında çalışan bekar bir anne olan Maria'ya karşı bir hayranlığı vardır. İş arkadaşları, hayatındaki gelişmeleri bilmedikleri için ona güvenmezler ve onun zayıflamış fiziksel görünümüne neden olan şeyler hakkında bilgi sahibi olmadıkları için ondan uzak dururlar. Bir iş yeri olayı, onu iş arkadaşlarından daha da uzaklaştırır ve apartmanında bulduğu bazı yabancı kağıtlarla birlikte, Trevor birilerinin - muhtemelen iş arkadaşlarından biri veya bazıları - onu hedef aldığına inanır ve bu kişileri bir hayalet çalışan olan Ivan olarak kullanır. Trevor, Ivan'ın planlarını ve nerede olduğunu kanıtlamak için bir arayışa çıktıkça, Trevor uykusuzluğuna neyin sebep olduğunu gerçekten anlayabilir.