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Kiraya İstediği Zammı Yapamayan Ev Sahibi Çözümü Ev Satışında Arıyor

Kiraya İstediği Zammı Yapamayan Ev Sahibi Çözümü Ev Satışında Arıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 19:34

Artan enflasyonda devletin getirdiği %25 sınırı sonrasında, yaşanan gelişmeler kiracılar aleyhine gelişti. TEFE ve TÜFE'ye bağlı kiralar %60 zam oranlarına yaklaştı. %25'in ardından kendini korumaya almak isteyen ev sahipleri sözleşme maddelerinde de kiracı aleyhine kararlara imza attılar. 

Kriz sürerken ev sahipleri de kiracılarına istedikleri artışı yapamamak ve çıkaramamaktan şikayetçiler. Ev sahipleri bu konuda da yeni bir önlem arayışında.

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Ev sahipleri ve kiracılar arasında %25 zam sınırı krizi devam ediyor.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında %25 zam sınırı krizi devam ediyor.

Devletin getirdiği %25 zam sınırı sonrasında kendini korumaya almak isteyen ev sahipleri sözleşmelere akıl almaz maddeler koymaya başladı. TEFE ve TÜFE'nin %60'a yaklaştığı aylarda ev sahipleri bu orandan bir adım geriye gitmeyince yeni krizler yaşandı.

Mahkeme süreçleri uzuyor.

Mahkeme süreçleri uzuyor.

Kiracısını çıkarmak isteyen ev sahipleri bu konuda anlaşamayınca soluğu mahkemede aldı. Mahkemede uzayan süreçler sebebiyle kayıplar yaşayan ev sahipleri yeni çözümler arıyor.

Kiradaki evler satılıyor.

Kiradaki evler satılıyor.

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, kiralık konut piyasasında ciddi bir daralmaya neden olurken, hukuki süreçlerin uzunluğu ve artan mali riskler ev sahiplerini satışa yönlendiriyor. Kira artışlarıyla ilgili yaşanan ihtilaflar ise bu süreci daha da zorlaştırıyor.

Ev sahipleri, mevcut kiracıyı tahliye etmek istediklerinde dava süreçlerinin genellikle 1,5 ila 2 yıl sürdüğünü ve çoğu zaman kararların kiracı lehine çıktığını belirtiyor. Bu durum, mülk sahiplerinin yeni kiracı bulmaktansa gayrimenkulü elden çıkarma eğilimini artırıyor.

Gayrimenkul piyasasında gözlenen bu eğilim, kiralık konut arzını düşürürken, özellikle büyük şehirlerde kiralık ev bulmayı daha da güçleştiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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