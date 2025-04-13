Kiraya İstediği Zammı Yapamayan Ev Sahibi Çözümü Ev Satışında Arıyor

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, kiralık konut piyasasında ciddi bir daralmaya neden olurken, hukuki süreçlerin uzunluğu ve artan mali riskler ev sahiplerini satışa yönlendiriyor. Kira artışlarıyla ilgili yaşanan ihtilaflar ise bu süreci daha da zorlaştırıyor.

Ev sahipleri, mevcut kiracıyı tahliye etmek istediklerinde dava süreçlerinin genellikle 1,5 ila 2 yıl sürdüğünü ve çoğu zaman kararların kiracı lehine çıktığını belirtiyor. Bu durum, mülk sahiplerinin yeni kiracı bulmaktansa gayrimenkulü elden çıkarma eğilimini artırıyor.

Gayrimenkul piyasasında gözlenen bu eğilim, kiralık konut arzını düşürürken, özellikle büyük şehirlerde kiralık ev bulmayı daha da güçleştiriyor.