Kiraya İstediği Zammı Yapamayan Ev Sahibi Çözümü Ev Satışında Arıyor
Artan enflasyonda devletin getirdiği %25 sınırı sonrasında, yaşanan gelişmeler kiracılar aleyhine gelişti. TEFE ve TÜFE'ye bağlı kiralar %60 zam oranlarına yaklaştı. %25'in ardından kendini korumaya almak isteyen ev sahipleri sözleşme maddelerinde de kiracı aleyhine kararlara imza attılar.
Kriz sürerken ev sahipleri de kiracılarına istedikleri artışı yapamamak ve çıkaramamaktan şikayetçiler. Ev sahipleri bu konuda da yeni bir önlem arayışında.
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Ev sahipleri ve kiracılar arasında %25 zam sınırı krizi devam ediyor.
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Mahkeme süreçleri uzuyor.
Kiradaki evler satılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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