Alfred Hitchcock'un 50 Yıllık Sinema Yolculuğundan Onun Sanatsal Dehasını Hepimize Kanıtlayan En İyi 20 Filmi
Alfred Hitchcock'un 50 Yıllık Sinema Yolculuğundan Onun Sanatsal Dehasını Hepimize Kanıtlayan En İyi 20 Filmi
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Alfred Hitchcock'un 50 yıllık film yapım kariyeri sinemanın sessiz bir döneminde başladı ve 1970'lerin Yeni Hollywood döneminde sona erdi. Hitch, klasik bir şekilde sahnelenmiş gerilim filmlerinden macera öykülerine, kişisel psikolojik gerilimlere kadar geniş bir skalada film üretti ünlü yönetmen Ünlü yönetmen 50 senelik kariyerinde 53 film çıkardı. İşte o 53 filmin en iyi 20 tanesi 👇
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20. The Man Who Knew Too Much (1934)
19. Saboteur (1942)
18. Marnie (1964)
17. Foreign Correspondent (1940)
16. Frenzy (1972)
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15. To Catch a Thief (1955)
14. Spellbound (1945)
13. The Birds (1963)
12. The 39 Steps (1935)
11. Lifeboat (1944)
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10. The Lady Vanishes (1938)
9. Shadow of a Doubt (1943)
8. Notorious (1946)
7. Strangers on a Train (1951)
6. Rebecca (1940)
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5. Dial M for Murder (1954)
4. Vertigo (1958)
3. North by Northwest (1959)
2. Rear Window (1954)
1. Psycho (1960)
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Peki siz bu filmlerden hangilerini beğendiniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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