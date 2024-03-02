Alfred Hitchcock'un 50 Yıllık Sinema Yolculuğundan Onun Sanatsal Dehasını Hepimize Kanıtlayan En İyi 20 Filmi

IMDb: 7.4

New York gazetesi için çalışan John Jones, Avrupa'ya savaş öncesi koşulları rapor etmek üzere gönderilir. Bir dizi olayda, bir diplomatın öldürülmesine tanık olur ve bir komplo ağını çözmeye çalışır. Bu sırada, aşık olduğu Carol ile işbirliği yapar ve sonunda bir suikast girişimini önler. Ancak, gerçeklerin ortaya çıkması için yaşanan bir dizi tehlikeli olayla karşı karşıya kalır. En sonunda, savaşın başlaması ve birçok sırrın açığa çıkmasıyla hayatları tehlikeye girer. Ancak, kahramanlarımız sonunda kurtarılır ve Jones, Carol ile birlikte savaş muhabiri olarak başarılı bir şekilde çalışmaya devam eder.