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Alfred Hitchcock'un 50 Yıllık Sinema Yolculuğundan Onun Sanatsal Dehasını Hepimize Kanıtlayan En İyi 20 Filmi

Alfred Hitchcock'un 50 Yıllık Sinema Yolculuğundan Onun Sanatsal Dehasını Hepimize Kanıtlayan En İyi 20 Filmi

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 16:02

Alfred Hitchcock'un 50 yıllık film yapım kariyeri sinemanın sessiz bir döneminde başladı ve 1970'lerin Yeni Hollywood döneminde sona erdi. Hitch, klasik bir şekilde sahnelenmiş gerilim filmlerinden macera öykülerine, kişisel psikolojik gerilimlere kadar geniş bir skalada film üretti ünlü yönetmen Ünlü yönetmen 50 senelik kariyerinde 53 film çıkardı. İşte o 53 filmin en iyi 20 tanesi 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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20. The Man Who Knew Too Much (1934)

20. The Man Who Knew Too Much (1934)

IMDb: 6.9

Tabanca nişancısı Jill Lawrence'ı rahatsız eden Mr. Abbott'a ait bir çalan saatin dikkatini dağıtırken, bir Fransız adam olan Louis Bernard ansızın öldürülür. Ölmek üzere olan Louis, Jill'e bir notun yerini söyler ve bu, uluslararası bir suç planını içeren önemli bir uyarıdır. Suçlular, çocukları Betty'i kaçırarak Jill ve kocası Bob'u sessizliğe zorlarlar. Jill, Ramon tarafından işlenecek bir suikastı engellemek için bir konser salonunda kritik bir anı kullanarak Ramon'un nişanını bozar. Suçluların sona erdirilmesi ve Betty'nin kurtarılmasıyla sonuçlanan bir çatışma sırasında, suçların beyini Mr. Abbott, çalan saatinin sesiyle ele verilir ve intihar eder.

19. Saboteur (1942)

19. Saboteur (1942)

IMDb: 7.1

Barry Kane, Los Angeles'ta bir uçak işçisi olarak çalışırken haksız yere suçlanır. Masumiyetini kanıtlamak için New York'a kaçar. Burada, onu suçsuz olduğuna inanan Pat Martin'e katılır ve Charles Tobin liderliğindeki bir faşist çetenin sabotaj planlarını ortaya çıkarır. Barry ve Pat, bir dizi tehlikeli maceranın ardından başka bir sabotaj girişimini önlerler. Sonunda, gerçek suçluyu, Frank Frye'ı yakalarlar ve Barry'nin adını temizlerler.

18. Marnie (1964)

18. Marnie (1964)

IMDb: 7.1

Marion Holland, patronunun kasasından hırsızlık yapıp kaçar. Zengin dul Mark Rutland, onu tanır ve farklı bir kimlik altında işe alır. Ancak, Marion'un, yani Marnie Edgar'ın, hırsızlık ve aldatma alışkanlığını sürdürmesiyle ilişkileri zorlanır. Mark, onu kaçmaktan alıkoymak için onu evlenmeye zorlar. Ancak, ilişkileri, Marnie'nin samimiyetsizliğine ve geçmişindeki sorunlara dayanarak sarsılır. Sırlar açığa çıktıkça, Marnie'nin travmatik çocukluğu da dahil olmak üzere, Mark annesini yüzleştirir ve Marnie'nin geçmişiyle yüzleşmesine yardımcı olur.

17. Foreign Correspondent (1940)

17. Foreign Correspondent (1940)

IMDb: 7.4

New York gazetesi için çalışan John Jones, Avrupa'ya savaş öncesi koşulları rapor etmek üzere gönderilir. Bir dizi olayda, bir diplomatın öldürülmesine tanık olur ve bir komplo ağını çözmeye çalışır. Bu sırada, aşık olduğu Carol ile işbirliği yapar ve sonunda bir suikast girişimini önler. Ancak, gerçeklerin ortaya çıkması için yaşanan bir dizi tehlikeli olayla karşı karşıya kalır. En sonunda, savaşın başlaması ve birçok sırrın açığa çıkmasıyla hayatları tehlikeye girer. Ancak, kahramanlarımız sonunda kurtarılır ve Jones, Carol ile birlikte savaş muhabiri olarak başarılı bir şekilde çalışmaya devam eder.

16. Frenzy (1972)

16. Frenzy (1972)

IMDb: 7.4

Alfred Hitchcock'un 1972 tarihli filmi 'Frenzy', Londra'da bir sapık katilin kurbanlarına tecavüz ettikten sonra onları öldürdüğü korku dolu bir atmosferde geçiyor. Polisin çabalarına rağmen katilin kimliği ve motivasyonu bulanık kalırken, izleyici de filmin başında katille tanışır ve hikayenin gelişimi boyunca polislerden bir adım önde olur. Hitchcock'un ustalıkla işlediği gerilim unsurlarıyla dolu olan 'Frenzy', seyirciyi sürekli olarak gerilim ve endişe içinde tutar. Karakterlerin karmaşık ilişkileri ve olayların gizemi, izleyicinin merakını ve heyecanını canlı tutar. Filmin sonuna doğru, izleyicilerin şaşırtıcı bir sürprizle karşılaşması kaçınılmazdır. Bu film, Hitchcock'un izleyicileri adeta büyüleyen ve sinirlerini geren unutulmaz eserlerinden biridir.

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15. To Catch a Thief (1955)

15. To Catch a Thief (1955)

IMDb: 7.4

Emekli hırsız John 'The Cat' Robie, Fransız Rivierası'nda bir dizi hırsızlık olayıyla suçlanır. Polislerin ardından kendini kanıtlamak için gerçek hırsızı yakalamaya karar verir. Yeni arkadaşı Frances ve annesi Jessie ile yakınlaşır. Ancak, bir mücevher hırsızlığı suçlamasıyla zor duruma düşer. Robie, gerçek hırsızı bulmak için Frances'in yardımıyla bir baloya gider. Orada, Danielle'ı tanır ve onun hırsız olduğunu keşfeder. Polislerle birlikte çalışarak Danielle'i yakalar ve masumiyetini kanıtlar. Sonunda, Robie ve Frances arasındaki duygusal bağ güçlenir.

14. Spellbound (1945)

14. Spellbound (1945)

IMDb: 7.5

Dr. Constance Petersen, psikanalisttir ve yeni atanan direktör Dr. Anthony Edwardes'e aşık olur. Ancak Edwardes'in gerçekte kimliğinin sahte olduğunu ve asıl Edwardes'in öldüğünü itiraf etmesiyle, Edwardes ortadan kaybolur. Ardından, asıl Edwardes'in öldürüldüğüne dair şüpheler artar ve Petersen, gerçek katili bulmak için harekete geçer. Sonunda, Dr. Murchison'un suçlu olduğunu ortaya çıkarır ve Edwardes'in gerçek katili olduğunu kanıtlar. Petersen ve John Ballantyne (asıl Edwardes'in gerçek adı), bir araya gelir ve evlenirler.

13. The Birds (1963)

13. The Birds (1963)

IMDb: 7.6

San Francisco'ya seyahat eden Melanie Daniels, bir avukat olan Mitch Brenner ile tanışır. Ardından Bodega Bay'e gider ve Brenner ailesinin yanına ulaşmak için bot kiralayıp denizi geçer. Ancak burada kuşlar tuhaf bir şekilde saldırganlaşır. Ardından olaylar, kuşların insanlara saldırılarının artması ve bir dizi korkunç olayla iyice karmaşıklaşır. Melanie ve Brenner ailesi, kuşların saldırılarından kurtulmaya çalışırken hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir mücadele verirler. Sonunda, Melanie ve diğerleri kentin dışına çıkarken kuşlar gözlerinin önünde bir araya gelirler.

12. The 39 Steps (1935)

12. The 39 Steps (1935)

IMDb: 7.6

Kanada'dan İngiltere'ye tatil için giden Richard Hannay, Londra'da bir müzik salonunda Annabella Smith adında bir kadınla tanışır. Annabella, gizli ajanlardan kaçtığını iddia eder ve yardım ister. Richard, kadını korumaya karar verir ve onu evine saklar. Ancak gece ilerledikçe işler karmaşıklaşır. Annabella gizemli bir şekilde öldürülür ve Richard, bu cinayetin tek şüphelisi olarak kalır. Bu karmaşık durumu çözmek ve masumluğunu kanıtlamak için harekete geçmek zorunda kalır.

11. Lifeboat (1944)

11. Lifeboat (1944)

IMDb: 7.6

Bir gemi ve bir Alman denizaltısının çarpışması sonucunda sekiz İngiliz ve Amerikalı sivil, asker ve Amerikan denizcisi bir cankurtaran botunda mahsur kalır. Alman denizaltısının kaptanı olan Willi kurtarılır. Grup, hayatta kalmaya çalışırken yiyecek ve su gibi kaynaklar üzerinde çatışmalar yaşar. Willi'nin gerçek kimliği ortaya çıktığında, aralarında liderlik ve kaynakların kullanımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanır. Mahsur kalanlar yiyecek ve su gibi kaynakları bölüşmeye çalışırken, aralarındaki gerilim artar ve Willi'nin gizli su stoğunu ortaya çıkarmasıyla bir çatışma yaşanır. Willi, botun dışına atılarak kurtarılır. Hayatta kalma mücadelesi sırasında, bir Alman ikmal gemisiyle karşılaşırlar ve denizde bir savaşa girerler. Savaşın ardından, yaralı bir Alman denizcisi botlarına çekilir ve hayatta kalanlar insan doğasının karmaşıklığı üzerine düşünmeye başlarlar. Film, hayatta kalanların kurtarılmasına kadar yaşadıkları zorlukları ve içsel çatışmaları ele alır.

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10. The Lady Vanishes (1938)

10. The Lady Vanishes (1938)

IMDb: 7.7

İngiliz turist Iris Henderson, tatil dönüşünde Bandrika'dan trenle seyahat ederken mahsur kalır. Yanında Charters ve Caldicott adında iki kriket tutkunu ve Miss Froy adında bir müzik öğretmeni vardır. Miss Froy, gece tren içinde kaybolur ve birçok yolcu ve personel onu hatırlamamaktadır. Iris ve bir adam olan Gilbert, Miss Froy'u bulmaya çalışırken bir dizi gizemli olayla karşılaşırlar. Sonunda, Miss Froy'un aslında bir casus olduğu ve bir mesajı iletmek için treni terk etmek zorunda kaldığı ortaya çıkar. Tren durduğunda, Dr. Hartz'ın hilelerini açığa çıkarır ve kaçmak için mücadele ederler. Sonunda, Miss Froy'un gerçek kimliği ve misyonu ortaya çıkar ve Iris, hükümete götürülmeden önce ona yardım eder.

9. Shadow of a Doubt (1943)

9. Shadow of a Doubt (1943)

IMDb: 7.8

Genç bir kadın, kendisini ziyarete gelen Charlie Amca adındaki kişinin, göründüğü gibi biri olmadığını keşfeder. Söz konusu kişi aslında ülkenin her yanını dolaşırken kanundan ustaca kaçabilen biridir. Aynı isme sahip kuzen genç Charlie, kısa sürede şüphelenmeye başlayacaktır. Onun katil olma ihtimalini anlayınca aralarında bir kaçıp kovalamaca ortaya çıkar. Genç kuzen gerçeğe yaklaştıkça, psikopat katilin en sevdiği akrabasının ölümünü planlamaktan başka seçenek bulamaz. Film, Hitchcock'un psikolojik gerilim alanında en dikkat çeken yapımlarındandır.

8. Notorious (1946)

8. Notorious (1946)

IMDb: 7.9

İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikası’nda geçen bir hikaye... Savaşın en önemli olaylarından biri olan casusluk ve ajanlık, merkezde. Suçu kanıtlanmış bir Nazi casusunun kızı olan Alicia Huberman, hükümet görevlisi T. Devlin tarafından görevlendirilir. Görevi, savaş sonrası Brezilya'da tekrar faaliyete geçen Nazilerin planlarını öğrenmektir. Genç kadın, Devlin ile Brezilya'ya giderken ona aşık olur. Ancak görev sırasında çeşitli entrikalara ve ihanete maruz kalacaktır. Sinema dehası Alfred Hitchcock'un unutulmaz yapıtlarından 'Notorious', başrollerinde Cary Grant ve sinema tarihinin en güzel kadınlarından Ingrid Bergman ile büyüleyici bir hikaye sunuyor.

7. Strangers on a Train (1951)

7. Strangers on a Train (1951)

IMDb: 7.9

Elinden mutsuz bir evliliği kurtulmaya çalışan Guy Haines ve babasından kurtulmaya kararlı Bruno Antony gibi iki zıt karakterin kesişen hayat hikayelerine odaklanan bir hikaye. Guy, karısından ayrılıp sevgilisi Anne'la mutlu bir hayat kurmak istemektedir, ancak karısı Miriam'un paraya olan açgözlülüğü nedeniyle bu planı sekteye uğrar. Diğer yandan, akli dengesi bozuk Bruno, babasından nefret eder ve ondan kurtulmaya karar verir. Bir trende karşılaşan Guy ve Bruno'nun hayatları, Bruno'nun çılgınca bir planıyla kesişir: Bruno, Guy'a karısını öldürmesi karşılığında babasından kurtulmayı teklif eder. Film, Alfred Hitchcock'un ustalıkla yönettiği ve En İyi Sinematografi dalında Oscar'a aday gösterilen önemli yapıtlarından biridir.

6. Rebecca (1940)

6. Rebecca (1940)

IMDb: 8.1

Rebecca'da, gizemli bir şekilde hayatını kaybeden Rebecca'nın sırları ölümüyle birlikte mezara gömülür. Maxim de Winter adındaki kocası, birkaç ay sonra yeniden evlenirken, yeni eşi Rebecca'nın geçmişinden habersizdir. Genç kadın, kocası Maxim'e derinden aşıktır ve ondan aynı sevgiyi almak için umut doludur. Ancak Rebecca'nın varlığının ve onun hakkında bilinmeyenlerin hala evi ve kocası üzerinde etkisi sürmektedir. Rebecca'nın gölgesi altında yaşamak, genç kadını ev halkı ve hizmetçiler tarafından dışlanmış hissettirir. Daphne du Maurier'in aynı adlı romanından uyarlanan Rebecca, ünlü İngiliz yazarın eserlerinin sinemaya uyarlanan başarılı örneklerinden biridir. Film, Alfred Hitchcock'un yönettiği ve En İyi Film ile En İyi Sinematografi dallarında Oscar kazanan minimalist bir yapıttır. Hitchcock'un ustalığı, filmde incelikle işlenmiş gerilim ve sürükleyici hikaye ile birleşerek seyirciyi etkileyici bir deneyime taşır.

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5. Dial M for Murder (1954)

5. Dial M for Murder (1954)

IMDb: 8.2

Alfred Hitchcock'un yönettiği 'Dial M for Murder', kendisini aldatan karısını öldürmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Tony Wendice, eski bir profesyonel tenisçi olan ve varlıklı bir yaşam süren bir adamdır. Karısı Margot'un kendisini aldattığını öğrendiğinde, intikam duygusuyla dolup taşar. Margot'u öldürmeye karar verir ve kusursuz bir cinayet planı yapar. Ancak planı uygularken bir dizi aksilikle karşılaşır ve işler planladığı gibi gitmez. Film, tek mekanda ve klostrofobik bir atmosferde gerilim dolu bir şekilde ilerler, izleyiciyi adeta ekrana kilitleyerek nefesini tutmaya iter. Alfred Hitchcock'un ustalıkla işlediği gerilim unsurlarıyla dolu olan bu film, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunar.

4. Vertigo (1958)

4. Vertigo (1958)

IMDb: 8.3

Vertigo, Hitchcock'un teknik ve işlediği konu itibariyle sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Bir suçluyu kovalarken çatıdan düşen ortağını kurtaramayan dedektif Scottie Ferguson’da, bu olayın ardından yükseklik korkusu başgösterir. 'Vertigo' hastalığına dönüşen bu korku nedeniyle mesleğini bırakıp emekli olan dedektif, eski bir arkadaşı tarafından, ruhsal sağlığından şüphe ettiği karısı Madeleine’ni izlemesi için kiralanır. Scottie de kadını daha yakından izledikçe bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder; dahası kadının intihara meyilli olduğunu görür. Artık işleri yoluna koymak için uzaktan takip etmek yetersiz kalacak, Scottie’yi kendi korkularıyla da yüzleşeceği bir mücadelenin içerisine sürükleyecektir.

3. North by Northwest (1959)

3. North by Northwest (1959)

IMDb: 8.3

'North by Northwest', reklamcı Roger Thornhill'in yanlışlıkla casus olarak alındığı karmaşık bir hikayeyi anlatır. Thornhill, yanlışlıkla casus olarak tanınan 'George Kaplan' olarak kabul edilir ve kaçırılıp sorguya çekilir. Kaçırıldığı kişilere gerçek kimliğini anlatmaya çalışsa da başarılı olamaz. Bir uçurumun kenarına bırakılır ve kendi başına kurtulduktan sonra, gerçek casus Kaplan'ın peşine düşer. Ancak, daha da kötüsü, işlemediği bir cinayetin zanlısı haline gelir ve artık polis ve gizli teşkilatlarla kaçış içinde nefes kesen bir kovalamaca başlar.

2. Rear Window (1954)

2. Rear Window (1954)

IMDb: 8.5

'Rear Window', komşusuyla ilgili korkunç bir duruma tanık olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Fotoğrafçı L.B. Jeffries, bir kaza sonucunda bacağını kırar ve New York'taki apartman dairesinde zorunlu bir tatil geçirmektedir. Tatil sırasında, arka penceresinden teleskopla komşularını izleyerek zaman geçirir. Jeff, bir gün komşusunun karısını öldürdüğünden şüphelenir ve olayı araştırmak için fotomodel sevgilisi Lisa ve hemşiresi Stella'dan yardım ister. Bu gerilim dolu hikaye, usta yönetmen Alfred Hitchcock'un elinden çıkma ve türünün klasikleri arasında kabul edilen bir başyapıttır.

1. Psycho (1960)

1. Psycho (1960)

IMDb: 8.5

Alfred Hitchcock'un başyapıtı olarak kabul edilen 'Psycho', Marion Crane'in patronunun para emanet ettiği zengin bir adamla buluşmaya giderken yaşadığı olayları konu alır. Polisler Marion'un şüpheli davranışlarını izlemektedir, ancak peşindekiler sadece polisler değildir; tanıdıkları da Marion'un izini sürmektedir. Marion, sevgilisiyle buluşmayı planlarken geceyi bir otelde geçirmeye karar verir. Otelden içeri girer girmez garip olaylarla karşılaşır ve otel sahibi Norman Bates'le tanışır. Marion, Norman'ın kişilik sorunları olduğunu ve annesine ve kuşlara karşı takıntılı olduğunu öğrenir. Marion, bu durumdan rahatsız olmasına rağmen duş almaya karar verir.

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Peki siz bu filmlerden hangilerini beğendiniz? Yorumlarda buluşalım 👇

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