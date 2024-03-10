Herkesin İzlerken Büyülendiği Ancak Ünlü Eleştirmen Roger Ebert'in Burun Kıvırdığı Filmler

IMDb: 8.2

Roger'ın Puanı: 2 / 4

Die Hard'da, New York Şehri Dedektifi John McClane, karısıyla Los Angeles'ta buluşmaktadır. İlişkileri tam olarak sağlam değil, ama işte bunun üzerinde çalışıyor gibi görünüyorlar. Ancak, bu tatil buluşması, McClane ve karısı Holly'nin bir Noel partisine katıldıkları gökdeleni teröristlerin ele geçirmesiyle kısa kesilir. Tabii ki, korkusuz dedektif, Hans Gruber'in ustalık planını ortaya çıkarması ve bir sert NYC polisiyle yüzleşmesi için en üst kata kadar her suçluyla savaşmaya karar verir. Film yalnızca olağan teknik kategoriler için aday gösterilmesine rağmen (En İyi Ses Efektleri, En İyi Film Kurgusu, En İyi Görsel Efektler ve En İyi Ses), dünya çapında övgü aldı ve Bruce Willis'i bir aksiyon yıldızı olarak ön plana çıkardı. Yönetmen John McTiernan, Predator ile ün kazanmaya çalışmıştı, ancak Die Hard bunu başaran filmdi. Bugün, yapılmış en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ebert, filme pek sıcak bakmamış ve eleştirilerinde 'karışıklık' ve 'kasten işe yaramaz' gibi kelimeleri kullanmıştı: 'Başkomiser ve temsil ettiği her şey olmadan, daha çok kabul edilebilir bir gerilim filmi olurdu. Onunla, bir karışıklık, ve bu bir şanstır, çünkü film üstün özel efektler, etkileyici dublaj çalışması ve özellikle Rickman'ın terörist olarak iyi performansları içeriyor. Gerilim filmi yapımcılarına bir öneri: Filminizdeki tüm karakterler, izleyici kitlenizin çoğu kadar en azından zeki olmadığı sürece yanlış gidemezsiniz.'