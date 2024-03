Herkesin İzlerken Büyülendiği Ancak Ünlü Eleştirmen Roger Ebert'in Burun Kıvırdığı Filmler

IMDb: 7.1

Roger'ın Puanı: 2 / 4

Frank Darabont'ın Stephen King'in novellasından uyarladığı The Mist, seyirciyi Maine'in Bridgton kasabasına götürüyor, burada korkunç bir gök gürültüsü, birkaç sakinin kendilerini kilit altına almak zorunda kaldığı huzurlu kasabayı tehdit ediyor. Ancak, evlerinde değil. Alışveriş yaparken, marketi dışarıda oluşan bir sis bulutuna karşı güvence altına almak zorundalar, bu da yanında Lovecraftvari canavarları getiriyor. Et yiyen yaratıkların tek sorunları olmadığı. The Mist, sinemada gösterilen en iyi Stephen King uyarlamalarından biri olarak övgü topladı, çoğunlukla King hayranlarına ve korku türü tutkunlarına hitap ediyor. Ancak, dramatik katmanı oldukça çekici ve filmi yaratıkların ötesinde görebilen izleyicilerle bağlantı kurma konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Ancak Ebert filmle ilgili eleştirisinde 'karton karakterler' ve 'çöreklenmiş canavarlar' gibi ifadeler kullanarak genel olarak filmi sevmediğini belirtiyor.