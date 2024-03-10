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Herkesin İzlerken Büyülendiği Ancak Ünlü Eleştirmen Roger Ebert'in Burun Kıvırdığı Filmler

Herkesin İzlerken Büyülendiği Ancak Ünlü Eleştirmen Roger Ebert'in Burun Kıvırdığı Filmler

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 14:04

Filmler hakkında okumaktan hoşlanıyorsanız,Roger Ebert'ten mutlaka haberdar olmuşsunuzdur. Illinois doğumlu muhabir, 1967'den 2013 yılına kadar Chicago Sun-Times için çalıştı ve yazı kariyerinin başından itibaren dünya çapında bir film eleştirmeni olarak tanındı. 1975'te ise, Pulitzer Ödülü'nü kazanan ilk film eleştirmeni oldu. Biz de sizin genel olarak çok beğenilen hatta bazıları artık klasik olmuş ancak Ebert'in beğenmediği 20 filmi topladık. İşte o filmler 👇

Kaynak: https://movieweb.com/beloved-movies-r...
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20. The Strangers (2008)

20. The Strangers (2008)

IMDb: 6.1

Roger'ın Puanı: 1.5 / 4

2008'de izleyicileri korku dolu bir yolculuğa çıkaran The Strangers, basit bir konsepti ustalıkla işlediği için gerçekmiş gibi hissettirdi. Aslında, filmin yayınlanmasıyla birlikte gelen 'gerçek olaylara dayanıyor' hikayesi bunun nedeni olmalı. Filmde, tatilde olan bir çift, ürkütücü maskeler takan üç yabancı tarafından terörize edilir. Bu tür filmlerde sürekli olarak 'Hayır, kesinlikle böyle olmaz,' diye düşünürsünüz, ama sonunda gerçekleşir. The Strangers, türü yenilemez, ancak zaten tanıdık olan formatını ince bir şekilde kullanarak akıl sağlığınıza zarar veren ürkütücü ve içsel bir korku deneyimidir. Diğer korku filmlerinde olduğu gibi, Roger oldukça kibar davranmadı: 'Bence birçok izleyici sonuçtan gerçekten sinirli bir şekilde ayrılacak, ancak belirli bir doğruluğa sahiptir ve oluşan durumda aldatma yapmaz. Film, alt satır zanaatı için daha fazla yıldızı hak ediyor, ancak dünyadaki tüm zanaat, hikayesini kurtaramaz.'

19. Mamma Mia! (2008)

19. Mamma Mia! (2008)

IMDb: 6.5

Roger'ın Puanı: 2 / 4

Aynı adı taşıyan müzikal komedi oyununa dayanan Mamma Mia!, Sophie Sheridan adlı yakında evlenecek bir kızın hikayesini anlatıyor. Sophie'nin babasının kim olduğunu bilmediği bir gerçeklikle yüzleşir ve bu gizemi çözmek için annesinin cinsel ilişkileri hakkında öğrendiklerine dayanarak üç potansiyel adayı düğününe davet etmeye karar verir. Film, İsveçli pop grubu ABBA'nın şarkılarına dayanıyor ve müzikal türüne ilgi duyanları tatmin edecek kadar çok müzikal numaraya sahip. Mamma Mia!, yayınlandığı zaman son derece başarılı oldu. Yılın en çok gişe yapan filmlerinden biri oldu ve çok geçmeden duyurulan bir devam filmine yol açtı. Film, çoğunlukla müziğiyle ilgili ödüller kazandı. Ancak eleştirmenler hızla filmin gerçek görüşlerini dile getirdi ve Ebert bu görüşle aynı fikirdeydi. En azından, incelemesinde filmi için yaratılmadığını kabul ettiğinde oldukça dürüsttü: 'Hikaye şarkıları asmak için bir askıdır; film, kimse şarkı söylemiyor veya dans etmiyorken pek parlamıyor, ancak bu nadiren oluyor. Yıldızlar kendi şarkılarını söylüyor gibi görünüyor, birkaç düzine kişiden oluşan bir dış ses korusunun yardımıyla, tam orkestrasyon.'

18. War of the Worlds (2005)

18. War of the Worlds (2005)

IMDb: 6.5

Roger'ın Puanı: 2 / 4

War of the Worlds, H.G. Wells'in edebi klasik eserinin modern bir uyarlaması olan film, Brooklyn'e götürüyor bizi. Bir rıhtım işçisi ve iki çocuğu, tam da gelmedikleri bir istilacı uzaylılar tarafından yapılan şaşırtıcı bir gösteriden kaçmak zorunda kalıyorlar. Onlar aslında hep buradaydılar. Ray Ferrier, Rachel ve Robbie ile kaçma çabasında, ancak kısa sürede tripodların gücünün göründüğünden daha tehditkar olabileceğini keşfediyorlar. Eleştirmenlerden gelen tepkiler de makuldü, ancak Ebert gibi bazıları daha olumsuz yorumlar yaptı: 'Spielberg'ün makinelerine bakıyorsunuz ve pek heyecanlanmıyorsunuz, çünkü karşınıza sadece sakar retro tasarım değil, uzaylı tehdit var. Belki de filmi 1898'de, Wells'in romanının yayımlandığı zamanda, geçirmek iyi bir fikir olurdu, çünkü tripodlar son teknoloji bir uzaylı istilasını temsil ediyordu.' Biz buna katılmıyoruz.

17. Hellraiser (1987)

17. Hellraiser (1987)

IMDb: 6.9

Roger'ın Puanı: 0.5 / 4

Clive Barker'ın Hellraiser'ı, 1980'lerin korku klasiği olarak kabul edilir ancak genellikle yeterince takdir edilmez. Filmde, Kirsty babası ve üvey annesiyle birlikte yeni taşındıkları bir eve gider. Ancak bu ev, kaybolan amcasının yaşadığı yerdir. Hikaye ilerledikçe ortaya çıkar ki, amca Frank ahlaksız cinsel pratiklerle meşgul olmuş ve üvey annesi Julia da bu uygulamaların içinde yer almıştır. Frank, deneylerinde aşırıya kaçarak bir tür işkence odası ve başka bir boyuta açılan bir portal yaratır. Kirsty, bedenlerin düşmesiyle gerçeği öğrenir ve bunun sebebinin Julia'nın Frank'i geri getirmeye çalışması olduğunu anlar. Hellraiser, ölüm sonrası, cinsel temalar ve korku arasındaki kaynaşmanın tasvirinde öncü olmuş önemli bir korku filmidir. Filmin başarısı uzun bir film serisine yol açmıştır. Ancak eleştirmen Roger Ebert, filme olumsuz bir eleştiri yapmış ve 'Bu, tamamlanması zor bir film. İzlerken korkunun içimize işlemesinden korkarım, belki de gerçekten uzun bir film olabilir.' demiştir.

16. Napoleon Dynamite (2004)

16. Napoleon Dynamite (2004)

IMDb: 7

Roger'ın Puanı: 1.5 / 4

Jared Hess' kıvrak ve sürreal komedisi Napoleon Dynamite, başlık karakterinin ergenlik yıllarında karşılaştığı her türlü sorunla başa çıkma hikayesini anlatıyor. Nedeni olmadan zorbalık görüyor, aşık oluyor ama bunu ifade edemiyor ve okulda başkanlık için aday olan yeni bir öğrenciye destek olma hakkını hissediyor. Ancak hiçbir şey Napoleon'ın tuhaf aile yapısıyla kıyaslanamaz. Bu filme henüz bakmadıysanız, onu tanımlayan hiçbir kelime yoktur. Ebert, incelemesinde 'dikkatlice saçmalık' gibi ifadeler kullanıyor, bu yüzden ondan hoşlanmadığını anlayabilirsiniz: 'Film, Sundance'da birçok kahkahayla karşılandı, ama sonra Sundance seyircileri cool olmakla ilgileniyor ve bu filmi depresif sessizlik içinde izlemek cool olmazdı, ne kadar acil olursa olsun.'

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15. Jumanji (1995)

15. Jumanji (1995)

IMDb: 7.1

Roger'ın Puanı: 1.5 / 4

Chris Van Allsburg'ün aynı adı taşıyan çocuk kitabından uyarlanan Jumanji, Judy ve Peter Shepherd adlı iki kardeşin hikayesini anlatan bir fantastik macera filmidir. Kardeşler, çatıdaki Jumanji adlı bir masa oyunu bulurlar ve oyuna başladıklarında oyun tahtasından gerçek yaratıklar çıkmaya başlar. Serbest kalan Alan'ın yardımıyla, mahallelerine hayvanlar krallığı saldırmadan önce huzuru geri getirmek zorundadırlar. Filmin gişe başarısı dikkat çekerken, eleştirmenler filmi gereksiz derecede şiddetli ve korkutucu buldu. Roger Ebert, hikayenin yetersiz olduğunu ve izleyicilerin ilgisini çekmediğini belirtti.

14. The Mist (2007)

14. The Mist (2007)

IMDb: 7.1

Roger'ın Puanı: 2 / 4

Frank Darabont'ın Stephen King'in novellasından uyarladığı The Mist, seyirciyi Maine'in Bridgton kasabasına götürüyor, burada korkunç bir gök gürültüsü, birkaç sakinin kendilerini kilit altına almak zorunda kaldığı huzurlu kasabayı tehdit ediyor. Ancak, evlerinde değil. Alışveriş yaparken, marketi dışarıda oluşan bir sis bulutuna karşı güvence altına almak zorundalar, bu da yanında Lovecraftvari canavarları getiriyor. Et yiyen yaratıkların tek sorunları olmadığı. The Mist, sinemada gösterilen en iyi Stephen King uyarlamalarından biri olarak övgü topladı, çoğunlukla King hayranlarına ve korku türü tutkunlarına hitap ediyor. Ancak, dramatik katmanı oldukça çekici ve filmi yaratıkların ötesinde görebilen izleyicilerle bağlantı kurma konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Ancak Ebert filmle ilgili eleştirisinde 'karton karakterler' ve 'çöreklenmiş canavarlar' gibi ifadeler kullanarak genel olarak filmi sevmediğini belirtiyor.

13. Labyrinth (1986)

13. Labyrinth (1986)

IMDb: 7.3

Roger'ın Puanı: 2 /4

Jim Henson'ın 'Labyrinth' filminde genç Sarah, yeni üvey kardeşi Toby'den hoşlanmaz. Toby, bir bebektir ve sürekli ağlamaktan ve ona bakmaktan bıkmıştır. Bir kitaptan okuduğu hikayeyi takip ederek, goblinlerin Toby'yi almasını diler. Ancak dileği gerçek olur ve Goblin Kralı Jareth, Toby'yi kaçırır. Sarah, bebeği kurtarmak için garip yaratıklarla dolu bir fantezi dünyasına adım atar. 'Labyrinth', zamanla izleyicilerin favori kült filmlerinden biri haline gelmiştir. Ancak eleştirmenler, filmin uzun olduğunu, kişilikten yoksun olduğunu ve sadece Jim Henson'ın Yaratık Atölyesi'nin sanatını sergilediğini iddia etmiştir. Ebert, yapılan büyük enerjiye rağmen, eksik bir hikaye olduğunu belirtmiştir.

12. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

12. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

IMDb: 7.4

Roger'ın Puanı: 2/4

The Texas Chain Saw Massacre, izleyicileri 70'lerin kırsal Teksas'ına götürüyor, kirli ve leşlerle dolu bir çölde, karanlık bir sır saklı. Bir grup hippi kasabanın içinden geçiyor ve bir düşman yolcu aldıktan sonra durmak zorunda kalıyorlar. Tek tek, kasabanın dış kesiminde yaşayan bir ailenin bir grup kanibali tarafından parçalanıyor ve katlediliyorlar, ve tek amacı, habersiz gençlerin hassas etiyle beslenmek. Tobe Hooper'ın ikonik filmi, tüm zamanların en iyi korku filmlerinden biri olarak kabul edilir. Seyirciler bunu sevdi, ancak eleştirmenler sevmedi ve film gözden geçirilmiş ve etkili bir korku eseri olarak kabul edilse de, Ebert'ın eleştirisi korkuyu sevmediğini doğrulamak konusunda net. 'Ayrıca, görülen hiçbir amaç göstermiyor, eğer iğrenme ve korku yaratmak bir amaçsa. Ve yine de, kendi yolunda, film bir tür tuhaf, alışılmadık bir başarı. Bu gibi bir film yapmak isteyen birinin neden yapmak istediğini hayal edemiyorum, ve yine de, iyi yapılmış, iyi oynanmış ve çok etkili.'

11. The Cider House Rules (1999)

11. The Cider House Rules (1999)

IMDb: 7.4

Roger'ın Puanı: 2 / 4

Lasse Hallström'ün övgüyle karşılanan filmi The Cider House Rules'ta, bir Maine yetimhanesini ziyaret ediyoruz. Burada, Homer Wells'in tüm hayatını geçirdiği bir yerdir. O, hayatı boyunca St. Cloud'un yöneticisi Dr. Wilbur Larch'ın himayesi altında olmuştur. Dr. Larch'ın anlayabilen pek çok insan olmayan bir sırrı vardır. Homer, yetimhanenin dışındaki topluma girmeye hazırlandığında, yetiştirilmesi ve Larch ile olan ilişkisi, nispeten bilinmeyen gerçekleri kabul etmesinde anahtar rol oynar. Film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere yedi Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Aslında En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (muhtemelen en iyi performanslarından biriyle Michael Caine) Oscar'ını kazandı. Ancak eleştirmenler, bazı temaların filmdeki şekerleme tarzından tam olarak etkilenmemişlerdi, bunlardan biri de Ebert'ti. İncelemesinde, 'Filmin konusuyla ilgili neden böyle bir karmaşa var? Sinemadan çıkarken filmi neyin hakkında düşündüğünü merak ettim ve bunu söyleyemedim. Neredeyse kasıtlı olarak belirsiz; bize birçok olayı gösteriyor, ancak bunları kesin bir şeye dönüştürmüyor.' diyor.

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10. Batman (1989)

10. Batman (1989)

IMDb: 7.5

Roger'ın Puanı: 2 / 4

1989'da gösterime giren Batman, bir süper kahramanın büyük ölçekli Hollywood uyarlamasıdır. Film, Bruce Wayne'in suçla savaşmak için yarasaları giydiği kötü Gotham City'nin zaten çürümüş bir versiyonunda geçen hikayesini anlatıyor. Joker olarak bilinen sosyopat, tehlikeli maddelerin oyunbaz kullanımı ve artan şiddetiyle kasabayı ele geçiriyor. Batman işleri halletmek zorunda, ancak aynı zamanda Vicky Vale adında bir gazeteciye de aşık oluyor ve kendisinin de duygusal bir tarafı olduğunu gösteriyor. Film, gösterildiği yıl gişede patladı ve herkes Burton'ın çizgi romanı ekrana getirirken film yapımcısı kimliğini korumasını övdü. Michael Keaton'ın Batman olarak ve Jack Nicholson'ın çığır açan Joker performansı da filmin başarısında önemli bir rol oynadı. Ancak Burton'ın erken filmlerine bir tür saygı gösterdiğine inanıyorsanız, tam olarak yanlış değilsiniz. Batman, eleştirmeni etkilemedi: 'Ancak bu iki karikatür arasındaki ilişkiyi önemsedim mi? Her ikisi de bir çizgi roman karakterinin derinliğine sahip miydi? Gerçekten değil. Ve filmin şiddetinin altında hoş olmayan bir öfke vardı. Bu, çirkin, kötü insanlar hakkında düşmanca, kötü niyetli bir film ve Superman veya Indiana Jones filmlerinin özgürleştirici neşesini üretmiyor. PG-13 olarak sınıflandırılmış olabilir, ama çocuklar için değil.' Neyse ki bu konuda haklıydı.

9. Beetlejuice (1988)

9. Beetlejuice (1988)

IMDb: 7.5

Roger'ın Puanı: 2 / 4

Tim Burton'ın Beetlejuice filmi, Amerika'nın küçük bir kasabasının dışında yaşayan Adam ve Barbara'nın garip hikayesini anlatıyor. Bir kaza sonucunda öldüklerinde hayaletleri güzel evlerine hapsolur ve evlerini satın alan itici şehirli insanları kovmaya kararlıdırlar. Bu amacı gerçekleştirmek için yardım ararken, 'biyo-şeytan kovucu' Betelgeuse'den yardım alırlar. Film, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük bir başarı elde etti ve En İyi Makyaj dalında bir Akademi Ödülü kazandı. Ancak, Roger Burton'ın ve Michael Keaton'ın performansının fantezisinden çok etkilenmedi: 'Sorunlardan biri, şeytan kovucu olarak Keaton. Makyajın arkasında neredeyse tanınmaz hale geliyor ve Beetlejuice'ı oynamak için şakacı ve intikamcı biri olarak etrafa zıplıyor. Ancak sahneleri diğer aksiyonla uyumlu görünmüyor ve görünüşleri çoğunlukla bir sıkıntı. Ayrıca, hayaletler olarak Alec Baldwin ve Geena Davis'ın Jeffrey Jones ve Catherine O'Hara'yı kandırması ve kızlarının sempatisini kazanması gerektiği için zamanlarını harcaması da bir hayal kırıklığı.'

8. Saw (2004)

8. Saw (2004)

IMDb: 7.6

Roger'ın Puanı: 2 / 4

James Wan'ın korku gerilim filmi Saw, insanları karmaşık tuzaklara sokan ve sonunda ölümlerini temsil eden tuzaklara maruz bırakan çok hasta bir bireyin hikayesini anlatıyor. Ancak, Jigsaw kesinlikle kimseyi öldürmüyor ve sadece insanların derslerini öğrenmelerini istiyor. Bu, Dr. Gordon ve Adam'ı, kirli bir tuvalete kilitlenmiş ve borulara zincirlenmiş bir şekilde bulan iki yabancının durumunda da böyle. Aralarında bir ceset yatıyor. Jigsaw'un onlardan ne istediğini anladıktan sonra, hayatta kalmak için her şeyi yaparlar. İncelemesinde, 'Bir katilin kimliğini gizleyen bir film, genel olarak, onunla gerçekten bir karakter olarak ilgilenen bir filmden daha düşük bir düzeydedir. Birini tanımak, onunla tanışmaktan kat be kat daha memnuniyet vericidir. Birilerinin arkasında bir adam, bir kukla kıyafeti ya da başka bir şey olduğu bu zorunlu sahnenin bu kadar uzun süre hayatta kalması gerçekten harika. Bence bu zorunlu sahne bu kadar uzun süre hayatta kaldığı için harika. , o kadar tatmin edici değil. Kritik anında, katil bir ton konserve çorbanın altında ezilir ve kim olduğunu hiçbir zaman öğrenmeyiz, ne dersiniz?' şeklinde ifade ediyor.

7. Blue Velvet (1986)

7. Blue Velvet (1986)

IMDb: 7.9

Roger'ın Puanı: 1 / 4

David Lynch'ın Blue Velvet'inde Jeffrey Beaumont yanlış kızla aşık olur. Genç ve saf üniversite öğrencisi babasının kalp krizi geçirmesi nedeniyle eve dönmek zorunda kalır ve bir kesilmiş kulağı bulduktan sonra polise bildirdikten sonra, karanlık ve kirli bir yoksulluk alt kümesine girer. Tünelin ucundaki tek ışık, hızla aşık olduğu ancak aslında tuhaf bir suçlu olan Frank Booth'a bağlı olan bir gece kulübü şarkıcısı olan Dorothy Vallens gibi görünüyor. Film tuhaf bir şekilde, Lynch'e En İyi Yönetmen Oscar adaylığı kazandırdı. Ancak Roger Ebert filmi benzersizliğinden ve daha fazla revizyondan geçti. Her zaman bu konuda sesliydi: 'Rossellini ve MacLachlan arasındaki ilişki beni kendine çekti ve ikna etti, ancak yönetmen kendisini malzeme ile benim arama yerleştirmeye devam ettiğinden dolayı sinirlendim. Ekran gerçekliğinin ezici olduğu beş veya 10 dakikanın ardından, yönetmenin şapka ve bastonla gezerek, eğlenceli olduğunu ıslıklayarak göstermeye ihtiyacım yoktu.'

6. Rope (1948)

6. Rope (1948)

IMDb: 7.9

Roger'ın Puanı: 2 / 4

Alfred Hitchcock'ın gerilim filmi Rope, bizi Manhattan'daki samimi bir daireye götürüyor. Brandon ve Phillip eski sınıf arkadaşlarını öldürürler. Üstünlüklerini kanıtlamak istiyorlar ve mükemmel bir suç işlemeyi amaçlıyorlar, cesedi oturma odasının ortasındaki büyük bir sandığa saklıyorlar. Akşamın ilginç yanı, çiftin eski ev yöneticilerinden birinin katılacağı bir akşam yemeği partisi düzenlemesi ve ayrıca ölenin ailesinin de katılmasıdır. Akıllı bir adam olan ev yöneticisi Rupert, Phillip ve Brandon'ın saklayacak bir şeyleri olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Film gerçek zamanlı olarak geçer ve uzun ve kesilmemiş sahnelerden oluşur. Bu, 1948'de ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. İlginçtir ki Roger Ebert, gerilim ustasının bu filminden pek hoşlanmamıştı. Görüşü, elbette, uzun çekimlerin 'tuzak' ile ilgiliydi: 'Olağan bir filmde, yakın çekimler daha fazla yoğunluğu, uzun çekimler ise daha nesnel bir bakış açısını gösterir. Kamera hareketi ruh halini belirler. Yakın planlar dramatik anları vurgular. Kesilmeler, veya 'tepki çekimleri', kimin neye tepki verdiğini ve ne zaman tepki verdiğini açıkça ortaya koyar. Hitchcock, 10 dakikalık sahnelerini dramın gerektirdiği yerde kameranın olmasını sağlamak için koreografi yapmaya çalışsa da, bazen yanlış yerde olduğu zamanlar olur. Ve o sandık o kadar çok zaman birinci planda durur ki, neden doğrudan odak noktası olmadığını merak ederiz.'

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5. Edward Scissorhands (1990)

5. Edward Scissorhands (1990)

IMDb: 7.9

Roger'ın Puanı: 2 / 4

 Film, Boggs ailesinin Edward'u ailelerine dahil etmesini anlatır. Edward, kasabaya bakan Gotik ve ürkütücü malikânede yaşayan, elleri makas olan genç bir adamdır. Peg, onun bir aile ile daha iyi geçinebileceğine emindir ve onunla tanıştığında, genç Boggs kızı Kim'e aşık olur. Ancak önyargılar ve Edward'ın tuhaf görünüşü, bu Gotik romantizm hikayesinde daha önemli olacaktır.En İyi Makyaj Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Edward Scissorhands, Tim Burton'ın endüstride tuhafı güzel, romantik ve çekici gösterme yeteneğiyle tanınan bir hikaye anlatıcısı olarak rolünü pekiştiren film oldu. Johnny Depp ve Winona Ryder'ı başrollerde barındırıyor ve onları ışıklara taşıdı ve birçok kişi Burton'ın bugüne kadarki en iyi filmi olduğunu iddia ediyor. Görünüşe göre, Burton'ın karakterleştirme becerileri yüzünden Roger filmi sevmedi. 'Bir Burton filmi, Pee-wee, iblis Betelgeuse, Batman, Joker veya Edward Scissorhands gibi, kişilik boşluklarında var olur; gerçek dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan kendine özgü tuhaflıklar. Bir yönetmenin işi hakkında bir şeyler söylemek, filmlerinden herhangi birinde en iyi yuvarlanmış ve sosyalleşmiş kahramanın Pee-wee Herman olması.'

4. Die Hard (1988)

4. Die Hard (1988)

IMDb: 8.2

Roger'ın Puanı: 2 / 4

Die Hard'da, New York Şehri Dedektifi John McClane, karısıyla Los Angeles'ta buluşmaktadır. İlişkileri tam olarak sağlam değil, ama işte bunun üzerinde çalışıyor gibi görünüyorlar. Ancak, bu tatil buluşması, McClane ve karısı Holly'nin bir Noel partisine katıldıkları gökdeleni teröristlerin ele geçirmesiyle kısa kesilir. Tabii ki, korkusuz dedektif, Hans Gruber'in ustalık planını ortaya çıkarması ve bir sert NYC polisiyle yüzleşmesi için en üst kata kadar her suçluyla savaşmaya karar verir. Film yalnızca olağan teknik kategoriler için aday gösterilmesine rağmen (En İyi Ses Efektleri, En İyi Film Kurgusu, En İyi Görsel Efektler ve En İyi Ses), dünya çapında övgü aldı ve Bruce Willis'i bir aksiyon yıldızı olarak ön plana çıkardı. Yönetmen John McTiernan, Predator ile ün kazanmaya çalışmıştı, ancak Die Hard bunu başaran filmdi. Bugün, yapılmış en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ebert, filme pek sıcak bakmamış ve eleştirilerinde 'karışıklık' ve 'kasten işe yaramaz' gibi kelimeleri kullanmıştı: 'Başkomiser ve temsil ettiği her şey olmadan, daha çok kabul edilebilir bir gerilim filmi olurdu. Onunla, bir karışıklık, ve bu bir şanstır, çünkü film üstün özel efektler, etkileyici dublaj çalışması ve özellikle Rickman'ın terörist olarak iyi performansları içeriyor. Gerilim filmi yapımcılarına bir öneri: Filminizdeki tüm karakterler, izleyici kitlenizin çoğu kadar en azından zeki olmadığı sürece yanlış gidemezsiniz.'

3. A Clockwork Orange (1971)

3. A Clockwork Orange (1971)

IMDb: 8.3

Roger'ın Puanı: 2/4

Stanley Kubrick'ın Otomatik Portakal filmi, izleyicileri Britanya'nın gelecekçi bir versiyonuna götürüyor. Bu suç ve şiddet distopyasında yasalar sadece bir öneri gibi görünüyor. Alex ve arkadaşları, 'droog'lar adlı bir çete kurmuş, tuhaf bir diyalekt kullanmış ve her yerde kaos çıkarmıştır. Ancak Alex yakalanır ve hapse mahkum edilir. İşte o zaman gerçek yolculuğu başlar, çünkü tuhaf deneylere maruz kalır ve davranışını değiştirmeyi amaçlar. Ebert, Otomatik Portakal'ı aşırı şiddeti nedeniyle eleştirmiş ve Kubrick'in filmdeki Alex karakterini ve onun temsil ettiği her şeyi kutladığını iddia etmiştir. Ona göre, Kubrick, filmde suçlu bir toplumda yaşamanın vatandaşın da suçlu olmasını normalleştirdiğini öne sürmüştür. Ayrıca, filmi sıkıcı ve konuşmacı bulmuş, ancak sinematografiyi övmüştür.

2. Gladiator (2000)

2. Gladiator (2000)

IMDb: 8.5

Roger'ın Puanı: -2 /4

Ridley Scott'ın tarihi dramı Gladiator, Roma generali Maximus Decimus Meridius'un hikayesini anlatır. Hikaye, lideri ve mentoru Marcus Aurelius'un ölümüyle ve oğlu tahta geçtiğinde korkunç bir deneyim yaşar. Aurelius'un ihanet dolu oğlu Commodus, kendi babasını öldürür ve iktidarı ele geçirir. Maximus isyana dahi meydan okumadığında, Commodus ailesini öldürür ve onu sürgüne gönderir. Maximus intikam yemin eder ve sonunda yeni imparatoru öldürmekten başka hiçbir şeyi durdurmayacak bir gladyatör olarak gelir. Film, eleştirmenlerden büyük övgü aldı ve 2001'de En İyi Film dalında Oscar kazandı. Ancak, Ebert filmi pek beğenmedi. Ebert, filmi incelediği eleştirisinde, filmi sanat yönetimi açısından eleştirdi ve kasvetli sinematografisi ve bulanık özel efektleriyle gölgelendiğini belirtti. Onun deyişiyle, 'Gladyatör neşeden yoksun. Kişilik yerine depresyonu kullanıyor ve karakterler ne kadar acımasız ve kasvetli olursa, sıkıcılıklarını fark etmeyeceğimizi düşünüyor.'

1. The Usual Suspects (1995)

1. The Usual Suspects (1995)

IMDb: 8.5

Roger'ın Puanı: 1.5 /4

The Usual Suspects, ABD Gümrük Ajanı Dave Kujan'ın, korkunç bir katliamın iki hayatta kalanından birini sorguladığı hikayeyi anlatır. Diğeri ise korkunç şekilde yanmış bir halde hastane yatağında yatmaktadır. Roger 'Verbal' Kint, Kujan tarafından, bir avuç kurbanın sonuçlanan bir yangın öncesi olaylarla ilgili olarak sorgulanır ve suç lordu Keyser Söze'nin kaçışıyla sonuçlanan olayları aydınlatır. Kint, bir polis karakolundaki rastgele bir karşılaşmayla başlayan başarısız bir soygunun arkasındaki gizemi, bir flashback anlatımı aracılığıyla aydınlatır. Film, çoğunlukla tüm zamanların en büyük sürpriz sonlarından birine sahip olmasıyla tanınır. Film, iki Oscar kazandı. Birincisi En İyi Özgün Senaryo (Christopher McQuarrie) için ve diğeri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kevin Spacey) için. Ancak Roger hayranı değildi. Aslında, bu, erken dönemde filmin ilgisizliğini açıkça tartıştığı ve tekrar ziyaret etmeye pek istekli olmadığı durumlardan biridir. Hikayenin kafa karıştırıcı olduğunu ve baştan çıkartıcı olmadığını belirtti. Onun incelemesi şu kelimeleri içeriyor: 'The Usual Suspects'i ilk kez Sundance Film Festivali'nde gördüğümde, hikayenin akışını kaybetmeye başladığımda, belki o gün çok fazla film izlediğim için olduğunu düşündüm. Salonun diğer bazı üyeleri onu beğendiler ve bu yüzden tekrar izlemeye gittiğimde, yanımda bir not defteri ve belirli kritik noktaların gözden kaçmaması için bir kararlılıkla geldim. Yine de, anlayışım kaymaya başladı ve sonunda şunu yazdım: 'Anladığım derecede, umurumda değil.''

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Sizce de Roger Ebert'in eleştirileri biraz fazla sert değil mi? Yorumlarda buluşalım 👇

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