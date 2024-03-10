Herkesin İzlerken Büyülendiği Ancak Ünlü Eleştirmen Roger Ebert'in Burun Kıvırdığı Filmler
Herkesin İzlerken Büyülendiği Ancak Ünlü Eleştirmen Roger Ebert'in Burun Kıvırdığı Filmler
Kaynak: https://movieweb.com/beloved-movies-r...
Filmler hakkında okumaktan hoşlanıyorsanız,Roger Ebert'ten mutlaka haberdar olmuşsunuzdur. Illinois doğumlu muhabir, 1967'den 2013 yılına kadar Chicago Sun-Times için çalıştı ve yazı kariyerinin başından itibaren dünya çapında bir film eleştirmeni olarak tanındı. 1975'te ise, Pulitzer Ödülü'nü kazanan ilk film eleştirmeni oldu. Biz de sizin genel olarak çok beğenilen hatta bazıları artık klasik olmuş ancak Ebert'in beğenmediği 20 filmi topladık. İşte o filmler 👇
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20. The Strangers (2008)
19. Mamma Mia! (2008)
18. War of the Worlds (2005)
17. Hellraiser (1987)
16. Napoleon Dynamite (2004)
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15. Jumanji (1995)
14. The Mist (2007)
13. Labyrinth (1986)
12. The Texas Chain Saw Massacre (1974)
11. The Cider House Rules (1999)
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10. Batman (1989)
9. Beetlejuice (1988)
8. Saw (2004)
7. Blue Velvet (1986)
6. Rope (1948)
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5. Edward Scissorhands (1990)
4. Die Hard (1988)
3. A Clockwork Orange (1971)
2. Gladiator (2000)
1. The Usual Suspects (1995)
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Sizce de Roger Ebert'in eleştirileri biraz fazla sert değil mi? Yorumlarda buluşalım 👇
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