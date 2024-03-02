Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Size Adeta Bir Sinema Şöleni Yaşatacak Birbirinden Büyüleyici Fransız Filmleri

Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Size Adeta Bir Sinema Şöleni Yaşatacak Birbirinden Büyüleyici Fransız Filmleri

Fransa film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 12:02

Yıllar boyunca Fransa, film endüstrisine sayısız yüksek kaliteli yapım sunarak izleyicileri ilginç hikayeleriyle büyülüyor. Fransız sinemasının izleyicilerini büyüleyen çoğu zaman mizahi anlarla süslenmiş son derece dramatik ve biraz felsefi bir anlatımı var. İyi yazılmış karakterler anlamlı bir gelişim gösteriyor, hikayeye derinlik katıyor. Göz alıcı, sofistike mekanlar ve mekanlar ise izleme deneyimini daha da güçlendiriyor.  Biz de bu listemizde en iyi 25 Fransız filmini derledik. İşte o liste 👇

Kaynak: https://collider.com/best-french-movi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

25. Beau Travail (1999)

25. Beau Travail (1999)

IMDb: 7.3

Film bir Yabancı Lejyon subayının Körfez'inin liderliğindeki yüceltici hayatını hatırlamasını takip ediyor. Filmde sert ve katı günlerini ve genç bir yeni askerin kaotik gelişini vurgulanıyor. Belki de Claire Denis'in inanılmaz filmi Beau Travail'in en değerli yanı, erkeklik kavramını oldukça etkileyici bir şekilde keşfetmesidir; Lejyon, izolasyon ve kopukluğu temsil eden erkeklik stoisizminin ilginç bir arketip sistemidir. Dahası, Beau Travail en unutulmaz film sonlarından birine sahiptir ve kesinlikle tüm zamanların en iyi Fransız filmleri arasında yer almayı hak eder.

24. The Piano Teacher (2001)

24. The Piano Teacher (2001)

IMDb: 7.5

Viyana Müzik Konservatuvarı'nda geç 30'lu yaşlarında bir piyano profesörü olan Erika Kohut, hâkimiyet kurma eğilimindeki yaşlı annesiyle bir apartmanda yaşar. Geçmişte babası uzun süreli bir akıl hastanesi sakinidir ve Erika'nın cinsel baskılanma ve yalnızlığı, gözetleme, sadomazoşist sapkınlıklar ve kendine zarar verme gibi parafililerle kendini gösterir. Bir resitalde, genç ve piyano çalan bir mühendis olan Walter Klemmer ile tanışır ve ona ders vermeyi kabul eder.  Walter'ın, annesinin mücadele eden bir diğer öğrencisi Anna Schober ile sosyalleştiğini gördüğünde, ona zarar verir ve Anna'nın elini keserek gelecek konserde çalmasını engeller.  Walter, Erika'yı tuvalete kadar takip eder ve ona olan arzusunu açıkça ifade eder, ancak Erika, sadomazoşistik fantazilerini gerçekleştirmek için ondan uzak durmasını ister. Erika, Walter'a bu ilişkiyi kabul etmesi halinde hangi eylemlere izin vereceğini belirten bir mektup verir. Walter, mektubu okuduktan sonra Erika'nın isteklerinden iğrenir ve onu terk eder. Bir gece, Erika, annesiyle birlikte yatakta yatarken, annesine saldırır ve onu taciz eder. Bir gün, Walter, Erika'yı silahlı saldırıya uğrar ve onu tecavüz eder. Ertesi gün, Erika, bir konserde kendi kendine zarar verir ve konser salonundan dışarı çıkar.

23. Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975)

23. Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975)

IMDb: 7.5

Bu film, Brüksellilerin günlük yaşantısını ve özellikle de genç ve dul bir kadının hayatını mercek altına alıyor. Bu kadın, altı yaşındaki bir oğluyla yalnız yaşamaktadır. Ancak, günlük yaşamı oldukça monoton ve sıradandır. Sabahları sebzeleri doğramak, bulaşıkları yıkamak, yatağı toplamak gibi rutin işlerle meşgul olur. Ancak, bu sıradan yaşam tarzına ek gelir elde etmek için farklı bir yan ekler: evinde randevularla fuhuş yapar. Bu, onun maddi ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur, ancak aynı zamanda hayatını da dönüştürür. Zamanla, bu rutininin dışına çıkmaya başlar ve yaşamının daha derin ve anlamlı yönlerini keşfetmeye başlar.

22. Eyes Without a Face (1960)

22. Eyes Without a Face (1960)

IMDb: 7.6

Paris yakınlarında, Dr. Génessier kızı Christiane'in yüzünü restore etmek için genç kadınların yüzlerini kullanır, ancak başarısız olur. Christiane'in yüzü deforme olur ve babasının deneylerinden bıkar. Babasıyla yüzleşir ve sonunda onu öldürür. Christiane, evin dışındaki ormana doğru yürürken özgürlüğünü bulur. Bu sırada, babasının laboratuvarındaki hayvanlar da serbest kalır.

21. Blue Is the Warmest Colour (2013)

21. Blue Is the Warmest Colour (2013)

IMDb: 7.7

Film, Adèle Exarchopoulos'un canlandırdığı Adèle'in, görünüşte monoton bir hayatı yönlendirdiği hikayesini takip ediyor. Ancak, Léa Seydoux'un mavi saçlı özgür ruhlu kızı Emma ile sıkı bağlar kurduğunda, Adèle cinselliğini kucaklayarak kendi keşif yolculuğuna başlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. Breathless (1960)

20. Breathless (1960)

IMDb: 7.7

'Serseri Aşıklar', Fransız Yeni Dalgası'nın önemli bir temsilcisi olan Jean-Luc Godard tarafından yönetilen ve 1960 yapımı bir Fransız filmidir. Film, bir soygunun ardından kaçan bir suçlu olan Michel ile Amerikalı gazeteci Patricia'nın ilişkisini konu alır. Michel, polis tarafından aranırken Patricia'nın da onu ele verip etmeyeceği belirsiz bir noktada ilişkileri gelişir. Film, aşk, özgürlük, yabancılaşma ve ölüm gibi temaları işlerken aynı zamanda savaş karşıtı bir mesaj da içerir. Godard'ın yenilikçi sinematografik teknikleri, kesintisiz planlar ve rastgele çekimlerle filmi dönemin diğer filmlerinden ayırır. Ayrıca film, baş karakterlerin duygusal ve entelektüel çatışmalarını derinlemesine ele alırken, onların modern toplumdaki yalnızlığını ve yabancılaşmasını da gözler önüne serer.

19. A Prophet (2009)

19. A Prophet (2009)

IMDb: 7.8

Yirmi yaşındaki Franco-Cezayirli Malik El Djebena'nın (Tahar Rahim), polis memurlarına saldırı suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırıldığı Brécourt hapishanesindeki yaşamına odaklanan bu üstün Jacques Audiard 2009 suç filmi, genç adamın vahşi yolculuğunu merkeze alıyor. Hapishane hayatında yolculuk ederken mahkum hiyerarşisinde yükselir. Kaba ve çekici A Prophet, her düzeyde olağanüstüdür ve hapishane dramalarını sevenlerin ilgisini çekecek şekilde, küçük çaplı bir suçlunun gerçek bir suç patronuna dönüşümünü çarpıcı bir şekilde sergiler.

18. Cléo from 5 to 7 (1962)

18. Cléo from 5 to 7 (1962)

IMDb: 7.8

Cléo Victoire, şarkıcı bir kadındır. Bir falcıya gittiğinde, hayatında olumsuz bir değişim olacağını ve konuşkan bir genç adamla bir araya geleceğini öngörür. Bu durumdan etkilenen Cléo, hizmetçisi Angèle ile kanser endişelerini paylaşır ve uğursuzluk getireceği söylenmesine rağmen siyah bir kürk şapka satın alır. Taksiyle eve dönerken, radyoda kendi şarkısını duyar ve Cezayir Savaşı hakkında şoförle konuşur. Sevgilisine hastalığını gizler ve sonrasında grubuyla prova yaparken varoluşsal korkularla başa çıkmaya çalışır. Cléo, sokak sanatçısıyla karşılaşır ve eski arkadaşı Dorothée'yi ziyaret eder, ölüm korkusunu paylaşır. Sinemada bir komedi filmi izlerken, yaşam ve ölüm üzerine düşünür ve bir ayna kırarak uğursuzluk hisseder. Parkta asker Antoine ile tanışır ve hastanede test sonuçlarını beklerken ölüm korkusuyla yüzleşir. Hastalığının ciddi olmadığını öğrenince huzura kavuşur ve Antoine ile umut dolu bir an yaşar. Bu deneyimlerle, Cléo, hayatın belirsizlikleriyle başa çıkmayı ve yeni bir umut bulmayı öğrenir.

17. The Umbrellas of Cherbourg (1964)

17. The Umbrellas of Cherbourg (1964)

IMDb: 7.8

Madame Émery ve 17 yaşındaki kızı Geneviève, Normandiya'daki Cherbourg kasabasında küçük bir şemsiye dükkanı işletmektedirler. Geneviève, Guy adındaki genç bir otomobil tamircisi ile derin bir aşk yaşar ve evlenmeyi planlarlar. Ancak Guy, Cezayir Savaşı'na çağrılarak Cherbourg'u terk etmek zorunda kalır. Geneviève, Guy'dan hamile olduğunu öğrenir ve ona yazılar yazar, ancak Guy'ın cevapları gecikir. Geneviève, zengin bir Parisli olan Roland Cassard ile evlenmeye karar verir ve Cherbourg'u terk eder. Savaştan yaralı dönen Guy, Geneviève'nin evlendiğini öğrenir ve Madeleine ile hayatına devam eder. Geneviève, yıllar sonra zengin ve sofistike bir şekilde Cherbourg'a geri döner ve Guy ile bir buluşma ayarlar. Ancak Guy, Geneviève'nin yanındaki kızını tanımak istemez ve Madeleine ile mutlu bir hayatı tercih eder. Son sahnede, Guy ve Madeleine, oğulları François ile Noel gecesini birlikte kutlarlar.

16. Hiroshima Mon Amour (1959)

16. Hiroshima Mon Amour (1959)

IMDb: 7.8

Hiroşima Sevgilim, Alain Resnais'in çağdaş anlatı sinemasına örnek teşkil eden bir başyapıtıdır. Film, bireysel olaylardan yola çıkarak küresel sorunlara değinir ve temel karşıtlıklara odaklanır. Fransız kadın ile Alman asker arasındaki ilişki, savaşın ve işgalin yıkımını ve masum bir şehrin (Nevers) işgalini anlatır. Film aynı zamanda belge niteliği taşır ve Hiroşima'nın atom bombası sonrası yıkımını gözler önüne serer. Japon göstericilerin 'Saygımızla cezalandırıyoruz' pankartı, seyirciyi savaş karşıtı bir tutum almaya davet eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Playtime (1967)

15. Playtime (1967)

IMDb: 7.8

Tati'nin karakterleri, her filmde farklılık ve bohemliğiyle dikkat çeker. Yıllar süren bir prodüksiyon olan Playtime, bu özellikleri en iyi yansıtan filmlerden biridir. Film, Monsieur Hulot'un maceralarını anlatır; kahramanımız, Paris'teki bir Amerikalı memur ile görüşmek zorundadır, ancak modern mimariler arasında kaybolur. Hulot, istemeden turistlerin arasına karışır ve bir Amerikalı turist grubuyla Paris'i dolaşırken kargaşaya sebep olur. 1967 yapımı bu klasik film, unutulmaz bir yapıttır.

14. Persepolis (2007)

14. Persepolis (2007)

IMDb: 8

Marjane, ailesiyle birlikte savaşın ve muhalefetin gölgesinde büyürken, punk müzik ve Iron Maiden gibi batılı kültürel unsurları keşfeder. Amcasının trajik intiharına şahitlik eden Marjane, İran-Irak Savaşı'nın etkilerini çocukluk ve gençlik yıllarında günlük yaşamında hisseder.  Ailesinin endişelenmesine neden olan cesur kişiliği, 14 yaşında Avusturya'ya özel bir okula gönderilmesine yol açar. Avusturya'da kendini yalnız ve savunmasız hisseden Marjane, bu deneyimde güçlü olmayı öğrenir. Lisede karşılaştığı sevgi ve vatan hasreti, Marjane'nin duygusal deneyimlerini şekillendirir. Marjane, İran'a dönerek sanat okuluna girer ve evlenir, ancak İran'daki baskıcı ortam onun için sıkıntılı olmaya devam eder. Marjane, İran'da artan baskılarla başa çıkmakta zorlanırken, ikiyüzlülüğe karşı dürüstlüğünü ve cesaretini korur. İran'da artan baskılar altında yaşamak istemediğini anlayan Marjane, zor bir karar alarak Fransa'ya göç eder. Marjane'nin geçmişi acı verici olsa da, geleceğine umutla bakar ve yeni bir hayata başlamak için Fransa'ya adım atar. Marjane'nin hikayesi, hem zorluklarla dolu geçmişi hem de umut dolu geleceğiyle okuyucuları etkiler ve ilham verir.

13. Mommy (2014)

13. Mommy (2014)

IMDb: 8

 2015 Kanada federal seçimlerinin kurgusal bir sonucunda, bir siyasi parti iktidara gelir ve S-14 adında bir yasa çıkarır. Bu yasa, maddi zorluklar içindeki sorunlu çocukların ebeveynlerinin, temel adalet gözetilmeksizin çocuklarını hastanelere yerleştirmesine izin verir. Diane 'Die' Després, dul bir anne ve 46 yaşında bir köşe yazarı, oğlu Steve'i bir kurumdan alır. ADHD ve bağlanma bozukluğu olan Steve, bir yangın çıkardığı için yaralanan başka bir genç taburcu edilmiştir. Die, Steve'i Saint-Hubert'teki yeni evlerine götürür ve maddi sıkıntılar altında ona bakmaya çalışır. Steve, Die'ye çalıntı olduğunu düşündüğü bir alışveriş sepeti ve 'Anne' yazılı bir kolye verdiğinde, Die, oğlunun eşyaları çaldığından şüphelenir. Die'nin suçlaması üzerine Steve, onu boğmaya başlar ve Die, kendini savunmak için ona bir cam çerçeveyle vurur. Bu kaos sırasında, komşuları ve bir öğretmen olan Kyla, yaralarını sarmak için gelir. Kyla, Steve'e ders vermeye başlar ve zamanla üçü arasında bir bağ oluşur. Ancak Steve'in yangında yaralanan çocuğun ebeveynleri tarafından dava edilmesi, Die'nin ve Steve'in geleceğini tehlikeye atar.

12. The Samurai (1967)

12. The Samurai (1967)

IMDb: 8

Jef Costello, sessiz ve yalnız bir tetikçi, bir DS çalar ve kimlik plakalarını değiştirip sahte bir kimlik kartı ve bir tabanca alır. Jane Lagrange'ın yanına gider ve gece için gerekecek bir alibi düzenler. Sonra bir kumarhaneye gider ve dönüşünü 2'de yapacağını bildirir. Martey's adlı bir caz kulübüne gidip patronu öldürür, ardından alibisi doğrulanan DS'yi terk eder. Ancak, kumarhane baskınında yakalanır ve şüpheli hale gelir. Tüm bu olaylar yaşanırken, polis, Jef'i bir mikrofonla dinler ve onu yakalamaya çalışır. Sonunda Jef, kendisine ihanet edenleri bulur ve intikam alır. Ancak sonunda, polis tarafından beklenen bir anda Valérie'yi öldürme girişiminde bulunur ve kendisi öldürülür.

11. La haine (1995)

11. La haine (1995)

IMDb: 8.1

Tablo, Chanteloup-les-Vignes'teki banliyö çatışmaları sonrası Abdel Ichaha'nın ciddi şekilde yaralanmasıyla başlar. Vinz, polislere karşı derin bir öfke besler ve intikam arayışındadır. Hubert, banliyeden kaçmayı ve daha iyi bir yaşam kurmayı hedefler. Saïd, Vinz ve Hubert arasında arabuluculuk yapar. Üç arkadaşın günlük rutinleri polis gözetimi altında geçer. Vinz, hastanede Abdel'i ziyaret etmeye karar verirken, bir polis memurunu öldürme planı yapar. Vinz, Hubert ve Saïd geceyi sokakta geçirmek zorunda kalır. Vinz, sonunda bir skinhead'i vurmak yerine serbest bırakır. Vinz bir polis memuru tarafından öldürülür ve Hubert ile polis arasında gergin bir karşılaşma yaşanır. Olaylar, toplumun bozulmasını ve şiddetin artmasını betimler, geleceğin belirsiz olduğunu vurgular.

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Diabolique (1955)

10. Diabolique (1955)

IMDb: 8.1

Fransa'nın taşralarından birinde bulunan yatılı bir okulun sert ve sadist müdürü Michel'in, okuldaki öğretmenlerden Nicole ile gizli bir ilişkisi vardır. Michel, karısı Christina'ya ve metresi Nicole'e kalp kırıcı bir şekilde davranarak bencil ve acımasız bir karakter sergiler. Karısı ve metresi, onlara işkence eden bu müdürden kurtulmak için bir plan yaparlar. İlk olarak Michel'i zehirlerler ve ardından banyo küvetinde boğarak öldürürler. Cesedi okulun bahçesindeki bakımsız ve kirli havuza atarlar. Ancak beklenmedik bir şekilde havuzun suyu boşalınca, cesedin ortadan kaybolduğunu görürler.

9. The Passion of Joan of Arc (1928)

9. The Passion of Joan of Arc (1928)

IMDb: 8.1

Yüz Yıl Savaşı sırasında İngilizlere karşı birçok savaşa liderlik eden Jeanne d'Arc, Compiegne yakınlarında esir alınır ve sonunda İngilizlere sadık Fransız ruhban sınıfı tarafından sapkınlık suçlamasıyla yargılanmak üzere Rouen'e getirilir. 30 Mayıs 1431'de, Jeanne Fransız kilise mahkemesi tarafından sorguya çekilir. Ona, İngilizleri Fransa'dan kovma görevini Tanrı'dan aldığına inancını sarsacak bir şey söylemesi için baskı yaparlar, ancak o kararlı kalır. O sırada birkaçı, onun gerçekten bir azize olduğuna inanır ve onu destekler. Yetkililer daha sonra aldatmaya başvururlar. Bir rahip, Joan'a sahte bir mektup okur, bu da onu hileyle ikna etmeye çalışır. İşkence odasını görmesi için onu götürdüklerinde, Joan bayılır ancak korkmaz. Yakılma tehdidiyle karşılaştığında, sonunda bir itirafta bulunur ancak sonra bu itirafını geri alır. Yanında toplanan kalabalık arasında çatışma çıkar ve insanlar ölürken, Joan'ın ruhu göğe yükselirken alevler onu korur.

8. Portrait of a Lady on Fire (2019)

8. Portrait of a Lady on Fire (2019)

IMDb: 8.1

Marianne, bir ressam olarak görevlendirilir ve Héloïse'in portresini yapmak için Brittany'deki uzak bir adaya gider. Héloïse, evlenmek üzere olan bir genç kadındır ve resmi için poz vermeyi reddetmektedir. Marianne, Héloïse'i gizlice boyamak için yanında çalışan biri olarak hareket eder. Ancak zamanla ikisi arasında duygusal bir bağ gelişir ve romantik bir ilişki başlar. Ancak, bu ilişki kısa süreli olacaktır çünkü Héloïse evlenmek zorundadır. Marianne, Héloïse'in portresini tamamlar ve ardından ayrılır. Yıllar sonra, Marianne, Héloïse'i bir portrede görür ve ardından onu bir konserde tesadüfen karşılaşır. Bu, geçmişteki duygusal bağlarını yeniden canlandırır ve ikisi arasında bir anlık göz teması yaşanır. Bu film, Marianne ve Héloïse arasındaki aşkı, sanatı ve geçmişi keşfeder.

7. Three Colors: Red (1994)

7. Three Colors: Red (1994)

IMDb: 8.1

Valentine Dussaut, Cenevre Üniversitesi öğrencisi ve yarı zamanlı modeldir. Aşırı kıskanç sevgilisiyle sık sık iletişim kurar ve onunla Londra'da buluşmayı planlar. Bir gün sakız reklamı için poz verirken, üzüntüsünü sergileyen bir fotoğrafı seçilir. Bir modelleme işinin ardından, Valentine eve dönerken hamile bir Malinois köpeği olan Rita'ya çarpar. Köpeğin sahibi Joseph Kern'i bulur ve köpeği alıp bir veterinere götürür. Kern, parayı gönderdiğini doğrular ve Valentine'a köpeği saklamasını söyler. Kern, takip eden günlerde casusluk faaliyetlerini itiraf eden mektuplar yazar. Mahkemede, Kern hava durumu için Karin'e danışır, Karin yakında yeni erkek arkadaşıyla birlikte İngiltere'ye yelken açmayı planlar. Valentine sonunda İngiltere'ye doğru feribota biner

6. The Grand Illusion (1937)

6. The Grand Illusion (1937)

IMDb: 8.1

I. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği dönemde, Fransız hava subayları Yüzbaşı De Boeldieu ve Teğmen Maréchal, Almanya üzerinde keşif uçuşu yaparken düşürülür ve Alman esaretine düşerler. De Boeldieu aristokrat bir subayken, Maréchal işçi sınıfından gelmektedir. Esir olduklarında, Alman subayı Von Rauffenstein tarafından davet edilerek nazik bir yemek sunulur ve şövalyelik kurallarının hala geçerli olduğu bir atmosferde karşılanırlar. Daha sonra hapishaneye dönüştürülmüş bir şatoya götürülürler ve burada çeşitli uluslardan ve sosyal sınıflardan yüzlerce mahkûmla tanışırlar. De Boeldieu, Rauffenstein ile bir dostluk kurar, ancak kaçış planı yaparken De Boeldieu kendini feda eder. Diğer iki Fransız subay, Maréchal ve Rosenthal, bir Alman kadının yardımıyla kaçmayı başarır ve İsviçre'ye sığınır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Army of Shadows (1969)

5. Army of Shadows (1969)

IMDb: 8.1

Fransız Direnişi lideri Philippe Gerbier, Vichy Fransız polisi tarafından tutuklanır ve hapsedilir, ancak Gestapo'dan kaçmayı başarır. Gerbier, bir dizi olayın ardından Marseille'e gider ve eski işbirlikçisi Paul Dounat'ı öldürür. Direniş'e katılan eski bir pilotunun yardımıyla Paris'e seyahat eder ve kimliği gizli bir kişinin aslında Luc olduğunu öğrenir. Londra'da Direniş için destek sağlamaya çalışırken, Gestapo tarafından Félix tutuklandığı haberini alır ve Fransa'ya geri döner. Mathilde, Félix'i kurtarmak için bir plan yapar, ancak başarısız olunca Luc'un tavsiyesiyle Mathilde'i öldürürler. Gerbier ve ekibi Paris'te bir kaçış girişiminde başarılı olur ve sonunda Gerbier, Luc ve diğer üyeleriyle birlikte kaçar.

4. The 400 Blows (1959)

4. The 400 Blows (1959)

IMDb: 8.1

Paris'te büyüyen Antoine Doinel, hem okuldan kaçması hem de hırsızlık yapması nedeniyle ailesi ve öğretmeni tarafından anlaşılmamaktadır. Okulda Balzac'a benzer şekilde yazması, Antoine'u haksız yere suçlamalarla karşı karşıya bırakır ve okulu bırakmasına neden olur. Üvey babasının işyerinden çaldığı daktiloyu geri götürmeye çalışırken yakalanır ve polise teslim edilir. Ailesi arasında yaşanan bir dizi olayın ardından Antoine, sorunlu gençler için bir gözlem merkezine yerleştirilir. Merkezdeki psikologla yapılan görüşmelerde Antoine, mutsuzluğunun nedenlerini açıklar. Bir gün diğer çocuklarla futbol oynarken, denizi görmek için kaçar ve kıyıya ulaşır. Film, Antoine'un denize doğru koşarken çekilen dondurulmuş bir karesiyle sona erer, yüzü kameraya doğru yakınlaştırılır.

3. La Jetée (Short 1962)

3. La Jetée (Short 1962)

IMDb: 8.2

Hikaye, çocukluğunda Orly Havalimanı'na sık sık giden bir adamın yaşamını anlatır. Bir trajediyi tanıklık ettiği gün, adamın hayatı değişir ve olayı daha sonra anlamaya başlar. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle, Paris'teki hayatta kalanlar yeraltı sığınaklarına sığınır. Kahraman, Alman bilim adamlarının deneylerinde bir kobay olarak kullanılır, zaman yolculuğunu deneyimler. Geçmişte, çocukluğunda tanık olduğu kadınla tekrar karşılaşır ve onunla bir ilişki kurar. Geleceğe gönderildiğinde, insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir enerji kaynağı alır. Şimdiki zamanına geri döndüğünde, kendisini kullanılmış hisseder ve kampın kontrolünden kaçmaya çalışır. Ancak, geçmişine döndüğünde, kadının aslında kendi ölümünü tanıdığını fark eder. Bu trajik olay, onun yaşamını sonsuza dek değiştirir.

2. Amélie (2001)

2. Amélie (2001)

IMDb: 8.3

Amélie Poulain, yalnız bir çocukluk geçiren ve büyüdüğünde Montmartre'deki Çift Değirmen'de garsonluk yapan bir genç kadındır. Hayatı, esrarengiz bir metal kutu bulmasıyla değişir ve kutunun sahibini bulma yolculuğuna çıkar. Bu arayışı sırasında, çevresindekilerin mutluluğu için çeşitli iyilikler yaparak kendi hayatına anlam katar. Ancak kendi duygusal ihtiyaçlarına da dikkat etmeyi öğrenir ve tuhaf karakter Nino ile olan ilişkisi onun için bir dönüm noktası olur. Sonunda, başkalarının mutluluğunu sağlarken kendi mutluluğunu da bulur ve hayatına devam eder.

1. The Intouchables (2011)

1. The Intouchables (2011)

IMDb: 8.5

Driss, Paris'te polis takibi sırasında Philippe'ın Maserati'sini sürecek kadar hızlı sürüyor ve onu hastaneye yetiştirmek için polisleri aldatıyor. Film, Philippe'ın mülkünde bakıcı olarak işe alınan Driss'in ve Philippe'ın arkadaşı Yvonne'un dostluk hikayesini anlatan bir geri dönüşle başlıyor. Driss, işe alındığında başlangıçta işi yapmaya pek istekli değildir, ancak Philippe'ın yaşamına renk katıyor ve onunla ilgilenerek düzenli bir yaşam sürmesine yardımcı oluyor. Philippe, Driss'in geçmişini umursamaz ve onu işten çıkarmaz, çünkü Driss diğerleri gibi acıma duygusuyla yaklaşmaz. Driss, Philippe'ı hayata geri döndürür ve ona yeni deneyimler yaşatır, örneğin resim yapma ve müzik dinleme gibi. Philippe'ın eski eşinin mektuplaşarak tanıştığı Eléonore ile tanışmasını sağlar. Driss'in kuzeniyle ilgili ailevi sorunlarına yardımcı olmak için Philippe'dan işten ayrılır. Film, Philippe'ın iyileşmesini ve Eléonore ile tanışmasını, Driss'in arkadaşlarına dönüşünü ve Philippe'ın geri kazanılmış mutluluğunu gösteren bir finalle sona erer.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu Fransız sinemasının başyapıtları hakkında ne düşüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu Fransız sinemasının başyapıtları hakkında ne düşüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?