Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Size Adeta Bir Sinema Şöleni Yaşatacak Birbirinden Büyüleyici Fransız Filmleri
Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Size Adeta Bir Sinema Şöleni Yaşatacak Birbirinden Büyüleyici Fransız Filmleri
Kaynak: https://collider.com/best-french-movi...
Yıllar boyunca Fransa, film endüstrisine sayısız yüksek kaliteli yapım sunarak izleyicileri ilginç hikayeleriyle büyülüyor. Fransız sinemasının izleyicilerini büyüleyen çoğu zaman mizahi anlarla süslenmiş son derece dramatik ve biraz felsefi bir anlatımı var. İyi yazılmış karakterler anlamlı bir gelişim gösteriyor, hikayeye derinlik katıyor. Göz alıcı, sofistike mekanlar ve mekanlar ise izleme deneyimini daha da güçlendiriyor. Biz de bu listemizde en iyi 25 Fransız filmini derledik. İşte o liste 👇
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25. Beau Travail (1999)
24. The Piano Teacher (2001)
23. Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975)
22. Eyes Without a Face (1960)
21. Blue Is the Warmest Colour (2013)
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20. Breathless (1960)
19. A Prophet (2009)
18. Cléo from 5 to 7 (1962)
17. The Umbrellas of Cherbourg (1964)
16. Hiroshima Mon Amour (1959)
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15. Playtime (1967)
14. Persepolis (2007)
13. Mommy (2014)
12. The Samurai (1967)
11. La haine (1995)
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10. Diabolique (1955)
9. The Passion of Joan of Arc (1928)
8. Portrait of a Lady on Fire (2019)
7. Three Colors: Red (1994)
6. The Grand Illusion (1937)
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5. Army of Shadows (1969)
4. The 400 Blows (1959)
3. La Jetée (Short 1962)
2. Amélie (2001)
1. The Intouchables (2011)
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Peki siz bu Fransız sinemasının başyapıtları hakkında ne düşüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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