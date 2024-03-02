Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Size Adeta Bir Sinema Şöleni Yaşatacak Birbirinden Büyüleyici Fransız Filmleri

IMDb: 7.5

Viyana Müzik Konservatuvarı'nda geç 30'lu yaşlarında bir piyano profesörü olan Erika Kohut, hâkimiyet kurma eğilimindeki yaşlı annesiyle bir apartmanda yaşar. Geçmişte babası uzun süreli bir akıl hastanesi sakinidir ve Erika'nın cinsel baskılanma ve yalnızlığı, gözetleme, sadomazoşist sapkınlıklar ve kendine zarar verme gibi parafililerle kendini gösterir. Bir resitalde, genç ve piyano çalan bir mühendis olan Walter Klemmer ile tanışır ve ona ders vermeyi kabul eder. Walter'ın, annesinin mücadele eden bir diğer öğrencisi Anna Schober ile sosyalleştiğini gördüğünde, ona zarar verir ve Anna'nın elini keserek gelecek konserde çalmasını engeller. Walter, Erika'yı tuvalete kadar takip eder ve ona olan arzusunu açıkça ifade eder, ancak Erika, sadomazoşistik fantazilerini gerçekleştirmek için ondan uzak durmasını ister. Erika, Walter'a bu ilişkiyi kabul etmesi halinde hangi eylemlere izin vereceğini belirten bir mektup verir. Walter, mektubu okuduktan sonra Erika'nın isteklerinden iğrenir ve onu terk eder. Bir gece, Erika, annesiyle birlikte yatakta yatarken, annesine saldırır ve onu taciz eder. Bir gün, Walter, Erika'yı silahlı saldırıya uğrar ve onu tecavüz eder. Ertesi gün, Erika, bir konserde kendi kendine zarar verir ve konser salonundan dışarı çıkar.