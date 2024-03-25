Stranger Things Severlerin 8 Yıldır Şikayet Ettiği Karakterin Sevilmeyen Özellikleri Baştan Aşağı Değiştirildi

2016 yılında Netflix'te gösterime girdiğinden beri Stranger Things, dizi dünyasının altını üstünü getiriyor. Hikayesinden tutun da dizinin karakterlerine kadar her şey konuşulup tartışılıyor. Bu tartışmalardan biri de dizide görünümü hiç değişmeyen Will karakteri üzerineydi. Ancak karakterle ilgili nihayet bir değişim yapıldığı ortaya çıktı. Detaylar içerikte!