Stranger Things Severlerin 8 Yıldır Şikayet Ettiği Karakterin Sevilmeyen Özellikleri Baştan Aşağı Değiştirildi
Stranger Things Severlerin 8 Yıldır Şikayet Ettiği Karakterin Sevilmeyen Özellikleri Baştan Aşağı Değiştirildi
2016 yılında Netflix'te gösterime girdiğinden beri Stranger Things, dizi dünyasının altını üstünü getiriyor. Hikayesinden tutun da dizinin karakterlerine kadar her şey konuşulup tartışılıyor. Bu tartışmalardan biri de dizide görünümü hiç değişmeyen Will karakteri üzerineydi. Ancak karakterle ilgili nihayet bir değişim yapıldığı ortaya çıktı. Detaylar içerikte!
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2016'dan beri ekranlara gelen Netflix'in popüler dizisi Stranger Things, 5. sezonuyla final yapacak. Dizinin yayın tarihi ve son sezonun hikayesi her ne kadar belli olmasa da hayranlar tarafından oldukça çok merak ediliyor. Özellikle de karakterlerin değişimini...
Noah Schnapp'in canlandırdığı Will Byers'ı Stranger Things severler yakından tanıyordur. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Will, ilk sezonda kaybolmasının ardından resmen bir fenomene dönüştü.
Ancak Will'i sevenler onunla alakalı bir konudan oldukça şikayetçiydi. Stranger Things karakterlerinin hepsi 4 sezon boyunca görünüş olarak değişmişlerdi. Duygusal ilişkiler içerisine girmişler ve kişilikleri değişmişti. Sadece Will fiziksel ve kişisel olarak değişmeden kalmıştı. Tabii bu durum hayranlar arasında tartışmaya yol açmıştı.
Öyle ki Will ile alakalı paylaşılan her fotoğraf ya da bilgi çok konuşuluyor. İşte son zamanlarda çok konuşulan fotoğraflardan biri de dizinin yaratıcısından geldi. Independent Türkçe'nin haberine göre Stranger Things'in yaratıcısı Ross Duffer, Will Byers'ın doğum gününü kutlamak için karakterin fotoğraflarını paylaştı.
Ross Duffer'ın paylaştığı set fotoğrafında Demogorgon tarafından kaçırıldığından beri dizinin merkezinde yer alan Will Byers'ın görünümünün 5. sezonda düzeltildiği ortaya çıktı.
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Fotoğrafa baktığımızda 5. sezonda akıbetinin ne olacağını merak ettiğimiz Will Byers'ın o meşhur kötü saç kesimi düzelmiş ve sevilen karakter daha modern bir görünüme kavuşmuş. Siz Stranger Things'in final sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi ne bekliyor? Buyrun yorumlara!
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