Colin Farrell'ın Canlandırdığı Batman'in Düşmanı Penguin'i Konu Alan Dizinin Fragmanına Gelen Tepkiler
Colin Farrell'ın Canlandırdığı Batman'in Düşmanı Penguin'i Konu Alan Dizinin Fragmanına Gelen Tepkiler
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Batman'in düşmanlarından Penguin'i konu alan 'The Penguin' dizisi süper kahraman film serisinin hayranlarının merakla beklediği yapımlardan biri.
"The Batman" filmiyle aynı evrende geçen 'The Penguin' dizisi önümüzdeki sonbaharda HBO'da gösterime girecek. Penguin karakteri filmde olduğu gibi yine Colin Farrell tarafından canlandırılıyor.
Dizide Colin Farrell’a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirde O’Connel gibi isimler eşlik ediyor.
The Batman filminin sonrasında geçen dizi, Penguin'in Gotham'ın suç dünyasına hükmetmeye çalışmasını ve bu çabaları sırasında başına gelen olayları konu alıyor.
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Peki Batman hayranları tarafından merakla beklenen dizinin fragmanına ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Harika bir HBO yapımı gibi durmuyor mu? Yorumlara buyrun!
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