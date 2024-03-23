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Colin Farrell'ın Canlandırdığı Batman'in Düşmanı Penguin'i Konu Alan Dizinin Fragmanına Gelen Tepkiler

Colin Farrell'ın Canlandırdığı Batman'in Düşmanı Penguin'i Konu Alan Dizinin Fragmanına Gelen Tepkiler

dizi Batman
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 12:50

Batman'in düşmanlarından biri olan Penguin'i konu alan 'The Penguin' dizisinden ilk fragman geldi. Gelin dizinin ayrıntılarına, fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Batman'in düşmanlarından Penguin'i konu alan 'The Penguin' dizisi süper kahraman film serisinin hayranlarının merakla beklediği yapımlardan biri.

Batman'in düşmanlarından Penguin'i konu alan 'The Penguin' dizisi süper kahraman film serisinin hayranlarının merakla beklediği yapımlardan biri.

"The Batman" filmiyle aynı evrende geçen 'The Penguin' dizisi önümüzdeki sonbaharda HBO'da gösterime girecek. Penguin karakteri filmde olduğu gibi yine Colin Farrell tarafından canlandırılıyor.

"The Batman" filmiyle aynı evrende geçen 'The Penguin' dizisi önümüzdeki sonbaharda HBO'da gösterime girecek. Penguin karakteri filmde olduğu gibi yine Colin Farrell tarafından canlandırılıyor.

Dizide Colin Farrell’a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirde O’Connel gibi isimler eşlik ediyor.

Dizide Colin Farrell’a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirde O’Connel gibi isimler eşlik ediyor.

The Batman filminin sonrasında geçen dizi, Penguin'in Gotham'ın suç dünyasına hükmetmeye çalışmasını ve bu çabaları sırasında başına gelen olayları konu alıyor.

The Batman filminin sonrasında geçen dizi, Penguin'in Gotham'ın suç dünyasına hükmetmeye çalışmasını ve bu çabaları sırasında başına gelen olayları konu alıyor.

Geçtiğimiz günlerde HBO, 'The Penguin' dizisinin ilk fragmanını yayınladı. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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Peki Batman hayranları tarafından merakla beklenen dizinin fragmanına ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Peki Batman hayranları tarafından merakla beklenen dizinin fragmanına ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Harika bir HBO yapımı gibi durmuyor mu? Yorumlara buyrun!

Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Harika bir HBO yapımı gibi durmuyor mu? Yorumlara buyrun!
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