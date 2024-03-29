Örümcek Adam Filminde Rol Alan Kirsten Dunst, O Meşhur Öpüşme Sahnesinde Yaşadıklarını Anlattı!
Örümcek Adam Filminde Rol Alan Kirsten Dunst, O Meşhur Öpüşme Sahnesinde Yaşadıklarını Anlattı!
Örümcek Adam filminde Mary-Jane Watson'ı canlandıran Kirsten Dunst, filmdeki meşhur öpüşme sahnesiyle ilgili komik ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gelin o sahnenin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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2002 yapımı Örümcek-Adam (Spider-Man) filmi vizyona girdiği yıl gişede adeta rüzgar gibi esmişti. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstlenmiş, başrollerinde ise Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Cliff Robertson ve Rosemary Harris yer almıştı.
Kirsten Dunst bu filmde Tobey Maguire'nin oynadığı Peter Parker'ın aşık olduğu Mary-Jane Watson'ı canlandırmıştı. Dunst, geçtiğimiz günlerde ITV'nin sohbet programı The Jonathan Ross Show'da Örümcek Adam'daki o meşhur öpüşme sahnesini çekerken yaşadıklarını anlattı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Kirsten Dunst, öpüşme sahnesini içler acısı bir deneyim olarak nitelendirdi. Hatırlarsanız Mary-Jane o sahnede Örümcek Adam bir ağdan baş aşağı sarkarken onunla dudak dudağa öpüşmüştü.
Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
Kirsten Dunst espri yapmadan da duramadı tabii...
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