Belki de Hiç Çekmem! Nuri Bilge Ceylan'dan Hayranlarını Üzecek Bir Açıklama Geldi

'Çocukluğum Çanakkale Yenice'de geçti. O küçücük kasabada bir sinema vardı ve her gün film değişirdi. Nasıl yaşamamız gerektiğini ve ne olmak istediğimizi o sinemadan öğrendik. Mehmet Eryılmaz'ın bana çok büyük faydası olmuştur. O olmasaydı ben sinemaya başlamamış bile olabilirdim. Eryılmaz çektiği bir kısa filmde beni başrolde oynattı. Filmin bütün aşamalarına dahil oldum. Montajına bile girdim. Her şey mucize gibiydi benim için. Sonra bir kamera satın aldım ve ben de çekmeye başladım' dedi.