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Belki de Hiç Çekmem! Nuri Bilge Ceylan'dan Hayranlarını Üzecek Bir Açıklama Geldi

Belki de Hiç Çekmem! Nuri Bilge Ceylan'dan Hayranlarını Üzecek Bir Açıklama Geldi

Sinema film Nuri Bilge Ceylan
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 13:17

'Kuru Otlar Üstüne' filminin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde yeni film projeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceylan, konuşmasında yeni bir projesinin olmadığını, belki de bundan sonra hiç film çekmeyeceğini dile getirdi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.gercekgundem.com/kultur-s...
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Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz yıl vizyona giren "Kuru Otlar Üstüne" filmi çok beğenilmişti. Film, 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı.

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz yıl vizyona giren "Kuru Otlar Üstüne" filmi çok beğenilmişti. Film, 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı.

Film aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde 9 ödül almaya hak kazanmıştı.

Film aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde 9 ödül almaya hak kazanmıştı.

Geçtiğimiz gün Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı. Yönetmenin 1995 yılında ilk çektiği film olan "Koza", Akbank Sanat'ta katılımcılarla birlikte izlendi. Ceylan film gösteriminin ardından sinema dünyası ve yeni projeleri hakkında dikkat çeken konuşmalar yaptı.

Geçtiğimiz gün Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı. Yönetmenin 1995 yılında ilk çektiği film olan "Koza", Akbank Sanat'ta katılımcılarla birlikte izlendi. Ceylan film gösteriminin ardından sinema dünyası ve yeni projeleri hakkında dikkat çeken konuşmalar yaptı.

Sinemaya adım attığı ilk yıllardan bahseden Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada,

Sinemaya adım attığı ilk yıllardan bahseden Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada,

'Çocukluğum Çanakkale Yenice'de geçti. O küçücük kasabada bir sinema vardı ve her gün film değişirdi. Nasıl yaşamamız gerektiğini ve ne olmak istediğimizi o sinemadan öğrendik. Mehmet Eryılmaz'ın bana çok büyük faydası olmuştur. O olmasaydı ben sinemaya başlamamış bile olabilirdim. Eryılmaz çektiği bir kısa filmde beni başrolde oynattı. Filmin bütün aşamalarına dahil oldum. Montajına bile girdim. Her şey mucize gibiydi benim için. Sonra bir kamera satın aldım ve ben de çekmeye başladım' dedi.

O yıllarda video kamera ve internet yoktu diyen Ceylan yeni projelerine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ceylan,

O yıllarda video kamera ve internet yoktu diyen Ceylan yeni projelerine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ceylan,

'Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Çekmecesinde bir sürü projesi olan yönetmenlerden biri değilim. Çünkü film yapmak insanı değiştiriyor. 2 projem olsa bile birinciyi çeksem ikinciyi çekmek istemiyorum. Ben de bu sürede bekliyorum, kitap okuyorum, geziyorum, duygularımı akışına bırakıyorum. Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum. Bu aralar daha çok fotoğrafla uğraşıyorum' dedi.

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