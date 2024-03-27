Belki de Hiç Çekmem! Nuri Bilge Ceylan'dan Hayranlarını Üzecek Bir Açıklama Geldi
Belki de Hiç Çekmem! Nuri Bilge Ceylan'dan Hayranlarını Üzecek Bir Açıklama Geldi
Kaynak: https://www.gercekgundem.com/kultur-s...
'Kuru Otlar Üstüne' filminin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde yeni film projeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceylan, konuşmasında yeni bir projesinin olmadığını, belki de bundan sonra hiç film çekmeyeceğini dile getirdi. Detaylar içerikte!
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Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz yıl vizyona giren "Kuru Otlar Üstüne" filmi çok beğenilmişti. Film, 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı.
Film aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde 9 ödül almaya hak kazanmıştı.
Geçtiğimiz gün Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı. Yönetmenin 1995 yılında ilk çektiği film olan "Koza", Akbank Sanat'ta katılımcılarla birlikte izlendi. Ceylan film gösteriminin ardından sinema dünyası ve yeni projeleri hakkında dikkat çeken konuşmalar yaptı.
Sinemaya adım attığı ilk yıllardan bahseden Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada,
O yıllarda video kamera ve internet yoktu diyen Ceylan yeni projelerine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ceylan,
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