Karayip Korsanları Filminde Johnny Depp'in Geri Dönüp Dönmeyeceği İddialarına Kesin Bir Yanıt Geldi!
Karayip Korsanları Filminde Johnny Depp'in Geri Dönüp Dönmeyeceği İddialarına Kesin Bir Yanıt Geldi!
Tüm zamanların en çok izlenen serilerinden biri olan Karayip Korsanları'nın altıncısı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı ise büyük bir merak konusu. Uzun zamandır Johnny Depp'in seriye geri döneceği iddia ediliyordu ancak serinin yapımcısı bu iddialara son noktayı koydu. Detaylar içerikte!
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'Karayip Korsanları' film serisini aranızda izlemeyen yoktur. Yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın, yönetmenliğini ise Gore Verbinski'nin yaptığı film serisi sinema tarihinin en popüler serileri arasındadır.
Başrollerinde Johnny Depp, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Orlando Bloom ve Keira Knightley'ın yer alan seri, Siyah İnci'nin Laneti (2003), Ölü Adamın Sandığı (2006), Dünya'nın Sonu (2007), Gizemli Denizlerde (2011) ve Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) ile adeta fırtınalar estirmişti.
Disney'in yeni bir 'Karayip Korsanları' serisi üzerinde çalıştığı haberleri hayranları çok sevindirmişti. Ancak seride yer alacak oyuncuların kim olacağı hakkında ortaya birbirinden çeşitli iddialar atılmıştı. Bu söylentilerden en büyüğü Johnny Depp'in seriye geri dönüp dönmeyeceği konusuydu.
Hatırlarsanız Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulmuştu. Dava Depp'in lehine sonuçlanınca Disney, ünlü oyuncu ile seride oynaması için tekrar iletişime geçti.
Tabii bu haber geri döneceği iddialarını ortaya çıkardı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanladı.
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Johnny Depp'in geri dönmeyeceği konuşulurken bu sefer ortaya bambaşka bir iddia atıldı. Serinin altıncı filminin başrolünde The Bear dizisinin oyuncusu Ayo Edebiri'nin yer alacağı haberleri yayıldı.
Karayip Korsanları'nın yapımcısı Jerry Bruckheimer ise filmle ilgili dedikodulara son noktayı koydu. Yapımcı serinin 'reboot' olacağını dile getirdi.
Variety'de yer alan habere göre Jerry Bruckheimer yaptığı açıklamada,
Yapımcı Jerry Bruckheimer'ın bu açıklaması gösteriyor ki Johnny Depp seriye geri dönmeyecek. Belki de kovulduğu için dönmek istemiyor olabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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