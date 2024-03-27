Karayip Korsanları Filminde Johnny Depp'in Geri Dönüp Dönmeyeceği İddialarına Kesin Bir Yanıt Geldi!

Tüm zamanların en çok izlenen serilerinden biri olan Karayip Korsanları'nın altıncısı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı ise büyük bir merak konusu. Uzun zamandır Johnny Depp'in seriye geri döneceği iddia ediliyordu ancak serinin yapımcısı bu iddialara son noktayı koydu. Detaylar içerikte!