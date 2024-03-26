Zendaya ve Sydney Sweeney'in Başrolde Olduğu 'Euphoria' Dizisinin Hayranlarına HBO'dan Kötü Bir Haber Geldi
Zendaya ve Sydney Sweeney'in Başrolde Olduğu 'Euphoria' Dizisinin Hayranlarına HBO'dan Kötü Bir Haber Geldi
HBO'nun popüler dizisi Euphoria'nın 3. sezonu hayranlar tarafından merakla bekleniyor. Dizinin çekimleri yakın bir tarihte başlayacaktı ancak HBO çekimlerin ertelendiğini duyurdu. Peki HBO çekimleri neden erteledi? Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sam Levinson tarafından HBO için yaratılan Amerikan televizyon dizisi Euphoria, son zamanların en popüler dizilerinden biri. Dizinin oyuncu kadrosunda Zendaya, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi ve Sydney Sweeney yer alıyor.
Bu gençlik dizisi, ayık olmak ve dünyadaki yerini bulmak için mücadele eden ve sorunlu bir uyuşturucu bağımlısı olan Rue Bennett'in hikayesine odaklanıyor.
Şimdilik 2 sezon yayınlanan dizinin 3. sezonunun ne zaman ekranlara geleceği hayranlar tarafından merakla bekleniyor. Dizinin çekimlerine yakın tarihlerde başlanacaktı ancak HBO, 3. sezon çekimlerinin ertelendiğini duyurdu.
Dizinin yaratıcısı Sam Levinson yaptığı açıklamada,
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre Euphoria'nın yeni sezonunun neden ertelenediğine dair başka detaylar da ortaya çıktı. Hollywood Reporter ve TheWrap'in aktardığına göre 3. sezon, karakterlerin liseden mezun olduktan sonra başına gelenleri konu alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dizinin yaratıcısı Levinson'un açıklamasına göre yeni sezonda Zendaya'nın canlandırdığı Rue karakteri yozlaşmış bir dünyada ilkeleri olan bir birey olmanın ne anlama geldiğini keşfedecek.
Siz Euphoria'nın 3. sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi kara film tadında bir sezon bekliyor olabilir mi? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda