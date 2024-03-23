Sevgilisinin Kanını İçen Megan Fox Satanist Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu

'Ben satanist değilim. Machine Gun Kelly ile kan değişimi yapıyorum. Yaptığım ayin zararsız bir kan anlaşmasından ibaret. Kelly benim ruh eşim ve ruh ikizim. İki sene önce nişanlanmıştık ama şu an ilişkimiz hakkında net bir durum yok. Sadece biliyorum ki aramızda her ne olursa olsun kopmayacak bir bağımız var. O yüzden Kelly ile kanımı değiştirmek bana iğrenç gelmiyor' dedi.