Sevgilisinin Kanını İçen Megan Fox Satanist Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
Sevgilisinin Kanını İçen Megan Fox Satanist Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
Son yıllarda satanist olduğu iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Megan Fox, katıldığı bir programda bu iddialara açıklık getirdi. Ünlü oyuncu yaptığı ayinin bir kan anlaşmasından ibaret olduğunu söyledi. Detaylar içerikte!
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Hollywood dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Megan Fox, yaptığı her hareketle ve açıklamayla magazin dünyasının gündeminden düşmüyor.
Ünlü oyuncu yaptırdığı estetik operasyonlarla son yıllarda çok sık konuşuluyor. Zira güzel mi güzel oyuncu giderek tanınmaz hale geliyor.
Amerikalı rapçi Machine Gun Kelly ile 2020'den beri sürdürdüğü ayrılmalı barışmalı ilişkinin bu değişimin sebeplerinden biri olduğu düşünülüyor.
Megan Fox'un doğal güzelliğini giderek kaybetmesinin yanı sıra son zamanlarda onun hakkında çok sık konuşulan bir iddia var ki duyunca şaşırmamak elde değil.
Ünlü oyuncunun düzenli olarak satanist ayinlere katıldığı söylentisi dillere dolanmış ve iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Ünlü oyuncunun sevgilisiyle karşılıklı olarak kanlarını içmesi bu söylentilerin başlamasına neden olmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde Alex Cooper'ın Call Her Daddy podcast'ine katılan Megan Fox, bu iddialara bir açıklık getirdi. Independent Türkçe'nin haberine göre Cooper Fox'a kendisini hedef alan bir spekülasyon var mı diye sorduğunda ünlü oyuncu "satanist ayin" hakkında konuşmaya başladı.
Kana Susadım (Jennifer's Body) filminin başrol oyuncusu Megan Fox yaptığı açıklamada,
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