Dünyaca Ünlü Oyuncu Nicole Kidman, Babasının Tabutu Başında Yaptığı Garip Hareketlerin Nedenini İtiraf Etti
Dünyaca Ünlü Oyuncu Nicole Kidman, Babasının Tabutu Başında Yaptığı Garip Hareketlerin Nedenini İtiraf Etti
Ünlü Hollywood oyuncusu Nicole Kidman, geçtiğimiz gün Elle dergisine yaptığı bir röportajda samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, 10 sene önce kaybettiği babasının tabutu başında yaşadıklarını anlattı. Detaylar içerikte!
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Nicole Kidman, Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri. Ünlü oyuncuyu en çok Eyes Wide Shut, The Hours, Aquaman ve Batman Forever filmlerinden tanıyoruz.
Nicole Kidman, 2002 yılında The Hours filmindeki Virginia Woolf rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Avustralyalı oyuncu ayrıca Stanley Kubrick'in 1999 yapımı filmi Eyes Wide Shut'da Tom Cruise ile birlikte rol alarak büyük ses getirmişti.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 2014 yılında beklenmedik bir şekilde Singapur'da hayatını kaybeden babasıyla alakalı samimi bir itirafta bulundu. Milliyet'in haberine göre 56 yaşındaki ünlü oyuncu babası Antony Kidman'ı tabut içerisinde gördüğünde gülme krizine girmiş.
Elle dergisine konuşan Nicole Kidman yaptığı açıklamada,
"Daha önce de başıma gelmişti"
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Ünlü oyuncu yeni dizisi Expats'te de buna benzer bir sahneyi yaşadığı karakteri oynuyor. Kidman dizide oğlunun eşkaline uyan bir cesedi görmeye giden Margaret adındaki bir kadını canlandırıyor.
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