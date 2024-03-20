Dünyaca Ünlü Oyuncu Nicole Kidman, Babasının Tabutu Başında Yaptığı Garip Hareketlerin Nedenini İtiraf Etti

Nicole Kidman itirafına şu sözleri de ekledi: 'Sanırım ruhum bu acıyı kaldıramadı. Hayatımın başka dönemlerinde de en uygunsuz zamanlarda güldüğüm olmuştu. Acı verici anlarsa vücudum kısa devre yapıyor. O an hayatta kalmak için tepki vermeye ihtiyacım oluyor. Yapmazsam kendimi ölecekmiş gibi hissediyorum.'