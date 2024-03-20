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Dünyaca Ünlü Oyuncu Nicole Kidman, Babasının Tabutu Başında Yaptığı Garip Hareketlerin Nedenini İtiraf Etti

Dünyaca Ünlü Oyuncu Nicole Kidman, Babasının Tabutu Başında Yaptığı Garip Hareketlerin Nedenini İtiraf Etti

Magazin
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 12:49

Ünlü Hollywood oyuncusu Nicole Kidman, geçtiğimiz gün Elle dergisine yaptığı bir röportajda samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, 10 sene önce kaybettiği babasının tabutu başında yaşadıklarını anlattı. Detaylar içerikte!

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Nicole Kidman, Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri. Ünlü oyuncuyu en çok Eyes Wide Shut, The Hours, Aquaman ve Batman Forever filmlerinden tanıyoruz.

Nicole Kidman, Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri. Ünlü oyuncuyu en çok Eyes Wide Shut, The Hours, Aquaman ve Batman Forever filmlerinden tanıyoruz.

Nicole Kidman, 2002 yılında The Hours filmindeki Virginia Woolf rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Avustralyalı oyuncu ayrıca Stanley Kubrick'in 1999 yapımı filmi Eyes Wide Shut'da Tom Cruise ile birlikte rol alarak büyük ses getirmişti.

Nicole Kidman, 2002 yılında The Hours filmindeki Virginia Woolf rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Avustralyalı oyuncu ayrıca Stanley Kubrick'in 1999 yapımı filmi Eyes Wide Shut'da Tom Cruise ile birlikte rol alarak büyük ses getirmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 2014 yılında beklenmedik bir şekilde Singapur'da hayatını kaybeden babasıyla alakalı samimi bir itirafta bulundu. Milliyet'in haberine göre 56 yaşındaki ünlü oyuncu babası Antony Kidman'ı tabut içerisinde gördüğünde gülme krizine girmiş.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 2014 yılında beklenmedik bir şekilde Singapur'da hayatını kaybeden babasıyla alakalı samimi bir itirafta bulundu. Milliyet'in haberine göre 56 yaşındaki ünlü oyuncu babası Antony Kidman'ı tabut içerisinde gördüğünde gülme krizine girmiş.

Elle dergisine konuşan Nicole Kidman yaptığı açıklamada,

Elle dergisine konuşan Nicole Kidman yaptığı açıklamada,

'Babamın ölümüyle yıkıldım. Cenazesini görmeye gittiğimde duygularımı kontrol edemedim. Babamı tabutta gördüğümde kontrolsüz bir şekilde gülmeye başladım. Çünkü çok yıkılmıştım' dedi.

"Daha önce de başıma gelmişti"

"Daha önce de başıma gelmişti"

Nicole Kidman itirafına şu sözleri de ekledi: 'Sanırım ruhum bu acıyı kaldıramadı. Hayatımın başka dönemlerinde de en uygunsuz zamanlarda güldüğüm olmuştu. Acı verici anlarsa vücudum kısa devre yapıyor. O an hayatta kalmak için tepki vermeye ihtiyacım oluyor. Yapmazsam kendimi ölecekmiş gibi hissediyorum.'

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Ünlü oyuncu yeni dizisi Expats'te de buna benzer bir sahneyi yaşadığı karakteri oynuyor. Kidman dizide oğlunun eşkaline uyan bir cesedi görmeye giden Margaret adındaki bir kadını canlandırıyor.

Ünlü oyuncu yeni dizisi Expats'te de buna benzer bir sahneyi yaşadığı karakteri oynuyor. Kidman dizide oğlunun eşkaline uyan bir cesedi görmeye giden Margaret adındaki bir kadını canlandırıyor.

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