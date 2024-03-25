Başrollerinde Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın Yer Aldığı 'Mavi Mağara' Filminin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!
Başrollerinde Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın Yer Aldığı 'Mavi Mağara' Filminin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrolünde yer alacağı 'Mavi Mağara' filmiyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Filmin netleşen kadrosuna ve çekimlerin ne zaman başlayacağı ayrıntısına gelin hep birlikte bakalım.
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Kerem Bürsin, 2013 yılında ekranlara gelen 'Güneşi Beklerken' adlı diziyle Türk televizyonlarında adından söz ettirmeyi başaran bir oyuncu. Günümüzde Bürsin'in hayran kitlesi Türkiye sınırlarını aşmış durumda.
'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' dizileriyle de popülerliği artan ünlü oyuncu son günlerde yeni bir projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği ve senaryosunu Kerem Bürsin'in yazdığı 'Mavi Mağara' filmi bu hafta sete çıkıyor. Dizinin başrollerini Ay Yapım ile anlaşması olan Kerem Bürsin ile Devrim Özkan paylaşıyor.
Çekimleri önce İstanbul'da sonra da Kaş'ta yapılacak aşk ve dram türündeki bu filmde Kerem Bürsin, Cem adındaki bir askeri canlandırıyor.
Vatanım Sensin, Vuslat, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi başarılı yapımlarda rol alan Devrim Özkan ise bu filmde Alara adındaki bir arkeolog karaktere hayat veriyor.
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Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yanı sıra 'Mavi Mağara'da Okan Yalabık, Deniz Cengiz, Ece Dizdar, Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Sabahattin Yakut, Alper Baytekin ve Temmuz Gürkan Karaca rol alıyor. Filmin henüz ismi açıklanmayan bir dijital platformda yayınlanması bekleniyor.
Filmin ayrıntılarını hepimiz heyecanla bekliyoruz. Bakalım adını Kaş'taki turistik Mavi Mağara'dan alan filmde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan ikilisi bize nasıl bir hikaye anlatacak? Bekleyip görelim...
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