Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Disney Şirketinin Yatırımcısı, Filmlerde Siyahların ve Kadınların Başrolde Yer Almasına Tepki Gösterdi!

Disney Şirketinin Yatırımcısı, Filmlerde Siyahların ve Kadınların Başrolde Yer Almasına Tepki Gösterdi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 11:21

Disney'in yaklaşık 3,5 milyar dolarlık hissesini kontrol eden yatırımcı Nelson Peltz, verdiği bir röportajda şirketin stratejisini kınadı. Peltz, Disney'in filmlerde sadece siyah ya da kadın oyuncuları kadroya almasına çok tepki gösterdi. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Disney şirketinin yönetim kurulundaki koltuk kapmaca savaşları durmak bilmiyor. Aktivist yatırımcı Nelson Peltz'in şirketi Trian Partners, Disney'in yaklaşık 3,5 milyar dolarlık hissesini kontrol ediyor.

Disney şirketinin yönetim kurulundaki koltuk kapmaca savaşları durmak bilmiyor. Aktivist yatırımcı Nelson Peltz'in şirketi Trian Partners, Disney'in yaklaşık 3,5 milyar dolarlık hissesini kontrol ediyor.

Disney'in düşen hisse fiyatı ve küçülen marj seviyeleri nedeniyle Peltz, bu kontrol savaşını daha da hızlandırdı. 81 yaşındaki milyarder, Disney'in mevcut CEO'su Bob Iger'la bir yönetim kurulu savaşına girdi.

Disney'in düşen hisse fiyatı ve küçülen marj seviyeleri nedeniyle Peltz, bu kontrol savaşını daha da hızlandırdı. 81 yaşındaki milyarder, Disney'in mevcut CEO'su Bob Iger'la bir yönetim kurulu savaşına girdi.

Disney, Peltz'in şirketi Trian Partners'ın film sektörü hakkkında hiçbir şey bilmediğini iddia ederken Nelson Peltz de Disney hakkında, "Arka arkaya 5 büyük başarısızlığa bakılırsa onların da bildiklerini sanmıyorum" diyerek bir çıkış yaptı.

Disney, Peltz'in şirketi Trian Partners'ın film sektörü hakkkında hiçbir şey bilmediğini iddia ederken Nelson Peltz de Disney hakkında, "Arka arkaya 5 büyük başarısızlığa bakılırsa onların da bildiklerini sanmıyorum" diyerek bir çıkış yaptı.

Nelson Peltz Disney hakkında yaptığı açıklamada,

'Animasyonda birinciliği kaybettiler, uzun metrajda birinciliği kaybettiler. Belki de bu birimlerde yönetimi değiştirmenin zamanı gelmiştir' dedi.

Ancak Nelson'un Disney hakkında son söylediği sözler sinema aleminde resmen gündem oldu. Oyuncu Nicola Peltz'in babası, Financial Times'a verdiği bir röportajda Disney'in film stratejisini kınadı.

Ancak Nelson'un Disney hakkında son söylediği sözler sinema aleminde resmen gündem oldu. Oyuncu Nicola Peltz'in babası, Financial Times'a verdiği bir röportajda Disney'in film stratejisini kınadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Nelson Peltz, Disney'in filmlerini fazla duyarcı olmakla eleştirdi. Başrolünde siyah ve kadın oyuncuların rol aldığı Black Panther ve The Marvels filmlerini yerden yere vurdu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Nelson Peltz, Disney'in filmlerini fazla duyarcı olmakla eleştirdi. Başrolünde siyah ve kadın oyuncuların rol aldığı Black Panther ve The Marvels filmlerini yerden yere vurdu.

Peltz verdiği röportajda,

Peltz verdiği röportajda,

'Neden tamamı kadınlardan oluşan bir Marvel filmi yapmak zorundayım? Kadınlara karşı olduğumdan değil ama neden bunu yapmak zorundayım? Neden her ikisini de içeren Marvel filmleri yok? Neden tamamı siyahlardan oluşan bir kadro kuruyorum? İnsanlar eğlenmek için bir film ya da dizi izlemeye gidiyorlar. Bir mesaj almak için filme gitmek kimsenin umrunda değil' dedi.

Chadwick Boseman'ın başrolünde yer aldığı Black Panther, dünya çapında gişede yaklaşık 1,35 milyar dolar kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. Ancak 2023 yapımı The Marvels sadece 206 milyon dolar hasılat elde ederek gişede çakılmıştı.

Chadwick Boseman'ın başrolünde yer aldığı Black Panther, dünya çapında gişede yaklaşık 1,35 milyar dolar kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. Ancak 2023 yapımı The Marvels sadece 206 milyon dolar hasılat elde ederek gişede çakılmıştı.

Siz Disney'in 'aptal' olarak nitelendirdiği Peltz'in bu açıklamasına ne diyorsunuz? Filmlerde oyuncu kadrosunun tamamen siyahlardan ya da kadınlardan oluşması hakkındaki sözleri mantıklı mı? Yorumlara buyrun!

Siz Disney'in 'aptal' olarak nitelendirdiği Peltz'in bu açıklamasına ne diyorsunuz? Filmlerde oyuncu kadrosunun tamamen siyahlardan ya da kadınlardan oluşması hakkındaki sözleri mantıklı mı? Yorumlara buyrun!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
13
6
5
4
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?