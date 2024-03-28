Disney Şirketinin Yatırımcısı, Filmlerde Siyahların ve Kadınların Başrolde Yer Almasına Tepki Gösterdi!

'Neden tamamı kadınlardan oluşan bir Marvel filmi yapmak zorundayım? Kadınlara karşı olduğumdan değil ama neden bunu yapmak zorundayım? Neden her ikisini de içeren Marvel filmleri yok? Neden tamamı siyahlardan oluşan bir kadro kuruyorum? İnsanlar eğlenmek için bir film ya da dizi izlemeye gidiyorlar. Bir mesaj almak için filme gitmek kimsenin umrunda değil' dedi.