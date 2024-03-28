Disney Şirketinin Yatırımcısı, Filmlerde Siyahların ve Kadınların Başrolde Yer Almasına Tepki Gösterdi!
Disney Şirketinin Yatırımcısı, Filmlerde Siyahların ve Kadınların Başrolde Yer Almasına Tepki Gösterdi!
Disney'in yaklaşık 3,5 milyar dolarlık hissesini kontrol eden yatırımcı Nelson Peltz, verdiği bir röportajda şirketin stratejisini kınadı. Peltz, Disney'in filmlerde sadece siyah ya da kadın oyuncuları kadroya almasına çok tepki gösterdi. Detaylar içerikte!
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Disney şirketinin yönetim kurulundaki koltuk kapmaca savaşları durmak bilmiyor. Aktivist yatırımcı Nelson Peltz'in şirketi Trian Partners, Disney'in yaklaşık 3,5 milyar dolarlık hissesini kontrol ediyor.
Disney'in düşen hisse fiyatı ve küçülen marj seviyeleri nedeniyle Peltz, bu kontrol savaşını daha da hızlandırdı. 81 yaşındaki milyarder, Disney'in mevcut CEO'su Bob Iger'la bir yönetim kurulu savaşına girdi.
Disney, Peltz'in şirketi Trian Partners'ın film sektörü hakkkında hiçbir şey bilmediğini iddia ederken Nelson Peltz de Disney hakkında, "Arka arkaya 5 büyük başarısızlığa bakılırsa onların da bildiklerini sanmıyorum" diyerek bir çıkış yaptı.
Nelson Peltz Disney hakkında yaptığı açıklamada,
Ancak Nelson'un Disney hakkında son söylediği sözler sinema aleminde resmen gündem oldu. Oyuncu Nicola Peltz'in babası, Financial Times'a verdiği bir röportajda Disney'in film stratejisini kınadı.
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Independent Türkçe'de yer alan habere göre Nelson Peltz, Disney'in filmlerini fazla duyarcı olmakla eleştirdi. Başrolünde siyah ve kadın oyuncuların rol aldığı Black Panther ve The Marvels filmlerini yerden yere vurdu.
Peltz verdiği röportajda,
Chadwick Boseman'ın başrolünde yer aldığı Black Panther, dünya çapında gişede yaklaşık 1,35 milyar dolar kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. Ancak 2023 yapımı The Marvels sadece 206 milyon dolar hasılat elde ederek gişede çakılmıştı.
Siz Disney'in 'aptal' olarak nitelendirdiği Peltz'in bu açıklamasına ne diyorsunuz? Filmlerde oyuncu kadrosunun tamamen siyahlardan ya da kadınlardan oluşması hakkındaki sözleri mantıklı mı? Yorumlara buyrun!
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