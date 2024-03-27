Harry Potter Çocuk Serisidir Tartışmasına Filmin Oyuncularından Biri Daha Katıldı

'J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitapları ve filmler gerçekten harikaydı. Bu seride rol aldığım için çok minnettarım ama Harry Potter hayranları için endişeleniyorum. Şimdiye kadar çoktan aşmaları gerekiyordu. Her şey 25 yıl önceydi ve çocuklar içindi. Bazı etkinliklerde yetişkin Harry Potter hayranlarını görüyorum. Bana 'Harry Potter temalı düğün yapıyoruz' diyorlar. Bu kadar abartılmasına gerek yok. Harry Potter harikaydı ama bitti' dedi.