Harry Potter Çocuk Serisidir Tartışmasına Filmin Oyuncularından Biri Daha Katıldı
Harry Potter Çocuk Serisidir Tartışmasına Filmin Oyuncularından Biri Daha Katıldı
Harry Potter serisinde Profesör Pomona Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes, serinin hayranlarının Harry Potter filmlerini aşamadığını ve serinin çocuk filmleri olduğunu söylemesi hayranlar arasında eleştirilere neden olmuştu. Margolyes'in o açıklamalarına serinin oyuncularından biri olan Jessie Cave'den de bir tepki geldi. Detaylar içerikte!
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Harry Potter serisinde Profesör Pomona Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes, birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamayla Harry Potter hayranlarının tepkisini çekmişti.
Miriam Margolyes yaptığı açıklamada, Harry Potter kitaplarının ve filmlerinin çocuklar için olduğunu ve yetişkin hayranların şimdiye kadar seriye olan hayranlıklarını bırakmaları gerektiğini söylemişti.
Madam Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes 1News ile yaptığı röportajda,
Harry Potter yıldızlarından biri olan ve serinin 6., 7. ve 8. filmlerinde Ron Weasley'nin aşık olduğu Lavender Brown'ı canlandıran Jessie Cave, katıldığı bir panelde Margolyes'in sözlerine tepki gösterdi.
Seamus Finnigan'ı canlandıran Devon Murray, Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint ve Neville Longbottom'a hayat veren Matthew Lewis'in de katıldığı etkinlikte Jessie Cave, "Açıkçası söyledikleri korkunç" ifadesini kullandı.
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Independent Türkçe'de yer alan habere göre Lavender Brown'ı canlandıran Jessie Cave yaptığı açıklamada,
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