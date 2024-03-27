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Harry Potter Çocuk Serisidir Tartışmasına Filmin Oyuncularından Biri Daha Katıldı

Harry Potter Çocuk Serisidir Tartışmasına Filmin Oyuncularından Biri Daha Katıldı

Sinema Harry Potter film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 17:42

Harry Potter serisinde Profesör Pomona Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes, serinin hayranlarının Harry Potter filmlerini aşamadığını ve serinin çocuk filmleri olduğunu söylemesi hayranlar arasında eleştirilere neden olmuştu. Margolyes'in o açıklamalarına serinin oyuncularından biri olan Jessie Cave'den de bir tepki geldi. Detaylar içerikte!

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Harry Potter serisinde Profesör Pomona Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes, birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamayla Harry Potter hayranlarının tepkisini çekmişti.

Miriam Margolyes yaptığı açıklamada, Harry Potter kitaplarının ve filmlerinin çocuklar için olduğunu ve yetişkin hayranların şimdiye kadar seriye olan hayranlıklarını bırakmaları gerektiğini söylemişti.

Miriam Margolyes yaptığı açıklamada, Harry Potter kitaplarının ve filmlerinin çocuklar için olduğunu ve yetişkin hayranların şimdiye kadar seriye olan hayranlıklarını bırakmaları gerektiğini söylemişti.

Madam Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes 1News ile yaptığı röportajda,

'J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitapları ve filmler gerçekten harikaydı. Bu seride rol aldığım için çok minnettarım ama Harry Potter hayranları için endişeleniyorum. Şimdiye kadar çoktan aşmaları gerekiyordu. Her şey 25 yıl önceydi ve çocuklar içindi. Bazı etkinliklerde yetişkin Harry Potter hayranlarını görüyorum. Bana 'Harry Potter temalı düğün yapıyoruz' diyorlar. Bu kadar abartılmasına gerek yok. Harry Potter harikaydı ama bitti' dedi.

Konuyla ilgili detayları bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

Harry Potter yıldızlarından biri olan ve serinin 6., 7. ve 8. filmlerinde Ron Weasley'nin aşık olduğu Lavender Brown'ı canlandıran Jessie Cave, katıldığı bir panelde Margolyes'in sözlerine tepki gösterdi.

Harry Potter yıldızlarından biri olan ve serinin 6., 7. ve 8. filmlerinde Ron Weasley'nin aşık olduğu Lavender Brown'ı canlandıran Jessie Cave, katıldığı bir panelde Margolyes'in sözlerine tepki gösterdi.

Seamus Finnigan'ı canlandıran Devon Murray, Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint ve Neville Longbottom'a hayat veren Matthew Lewis'in de katıldığı etkinlikte Jessie Cave, "Açıkçası söyledikleri korkunç" ifadesini kullandı.

Seamus Finnigan'ı canlandıran Devon Murray, Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint ve Neville Longbottom'a hayat veren Matthew Lewis'in de katıldığı etkinlikte Jessie Cave, "Açıkçası söyledikleri korkunç" ifadesini kullandı.
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Independent Türkçe'de yer alan habere göre Lavender Brown'ı canlandıran Jessie Cave yaptığı açıklamada,

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Lavender Brown'ı canlandıran Jessie Cave yaptığı açıklamada,

'Onun bunu söylemesinden gerçekten hoşlanmadım. Harry Potter'ın başardığı şey gerçekten inanılmaz. Muhtemelen bunu anlamıyor ya da anlayamıyor. Bırakın öyle kalsın. Bence bu durum çok sıra dışı' dedi.

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