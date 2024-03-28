Serenay Sarıkaya'nın Başrolde Olduğu "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisinin Yeni Sezon Müjdesi Verildi
Serenay Sarıkaya'nın Başrolde Olduğu "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisinin Yeni Sezon Müjdesi Verildi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu Netflix dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk sezonu çok beğenilen dizinin ikinci sezonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Detaylar içerikte!
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Geçtiğimiz yaz Netflix'te gösterime giren “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi senaryosu ve başrol oyuncularıyla herkesin dikkatini çekmişti. Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran'ın oturduğu romantik komedi dizisi yayınlandığı dönem çok beğenilmişti.
Dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ahmet Rıfat Sungar, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Esra Ruşan gibi deneyimci oyuncular yer almıştı.
Serenay Sarıkaya’nın 30 yaşındaki avukat Leyla rolüne hayat verdiği 8 bölümlük dizi ilk sezonda Leyla'ya ve onun hukuk bürosunda birlikte çalıştığı arkadaşlarının hayatlarına odaklanmıştı. Dizi, karakterlerin çektikleri modern sancıları ekrana yansıtmıştı.
Dizide, avukat Leyla Taylan'nın ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşları ve şef Şeyyaz’ın yardımıyla kurtulmasını izlemiştik. Tabii daha sonra aşk acısından kurtulan Leyla'nın “yılın boşanma davası” sayılan bir davada 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış Cem Murathan'a karşı müvekkilini savunmasını merakla takip etmiştik.
Serenay Sarıkaya, 2023 yılının sonlarında dizinin ikinci sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlayacağını söylemişti. Ve sıkı durum beklenen o ana çok az bir zaman kaldı!
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezonunu çekimlerine Haziran ayının ikinci haftasında başlanması planlanıyor. Ve ve ve Ece Yörenç’in yazdığı dizinin kadrosuna yeni bir jönün de katılacağı söylentiler arasında.
Ay Yapım, Netflix, Serenay Sarıkaya kim varsa kolları sıvadığına göre bakalım bizi ikinci sezonda neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Peki siz “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisini bekleyenlerden misiniz? Yorumlara buyrun!
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