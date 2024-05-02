Tuba Büyüküstün'ün Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın Yayın Tarihi Sonunda Dedirtti!
Tuba Büyüküstün'ün Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın Yayın Tarihi Sonunda Dedirtti!
Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın oynadığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonundan haber geldi. Netflix, yeni sezonun yayın tarihini duyurdu. Gelin bu haberin tepkilerine hep birlikte bakalım.
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İlk sezonu 2022'nin temmuz ayında Netflix'te yayınlanan 'Zeytin Ağacı' diziseverlerin merakla takip ettiği yapımlardan biri.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz'ün üstlendiği, senaristliğini Nuran Evren Şit'in yaptığı dizi, 8 bölüm süren ilk sezonuyla izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.
Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın oynadığı bu dram dizisi ilk sezonda üniversiteden beri sıkı dostlar olan Ada, Sevgi ve Leyla’nın hayatının Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra beklenmedik değişimini konu almıştı.
'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu ise hayranların merakla beklediği bir soru olarak kalmıştı. Netflix bugün X hesabından paylaştığı bir gönderide diziden bir kesit paylaşarak ikinci sezonun 11 Temmuz tarihinde geleceğini duyurdu.
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