Tuba Büyüküstün'ün Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın Yayın Tarihi Sonunda Dedirtti!

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın oynadığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonundan haber geldi. Netflix, yeni sezonun yayın tarihini duyurdu. Gelin bu haberin tepkilerine hep birlikte bakalım.