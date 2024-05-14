'Furiosa: A Mad Max Saga'da Rol Alan Chris Hemsworth'ün 4 Saat Süren Makyajı Dalga Konusu Oldu!

Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün başrolde oynadığı 'Furiosa: A Mad Max Saga' filmi 24 Mayıs'ta vizyona giriyor. Filmde savaş lordu Dementus'u canlandıran Chris Hemsworth'ün 4 saat süren makyajı goygoy konusu oldu. Gelin önce filmin bilgilerine sonra da o anlara ve yorumlara hep birlikte bakalım.