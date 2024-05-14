'Furiosa: A Mad Max Saga'da Rol Alan Chris Hemsworth'ün 4 Saat Süren Makyajı Dalga Konusu Oldu!
'Furiosa: A Mad Max Saga'da Rol Alan Chris Hemsworth'ün 4 Saat Süren Makyajı Dalga Konusu Oldu!
Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün başrolde oynadığı 'Furiosa: A Mad Max Saga' filmi 24 Mayıs'ta vizyona giriyor. Filmde savaş lordu Dementus'u canlandıran Chris Hemsworth'ün 4 saat süren makyajı goygoy konusu oldu. Gelin önce filmin bilgilerine sonra da o anlara ve yorumlara hep birlikte bakalım.
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Yönetmen koltuğunda George Miller'ın oturduğu ve kıyamet sonrası aksiyon macera filmi olarak nitelendirilen Furiosa: A Mad Max Saga (Furiosa: Bir Mad Max Destanı) son zamanların heyecan ve merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.
Avustralya yapımı film, 2015 yapımı Mad Max: Fury Road filminin hem bir devamı hem de öncesi niteliğinde ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor. Filmin Furiosa'nın kökenlerine odaklanacağı tahmin ediliyor.
Furiosa: A Mad Max Saga'nın başrollerinde İmparator Furiosa rolünde Anya Taylor-Joy ve Furiosa'yı kaçıran Bike Horde'un savaş lordu lideri Dementus rolünde ise Chris Hemsworth yer alıyor. Bu ünlü ikiliye oyuncu Tom Burke eşlik ediyor.
Setten paylaşılan görüntülere bakılırsa savaş lordu Dementus'u canlandıran Chris Hemsworth'ün işi pek öyle kolay değil. Ünlü aktör Dementus rolüne bürünebilmek için 4 saat süren bir makyaj aşamasından geçiyor.
@DiscussingFilm'in tarafından paylaşılan o anları buradan izleyebilirsiniz:
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Peki Chris Hemsworth'ün Dementus makyajına sosyal medyadan ne yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
"4 saat kazanıp Chris Pine'ı kadroya alabilirlerdi"
"Ve burun hala sahte görünüyor"
"Bu aslında Thor'un depresif görünüşü ama sadece ceketlisi"
"DÖRT SAAT Mİ SÜRDÜ? MAKYAJ SANATÇILARI ÖĞRENCİ MİYDİ?"
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"Sahte görünümlü bir sakal için 4 saat..."
"Sanki onu Tom Hardy'ye benzetmek için çok uğraşmışlar ama o hâlâ kendine benziyor"
"Menajerini cidden kovması gerekiyor"
"4 saat ama aynı görünüyor, sadece daha kirli. Anlamadım"
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