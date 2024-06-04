Sons of Anarchy'nin Yıldızı Charlie Hunnam'ın Başrolde Oynayacağı Yeni Dizisi Belli Oldu
Sons of Anarchy'nin Yıldızı Charlie Hunnam'ın Başrolde Oynayacağı Yeni Dizisi Belli Oldu
'Sons of Anarchy'deki motorcu Jax Teller rolüyle tanınan ünlü aktör Charlie Hunnam'ın yeni projesi belli oldu. Detaylar içerikte!
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İngiliz oyuncu ve senarist Charlie Hunnam oynadığı dizi ve filmlerle son yılların en başarılı aktörlerinden biri. 44 yaşındaki ünlü oyuncu en çok FX dizisi 'Sons of Anarchy'deki motorcu Jax Teller rolüyle tanınıyor.
Ve hatta bu rolüyle kendisi iki kez Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü'ne aday bile gösterildi.
Hunnam 2019 yılında Guy Ritchie'nin suç filmi 'The Gentlemen'da esrar kralı Mickey Pearson'ın sağ kolu Raymond Smith'i oynamış ve performansı çok beğenilmişti.
Ünlü oyuncu en son Gregory David Roberts'ın yazdığı 'Shantaram' romanından uyarlanan aynı isimli dizide başrolü oynamıştı. Hunnam dizide silahlı soygundan hüküm giyen ve hapishaneden kaçıp Hindistan'a giden bir adamı oynamıştı.
'Rebel Moon – Part One: A Child of Fire' filminde de Kai rolünü canlandıran ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu. Variety'nin haberine göre Hunnam, Amazon Prime Video'nun yeni dizisi 'Criminal'in başrolünde yer alacak.
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Bir suç evreni olarak nitelendirilen dizide Hunnam 'Leo' karakterine hayat verecek. Leo'nun karakteri ise şöyle anlatılıyor: Leo şiddetsiz ve silahsız soygunlarda usta bir hırsızdır. Leo, bir satranç oyuncusu gibi üç hamle sonrasını düşünür. Ama diğer hırsızlar şehrin en korkulan adamı Teeg Lawless'ı öldürdüğü için hapse giren babası Tommy'yle kıyaslandığında onun bir korkak olduğunu düşünüyor.
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