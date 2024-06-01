"Titreşmesi Gerek!" Ünlü Oyuncu Filmlerdeki Rolünü Seçerken Kıllarını Dinlediğini İtiraf Etti

'Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven'in (Glass Onion: A Knives Out Mystery) senaryosunu aldığımda koltuk altımdaki tüyler kesinlikle ürperdi. Yunanistan'a gitmek ve yönetmen Rian Johnson'la çalışmak heyecan vericiydi. Tüm oyuncular efsaneydi, Daniel Craig'le bir filmde oynamak çok hoşuma gitti. Knives Out 3 için ise çok heyecanlıyım. Bu filmde olmayı çok isterdim. Keşke estetik ameliyat geçirsem de yepyeni bir karakterle bu filmde yer alabilsem' sözlerini dile getirdi.