"Titreşmesi Gerek!" Ünlü Oyuncu Filmlerdeki Rolünü Seçerken Kıllarını Dinlediğini İtiraf Etti
"Titreşmesi Gerek!" Ünlü Oyuncu Filmlerdeki Rolünü Seçerken Kıllarını Dinlediğini İtiraf Etti
'Glass Onion: A Knives Out Mystery' filminin oyuncusu Janelle Monáe, filmlerdeki rolünü nasıl seçtiğini itiraf etti. Detaylar içerikte!
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Grammy ödülü adayı olmuş şarkıcı Janelle Monáe, müzik kariyeri kadar televizyon dizileri ve sinemayla da gündeme gelen ünlü bir isim.
Monáe, 'Hidden Figures', 'The Glorias' ve son olarak 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' gibi birbirinden başarılı filmlerde rol almıştı.
38 yaşındaki ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde The Guardian'da yaptığı bir röportajda hayranları tarafından gönderilen soruları yanıtladı. Sorulardan bir tanesine verdiği cevap gündem oldu.
Independent'ın aktardığına göre okurlardan biri şarkıcıya "Sizi belirli bir role ve belirli bir filme çeken nedir?" diye sordu. Monáe ise yaptığı açıklamada,
Monáe, Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) üçüncü filminin gelmesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada,
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