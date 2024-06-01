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"Titreşmesi Gerek!" Ünlü Oyuncu Filmlerdeki Rolünü Seçerken Kıllarını Dinlediğini İtiraf Etti

"Titreşmesi Gerek!" Ünlü Oyuncu Filmlerdeki Rolünü Seçerken Kıllarını Dinlediğini İtiraf Etti

Magazin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 20:17

'Glass Onion: A Knives Out Mystery' filminin oyuncusu Janelle Monáe, filmlerdeki rolünü nasıl seçtiğini itiraf etti. Detaylar içerikte!

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Grammy ödülü adayı olmuş şarkıcı Janelle Monáe, müzik kariyeri kadar televizyon dizileri ve sinemayla da gündeme gelen ünlü bir isim.

Grammy ödülü adayı olmuş şarkıcı Janelle Monáe, müzik kariyeri kadar televizyon dizileri ve sinemayla da gündeme gelen ünlü bir isim.

Monáe, 'Hidden Figures', 'The Glorias' ve son olarak 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' gibi birbirinden başarılı filmlerde rol almıştı.

Monáe, 'Hidden Figures', 'The Glorias' ve son olarak 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' gibi birbirinden başarılı filmlerde rol almıştı.

38 yaşındaki ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde The Guardian'da yaptığı bir röportajda hayranları tarafından gönderilen soruları yanıtladı. Sorulardan bir tanesine verdiği cevap gündem oldu.

38 yaşındaki ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde The Guardian'da yaptığı bir röportajda hayranları tarafından gönderilen soruları yanıtladı. Sorulardan bir tanesine verdiği cevap gündem oldu.

Independent'ın aktardığına göre okurlardan biri şarkıcıya "Sizi belirli bir role ve belirli bir filme çeken nedir?" diye sordu. Monáe ise yaptığı açıklamada,

Independent'ın aktardığına göre okurlardan biri şarkıcıya "Sizi belirli bir role ve belirli bir filme çeken nedir?" diye sordu. Monáe ise yaptığı açıklamada,

'Bir rolün bana uygun olduğunu anlamak için onu iliklerimde değil kasık kıllarımda hissetmem gerek. Kıllarımın titreşmesi gerek. Ve bir de tabii atıştırmalıklar' cevabını verdi.

Monáe, Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) üçüncü filminin gelmesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada,

Monáe, Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) üçüncü filminin gelmesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada,

'Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven'in (Glass Onion: A Knives Out Mystery) senaryosunu aldığımda koltuk altımdaki tüyler kesinlikle ürperdi. Yunanistan'a gitmek ve yönetmen Rian Johnson'la çalışmak heyecan vericiydi. Tüm oyuncular efsaneydi, Daniel Craig'le bir filmde oynamak çok hoşuma gitti. Knives Out 3 için ise çok heyecanlıyım. Bu filmde olmayı çok isterdim. Keşke estetik ameliyat geçirsem de yepyeni bir karakterle bu filmde yer alabilsem' sözlerini dile getirdi.

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